Luna ist das erste Baby 2020 in Rotenburg

Geburt noch im Krankenwagen

+ Lou Mabo Dauris Sosso mit ihrer Tochter Luna Sango auf der Station 1 im Rotenburger Krankenhaus. Foto: Goldstein

Rotenburg – Die kleine Luna Sango hat es am Neujahrstag besonders eilig gehabt. Sie kam direkt vor dem Rotenburger Agaplesion Diakonieklinikum um 0.47 Uhr zur Welt. Im Kreißsaal haben die Hebammen dann den Geburtsvorgang bis zum Ende betreut. Die Mutter Lou Mabo Dauris ist Ivorerin und lebt in Bremen. Sie war am Silvesterabend bei Freunden in Zeven zu Besuch, als die Wehen einsetzen und kurze Zeit später die Fruchtblase platzte. Der Einsatz eines Rettungswagens für den Transport nach Rotenburg war schnell über einen Notarzt organisiert. Ganz bis in den Kreißsaal reichte die Zeit aber nicht. Noch im Krankenwagen ist die 50 Zentimeter große und 2 900 Gramm schwere Luna geboren worden. Sie war das erste Baby 2020 in der Kreisstadt. Es folgten noch drei weitere Babys am Neujahrstag auf der Station 1.