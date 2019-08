Luft nach oben

Rotenburg - Von Ann-christin Beims. Es gibt viele Katzen im Landkreis, und nicht jede von ihnen hat ein festes Zuhause. Um viele Streuner und Abgabetiere, also Katzen, die in ihrem derzeitigen Zuhause nicht mehr bleiben können, sowie Fundtiere außerhalb der Stadt Rotenburg kümmert sich seit 17 Jahren die Tierhilfe Rotenburg. Die Arbeit ist zwar noch zu schaffen, doch eines wird im Gespräch mit dem ersten Vorsitzenden Gerhard Gollon und Schriftführerin Ingrid Hagelberg deutlich: Sie wünschen sich und brauchen mehr Unterstützung – auch finanziell.

In den vergangenen Jahren sind die Zahlen der aufgenommenen Tiere gestiegen. Waren es 2018 insgesamt 124 Katzen, sind es in diesem Jahr bereits jetzt knapp 100, aktuell vier Neuzugänge aus Eversen. Den Anstieg bringen die beiden auch mit dem Wetter in Verbindung. „Es ist wärmer, und die Winter sind milder – da beginnen die Frühlingsgefühle eher“, meint Gollon. „Wir hatten die Hoffnung, dass es durch die Kastrationspflicht weniger werden, aber das hat sich bisher nicht erfüllt“, sagt Hagelberg. Zum einen werde sie oft nicht beachtet, zum anderen gibt es diese nicht überall. „Viele Bürger stehen dem ablehnend gegenüber“, weiß die Schriftführerin.

Doch ohne Kastration folgt unkontrollierte Vermehrung, damit einhergehend Katzenelend: Manche Streuner seien nur noch Fell und Knochen. Im vergangenen Jahr hatte eine Spaziergängerin im Wald bei Brockel zwei Häufchen mit jeweils fünf Katzenbabys gefunden. „Sie hätten die kalten Nächte nicht überlebt.“ Aber es gibt auch andere Fälle, in denen der Verein hilft: Aus einer Wohnung holen sie in dieser Woche einen Kater ab, der die meiste Zeit allein ist und aus Protest Chaos anrichtet. „Der muss raus, er kommt auf einen Reiterhof“, sagt Hagelberg.

Es gebe schlimme Situationen, „aber auch schöne Erlebnisse“, sagt die Rotenburgerin. Vor allem Rückmeldungen aus Familien, in die eine Katze vermittelt wurde, lassen beide lächeln. „Das hält uns bei der Arbeit“, gibt Gollon zu. „Es gibt tolle Unterhaltungen, aber auch Frustgespräche, bei denen ich kämpfen muss“, fügt Hagelberg hinzu. Unter anderem mit Gemeinden, bei denen sie immer wieder auf eine Kastrationspflicht drängen.

Enorm wichtig sei es, weiterzudenken: „Das ist oft falsch verstandene Tierliebe – kommt eine dazu, wird sie mitgefüttert. Die Katzen tun den Menschen leid. Aber sie denken nicht an das, was in fünf Jahren passiert. Dann werden wir um Hilfe gebeten, weil sie es nicht mehr schaffen“, so Gollon. Ein- bis zweimal im Jahr fangen die derzeit sieben aktiven Helfer wild lebende Tiere ein, eine Tierärztin aus dem Verein kastriert die Katzen. „In Stemmen dauerte das mal tagelang“, erinnert sich der Vorsitzende. Auch Beratung und Vermittlung leistet die Tierhilfe, ein Zeitfresser sei außerdem die Bürokratie.

Aber dem Verein sind Grenzen gesteckt. Er finanziert sich zum Großteil aus Spenden, sie decken mehr als 50 Prozent der Ausgaben. Der Rest kommt aus Mitgliedsbeiträgen und Schutzgebühren. „Wir können so gut vermitteln, dass wir die maximale Belegung von 30 Katzen zeitgleich im Katzenhaus in Helvesiek noch nie erreicht haben“, zeigt sich Gollon stolz. Zusätzlich sind Mutterkatzen in Pflegestellen untergebracht. Dort findet auch die Flaschenaufzucht statt, da die Kleinen alle zwei Stunden eine Flasche bekommen. Wenn es Kosten gibt, die der Verein nicht tragen kann, stellen er einen Antrag auf Zuschuss. Durchschnittlich sind Katzen etwa 51 Tage in der Obhut der Tierhilfe – manche drei, andere mehr als 100 Tage.

„Wir kommen über die Runden“, sagt Gollon. Aber: „Ein wenig Sicherheit wäre schön, um einen finanziellen Puffer zu haben. Damit wir noch mehr tun können, so rechnen wir mit jedem Cent“, so Hagelberg. Positiv sei, dass die Mitgliederzahlen zuletzt gestiegen sind. Sie hoffen aber auf weitere aktive Unterstützung durch mehr Pflegestellen, Hilfe bei Kastrationsaktionen und Fahrten zum Tierarzt. Und jede Spende ist willkommen. „Ingrid und ich sind 24 Stunden erreichbar“, erklärt Gollon. Ohne ehrenamtliche Helfer wäre das nicht zu wuppen. „Der Verein lebt vom Engagement – und das funktioniert hervorragend.“ „Wir sind zuversichtlich, dass es weiter läuft“, sind sich beide einig – auch, wenn es noch Luft nach oben gebe.