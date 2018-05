Luft-Fahrt mit bester Aussicht

Mit dem Ballon unterwegs

+ © Menker © Menker

Rotenburg - Auch wenn es so ausschaut, unser Fotograf Guido Menker kann bezeugen, dass es nicht so war: Die Insassen dieses Heißluftballons des Sottrumer Autohauses Hesse nutzten nicht diese Hochspannungsleitung, um hoch hinaus in luftige Höhe zu fahren.