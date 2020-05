Ein Lückenschluss

Rotenburg – In das über viele Jahre leerstehende ehemalige Penny-Gebäude am Rotenburger Neuen Markt zieht wieder Leben ein: Das Sanitätshaus Rohde ist neuer Mieter und erweitert sich um ein Orthopädie- und Rehazentrum nebst Werkstatt, erklärt Geschäftsführerin Lene Schindeler bei einem Gang durch die neuen Räume. Ab dem 2. Juni soll dort der Betrieb aufgenommen werden. Das begrüßt die Stadt Rotenburg, sagt Bürgermeister Andreas Weber (SPD) dazu auf Nachfrage. „Ich bin froh, dass es gelungen ist, die Lücke dort zu schließen.“

Seitdem 2013 der Penny-Markt seine Pforten geschlossen hatte, stand das Gebäude leer – trotz Bemühungen von Seiten der Stadt, ihn dort zu halten. Nur vier Jahre war dieser dort gewesen. Der Markt war einfach zu klein.. Es sei kein Geld an dem Standort verdient worden, hatte der damalige Vertriebsleiter gesagt. „Wir haben mit dem Eigentümer viele Gespräche geführt, versucht, von Stadtseite aus Mieter anzubieten“, so Weber. Das sei aus diversen Gründen gescheitert – oft, weil die Fläche zu klein war. Den Standort zu behalten, habe sich auch nicht gelohnt, da der Rewe kurz darauf in die Innenstadt gekommen ist – beide Läden gehören zum gleichen Konzern. Auch Weber hatte sich damals, vor seiner Zeit als Bürgermeister, für einen Verbleib von Penny eingesetzt.

Zwar sei der Einzug von Rewe eine positive Entwicklung für die Fußgängerzone gewesen, aber verbunden mit einer „Krokodilsträne für den Neuen Markt“, der dadurch bedingt weiter „abgewertet worden war“. Ein Verlust für die Nachbarschaft, die von dem Frequenzbringer profitiert habe, nennt es Weber.

Nun übernimmt Sanitätshaus Rohde. Bereits mit der Übernahme des Geschäfts am 1. Januar 2018 sei „die Prämisse gewesen, die Rehatechnik weiter auszubauen“, sagt Schindeler. Damit werde ein weiterer Lückenschluss geschaffen, neben dem Wohn- und Geschäftshaus, das der Inhaber vom Kaya Imbiss und Feinkostladen derzeit als Erweiterung aufbaut, so Weber.

Wie sich die Situation am Neuen Markt weiter entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Debattiert wurde sie in den vergangenen Jahren öfter. Unter anderem auch durch den Wegfall des Mittwoch-Wochenmarktes. Eine Umgestaltung mithilfe eines Ideenwettbewerbs sollte den Platz aufwerten – das liegt vorerst auf Eis. Grund dafür sind verkehrliche Umbaumaßnahmen rund um den Neuen Markt, Am Sande und den geplanten Kreisel zur Harburger Straße. Bis das durch ist, lohne sich eine Umgestaltung nicht, so der Verwaltungschef. Wann es damit losgeht, ist noch nicht raus. Der Ball liege beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Verden, zuständig für Bundesstraßen. „Die Hoffnung ist groß, dass die Maßnahmen so bald wie möglich beginnen. Das bringt auch Verbesserungen für den Fahrrad- und Fußgängerverkehr.“ So ist der Fahrradweg an der Harburger Straße so marode, das bereits Warnschilder aufgestellt wurden. Nun liegt es an Verden, da ein Planfeststellungsverfahren benötigt wird. „Ich bin unzufrieden damit, wie sich das verlängert“, kritisiert Weber. Ursprünglich sollte das Ende 2018 abgeschlossen sein. Aktueller Stand aus Verden ist, dass es für das vierte Quartal eingeplant ist, also erst Ende des Jahres. Damit schließt Weber vorläufige Maßnahmen rund um den Neuen Markt nicht aus, sollten Mängel behoben werden müssen, bevor ein Umbau beginnt. Bis zum Ende seiner Amtszeit 2021 wollte er das Projekt abgeschlossen haben – daraus wird nun wohl nichts.