Lothar Cordts führt die Vissel-SPD

Visselhövede – Lothar Cordts ist neuer Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Der Nindorfer wurde am Mittwochabend während der Jahreshauptversammlung im Café „NebenAn“ von den Mitgliedern an die Spitze gewählt. Der ehemalige Lehrer löst Torsten Burmester ab, der das Amt zwölf Jahre inne hatte.

Sein bisheriger Stellvertreter Robert Rabe, der auch ein Dutzend Jahre im Amt war, gab seinen Posten ebenfalls ab. Den übernahm Matthias Ullrich, der ebenso wie Cordts einstimmig bestimmt wurde. Schriftführer ist nun Dominik Oldenburg, die Kasse verwaltet Gisela Dettmer. Als Beisitzer wurden Hermann Bergmann, Anja Bockelmann, Hannah Bockelmann, Dagmar Kühnast und Tam Ofori-Thomas gewählt.

Sorgen bereitet den Sozialdemokraten das Alter ihrer Mitglieder. Wie der scheidende Ortsvereinschef Torsten Burmester berichtete, sei der Altersdurchschnitt enorm gestiegen: „58 Prozent der Mitglieder sind mehr als 60 Jahre alt.“ Darum haben sich die Vissel-Genossen für die kommenden Jahre die Werbung junger Menschen, die sich für Politik interessieren, auf die Fahnen geschrieben.

Die dürfen sich dann auch auf viele Veranstaltungen freuen, die der Ortsverein in Planung hat. Dagmar Kühnast, Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, gab bekannt, dass am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juni, eine Klausurtagung der Fraktion in Hustedt ansteht, zu der auch der Ortevereinsvorstand und interessierte Mitglieder eingeladen seien. „Dort werden wir die künftigen politischen Aktionen festlegen. Dabei wird sicherlich die Ausrichtung für die Kommunalwahl sowie die Bürgermeisterwahl 2021 von besonderer Bedeutung sein“, so Kühnast. Lothar Cordts kündiget eine Veranstaltung mit der jüngsten Europaabgeordneten Delara Burkhard an. Die 27-jährige Kielerin werde dem Ortsverein über ihre Tätigkeit berichten. Ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben.

Aber auch in der Öffentlichkeit wollen die Sozis präsenter sein. Die Versammlung plädierte dafür, dass die zuletzt etwas vernachlässigte Bürgerboxaktion wieder aktiviert werden sollte. Dort nehmen Mitglieder des Vereins die Sorgen, Nöte und Anregungen der Einwohner auf.