Loës und Lennartz sind die Rotenburger Stadtradelstars

Von: Andreas Schultz

Kurz vor knapp haben sie die Bildfläche betreten: Jens Loës (l.) und Philipp Lennartz machen bei der neunten Auflage des Stadtradelns in Rotenburg als sogenannte Stadtradelstars mit. © Schultz

Es blieb bis zum Schluss spannend, doch am Ende haben sich doch noch zwei gefunden: Jens Loës und Philipp Lennartz sind die Stadtradelstars der Auflage vom 14. Mai bis zum 3. Juni. Sie werden auch dabei sein, wenn der Rotenburger ADFC-Chef Manfred Petersen und seine Vereinskollegen die geplanten Touren anführen.

Rotenburg – Es sind bekannte Gesichter, die da überraschend auftauchen. Jens Loës kennen viele aus seiner früheren Rolle als Rundschau-Redakteur, Philipp Lennartz unter anderem aus seiner Funktion als Hoteldirektor im Wachtelhof. Beide sind Stadtradelstars der letzten Sekunde: Sie haben offiziell erklärt, während der neunten Auflage des Stadtradelns vom 14. Mai bis 3. Juni aufs Autofahren zu verzichten – „und damit war es diesmal fast etwas knapp“, sagt Andrea Rieß, bei der alle Fäden des Stadtradelns im Rathaus zusammenlaufen.

Drei Wochen werden sie also „kein Auto von innen sehen“, wie Rieß es formuliert. Auch das Mitfahren ist nicht erlaubt, „da sind die Kollegen vom Klimabündnis auch wirklich hart“, verdeutlicht sie die Konsequenz der Dachorganisation der bundesweiten Stadtradelaktionen. Für Jens Loës, inzwischen beruflich als Dispositionsleiter aktiv, ist das keine große Umstellung. Einen Autoschlüssel, den er beim Start des Stadtradelns am Sonntag auf dem Pferdemarkt abgeben könnte, besitzt er gar nicht. Das E-Bike ist das Fortbewegungsmittel seiner Wahl, auch zum Pressegespräch im Rathaus ist er die 20 Kilometer von seinem Wohnort in Hellwege gefahren. „Für mich ändert sicht nicht viel, außer dass ich mich jetzt drei Wochen Stadtradelstar nenne“, sagt der 46-Jährige schmunzelnd. Den Titel trägt er zum dritten Mal: Bereits 2020 und 2021 hat er in Rotenburg als „Star“ Kilometer gesammelt – auch beim Sottrumer Stadtradeln im Anschluss an die Rotenburger Ausgabe wird er dabei sein. Ob auch dort als Stadtradelstar, das steht noch nicht fest.

Sie ziehen die Fäden im Hintergrund: ADFC-Chef Manfred Petersen (v.l.) sowie Merlinda Krasniqi und Andrea Rieß von der Stadtverwaltung. Philipp Lennartz und Jens Loës sind die neuen Stadtradelstars. © Schultz

Für Philipp Lennartz hingegen ändert sich eine ganze Menge. Der Haushalt des Ortsvereinsvorsitzenden der Rotenburger CDU verfügt aktuell über zwei Autos – eines davon, der SUV des 49-Jährigen, wird nun drei Wochen Staub fangen. Für die kurzen Strecken, die er größtenteils fahre, auf das Rad umzusteigen, schwebe ihm schon länger vor. „Also mache ich das jetzt mit der Brechstange“, sagt er und lacht. Dass dabei eine ganze Stadt zuschaue, motiviere zusätzlich. Wenn es nicht eines der Wachtelhof-Räder ist, wird er also drei Wochen lang das eigene Bäckereifahrrad bemühen – voraussichtlich auch am Sonntag.

Fahrradklima-Test des ADFC: Rotenburg landet mit Note 3,5 auf Platz sechs in Niedersachsen Wie steht die Kommune in Sachen Radfahren vor Ort da? Dieser Frage geht der Allgemeine Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) alle zwei Jahre nach. Bürger können ihre Kommune anhand von 27 allgemeinen Fragen nebst Zusatzfragen bewerten. Mit einer Schulnote von 3,5 liegt die Stadt Rotenburg bei den Kommunen zwischen 20 000 und 50 000 Einwohnern auf Platz sechs in Niedersachsen und bundesweit auf Platz 44 von 447 Orten. Positiv bewertet wurden unter anderem die Werbung für das Fahrradfahren und die Erreichbarkeit des Zentrums. „Das ist eine unserer Stärken“, lässt sich Stephan Lohmann, Abteilungsleiter Straßenrecht aus dem Bauamt, in einer Pressemeldung zitieren. Aus allen Richtungen sei die Innenstadt gut zu erreichen, ohne dabei Hauptverkehrsstraßen nutzen zu müssen. Negativ bewertet wurden unter anderem fehlende Fahrradverleihmöglichkeiten und die Breite der Radwege. „Wir können mit der Wertung insgesamt zufrieden sein“, sagt Uwe Knabe vom Verkehrsamt – insbesondere, wenn man sie in Relation betrachtet: Bundesweit liegt der Wertungsdurchschnitt bei 4,0. „In Niedersachsen sind wir in den Top 10 unserer Größenklasse.“

Im Landkreis Rotenburg ist die Wümmestadt 2023 die einzige Kommune mit Bewertung. Die gibt es bei der Umfrage erst ab einer Teilnehmerzahl von 50. In Rotenburg haben sich 179 Bürger Zeit für den Fragenkatalog genommen. Die Bewertung der Stadt sei über die Jahre konstant geblieben.

Dann geht es im Rahmen der Auftaktveranstaltung des Stadtradelns auf dem Neuen Markt auf die Rotenburger Rundtour – 18 Kilometer stehen ab 11 Uhr für alle interessierten Radfahrer an, nachdem die Stadtradelstars symbolisch (nicht) ihre Autoschlüssel abgegeben haben. Bürgermeister Torsten Oestmann begleitet die Teilnehmer, der Allgemeine Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) übernimmt die Absicherung. „Wir werden unsere Westen tragen, mit der Aufschrift: In Rotenburg ist Stadtradeln“, sagt ADFC-Chef Manfred Petersen. Vom Neuen Markt geht es über den Ahewald, vorbei am Klärwerk Unter-stedt, über den Grafeler Damm, über die Knickchaussee, den Mecke-Damm, durch die Stadt, über die Brockeler Straße, den Hirtenweg und den Mittelweg zum Parkplatz am Ronolulu – dort soll die Veranstaltung aufgelöst werden. „Wichtig ist, dass die Teilnehmer Getränke mitnehmen“, sagt Rieß. Gerade für ungeübte Radler sei das auf längeren Strecken sinnvoll, fügt Petersen hinzu.

Weitere Touren sind am 23. Mai und 3. Juni geplant. Die „Abendtour ins Blaue“ am 23. Mai startet um 19 Uhr am Rathaus und dauert etwa zwei Stunden. Die Abschlusstour, bei der die Teilnehmer zwischen zwei Strecken wählen können, nämlich 25 und 40 Kilometer, geht los am Samstag, 3. Juni. Start: 10 Uhr am Neuen Markt. Darüber hinaus bietet der ADFC donnerstags Tagestouren mit einer Länge von etwa 70 Kilometern an – jeweils mit Start am Rathaus um 10 Uhr.

Wer sich wie Loës und Lennartz als Stadtradelstar anmelden möchte, hat übrigens noch diese Woche die Möglichkeit dazu. Rieß ist unter Telefon 04261/71104 erreichbar. Spender und Sponsoren, die zum Preise-Pool für die Schlussverlosung beitragen wollen, wenden sich an Merlinda Krasniqi, Telefon 04261/71165.