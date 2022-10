Liveticker: Die Niedersachsen-Wahl im Landkreis Rotenburg

Von: Matthias Röhrs

Teilen

Bei schönstem Herbstwetter machen sich die Bürger auf, im Wahllokal ihre Stimme abzugeben. © Beims

Die Niedersachsen-Wahl 2022 hat begonnen. Verfolgen Sie die Entwicklungen vor Ort in unserem lokalen Liveticker für den Landkreis Rotenburg.

10.02 Uhr: Der frühe Vogel fängt den Wähler? 8 Uhr heute Morgen. Eike Holsten verteilt beim Bäcker Brunnen-Müller an der Harburger Straße in Rotenburg Frühstückstüten. Darin: Marmelade (Erdbeere), Butter und ein Apfel.

Frühaufstehen für den Wahlkampf: Eike Holsten (r.). © Guido Menker

09.56 Uhr: Werfen wir doch mal einen Blick auf die Direktkandidaten. Alle hat unsere Redaktion in den vergangenen Monaten besucht:

Denkbar knapp war die erneute Nominierung von Eike Holsten, der 2017 das Direktmandat für die CDU geholt hat. „Es hat ein paar Tage gebraucht, aber ich habe das gut verdaut“, sagt er hinterher - beim Laufen. Aber auch: „Probleme lösen, Leute zusammenbringen – das mache ich gerne.“

Auch SPD-Kandidat Tobias Koch steht nach 2017 das zweite Mal auf dem Wahlzettel. Dieses Mal soll es klappen. Bei einem Treffen an einem Teich gibt er sich angriffslustig. „Für den Samtgemeinderat habe ich bei der letzten Kommunalwahl die meisten SPD-Stimmen bekommen, für den Kreistag waren es ebenfalls jede Menge – alles ist also gut.“

Die meisten Kandidaten halten Direktwahl nicht für realistisch

Neben diesen beiden Favoriten geben sich die übrigen Kandidaten eher realistisch. Bettina Schwing von den Grünen peilt bereits die Wahl 2027 an. Direktmandat sei schwierig, für die Liste sei sie zu unbekannt. Henning Cordes (FDP) über seine Chancen: „Das wird wohl eher ein bisschen schwierig, aber Wahlen sind immer wie Wundertüten: Niemand weiß, was am Ende dabei herauskommt.“

Jürgen Baumgartner von den Linken konzentriert sich darauf, für seine Partei möglichst viele Stimmen zu sammeln. Einen Sitz in Hannover brauche er nicht. Auch Marie-Thérèse Kaiser (AfD) glaubt nicht an einen Wahlsieg. Sie sieht ihre Zukunft ohnehin nicht in Niedersachsen

9. Oktober, 8 Uhr: Die Wahl des nächsten niedersächsischen Landtages hat am Sonntagmorgen begonnen. Noch bis 18 Uhr können die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben und mit entscheiden, wer das Land zukünftig regiert. An dieser Stelle finden Sie den ganzen Nachmittag und Abend die aktuellen Entwicklungen speziell für den Südkreis Rotenburg. Einen lokalen Überblick finden Sie auch hier.

Hierbei legen wir unser Augenmerk insbesondere auf die Direktkandidaten im Wahlkreis 53 Rotenburg: Amtsinhaber Eike Holsten (CDU), Tobias Koch (SPD), Bettina Schwing (Grüne), Henning Cordes (FDP), Marie-Thérèse Kaiser (AfD), Jürgen Baumgartner (Die Linke) und Michael Urban (Freie Wähler). Erstmals gehören auch die Gemeinden Oyten und Ottersberg diesem Wahlkreis an.

Natürlich schauen wir auch immer wieder in den Norden des Landkreises - in den Wahlkreis 54 Bremervörde. Hier treten der bisherige Abgeordnete Marco Mohrmann (CDU), Bernd Wölbern (SPD), Faruk Maulawy (Grüne), Kevin Leonhardt (Die Linke) und Willi Heins (AfD) an.