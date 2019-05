40 Listen, eine Stimme

Rotenburg - Von Guido Menker. Gut drei Wochen noch, dann stehen die Europawahlen auf dem Programm. In Rotenburg gibt es diesmal 17 495 Wahlberechtigte – das sind genau 100 mehr als noch vor fünf Jahren. Das berichtet Frank Rütter in einem Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung. Bei ihm als Leiter des Ordnungsamtes laufen für die Kreisstadt am Wahltag (26. Mai), aber auch schon jetzt im Vorfeld die organisatorischen Fäden zusammen. Von Stress ist in seinem Büro allerdings noch nicht viel zu spüren – alles geht seinen geregelten Gang. Auch die Briefwahl, die am Montag dieser Woche begonnen hat.

„460 Wahlscheine haben wir seit Montag verschickt, weitere 140 Anträge haben uns bis heute erreicht“, so Rütter. Im Vergleich zu den ersten Tagen vor fünf Jahren lasse sich damit ein leicht erhöhtes Interesse an der Briefwahl feststellen. Die Anträge für die Briefwahl trudeln per Post, per Fax und per Mail im Rathaus ein. Anschließend gehen den Wahlberechtigten die erforderlichen Unterlagen zu – mit im Umschlag befindet sich auch ein Wegweiser, auf dem ihnen erklärt wird, wie eine Briefwahl abläuft und was sie dabei unbedingt zu beachten haben.

In diesem Umschlag befindet sich natürlich auch der Stimmzettel. Und der fällt diesmal bedeutend länger aus als 2014. Seinerzeit standen 30 Listen zur Auswahl, diesmal sind es 40 Parteien, die sich um die Plätze im Europäischen Parlament bewerben. Was sich nicht geändert hat: Man hat nur eine Stimme zu vergeben. Von dieser Möglichkeit haben vor fünf Jahren in Rotenburg 55,8 Prozent der Wahlberechtigten Gebrauch gemacht. 17 395 Wahlberechtigte hatte es gegeben – 9 508 gültige Stimmen sind seinerzeit abgegeben worden. Das war ein erfreuliches Signal für Europa, denn 2009 hatte die Rotenburger Wahlbeteiligung gerade einmal bei 38,9 Prozent gelegen.

Während die Briefwahl schon läuft, kümmert sich Frank Rütter mit seinem Team im Ordnungsamt um die letzten Vorbereitungen für den 26. Mai. Eine ganz zentrale Aufgabe ist allerdings schon erledigt. „Die Wahlvorstände sind komplett.“ 128 Frauen und Männer besetzen am Wahltag die 16 Rotenburger Wahllokale, die sich übrigens gegenüber den vergangenen Wahlen nicht ändern. In jedem Wahllokal sitzt ein achtköpfiges Team, das in zwei Schichten für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen und am Abend nach Schließung der Wahllokale die Auszählung der Stimmen vorzunehmen hat. Dafür werden sie entschädigt – die jeweiligen Vorsitzenden und ihre Stellvertreter erhalten für den Einsatz 35, die anderen Mitglieder des Wahlvorstandes 30 Euro. Probleme, diese Teams zusammenzustellen, habe es nicht gegeben. Rütter: „Manche sind eher traurig, wenn wir sie nicht fragen.“ Es gibt also schon Stammpersonal im Wahllokal. Aber auch im Rathaus muss am 26. Mai gearbeitet werden. Tagsüber ist es für Rütter und sieben weitere Kollegen eher ruhig. „Zunächst sind die Wahlurnen und das erforderliche Material auszuliefern, und auch erste Zwischenmeldungen nehmen wir entgegen“, so Rütter. Am Abend dann treffen die Ergebnisse aus den Wahllokalen im Rathaus ein, wo sie aufzubereiten sowie an den Landkreis zu verschicken sind. Der nimmt übrigens auch die Auszählung der Briefwahlergebnisse vor, die am Ende das Gesamtergebnis der Europawahl komplettieren.

Erst blau, dann rot, dann ab die Post

Die Europawahl findet in Deutschland am 26. Mai von 8 bis 18 Uhr statt. Doch schon jetzt können die Wähler ihre Stimmen abgeben – und zwar per Briefwahl. Diese können sie schriftlich beantragen. Die Unterlagen kommen dann per Post ins Haus. Sie erhalten einen Wahlschein, einen Stimmzettel, einen blauen und einen roten Umschlag. Der ausgefüllte Stimmzettel kommt in den blauen Stimmzettel-Umschlag; dieser und der Wahlschein anschließend in den roten Umschlag. Der trägt bereits die Empfänger-Adresse, geht dann per Post an den Landkreis, der am Wahltag die Auszählung vornimmt. Den mitgelieferten Wegweiser, auf dem das alles erklärt ist, können die Wähler behalten. Eine Briefwahl ist übrigens auch direkt im Rathaus möglich. Mit dem Wahlschein können sich die Interessenten vor Ort ihre Stimmzettel aushändigen lassen und diesen dann auch im Rathaus gleich wieder abgeben.