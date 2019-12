Lieder mit Migrationshintergrund

„Liederjan“ musiziert im Heimathaus auf einem Dutzend Instrumenten

+ An immer neuen Instrumentenkombinationen gaben Philop Omlor (l.), Jörg Ermisch und Hanne Balzer alles. Fotos: Heyne

Rotenburg – Am Anfang war das Licht – oder eben auch nicht. Das Folk-Trio Liederjan, das sich am Samstagabend auf Einladung der Kulturinitiative Rotenburg (Kir) im Heimathaus ein Stelldichein gab, stand zunächst jedenfalls im Dunkeln. Nichts, was die drei Profis nach mehr als 40 Jahren Bühnenerfahrung aus der Ruhe hätte bringen können, ganz im Gegenteil: Die Kapriolen der Technik sollten zum „Running Gag“ des Abends avancieren. Und genau das macht den Charme des energetischen und zumindest im Herzen norddeutschen Trios aus: eine hohe Professionalität, auch an den rund 20 Instrumenten vom Harmonium über Posaunen, Mandoline, Ukulele bis zu Exoten wie dem Krummhorn, gepaart mit viel Humor und Spaß am gemeinsamen Spiel.