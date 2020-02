„Lieber Anarchie als Choreografie“

Rotenburg – Ben Faber macht mit seinem „Wilden Blech“ so einiges anders. Dem Blasorchester stellte der Dirigent eine Band zur Seite, statt Repertoire mit Vielfalt: Heavy Metal pur. Seit zwei Jahren unterstützen Profi-Solisten die mehr als 40 Hobbymusiker beim Jahreskonzert, und die ersten von einem Team aus Kameraleuten und Tontechnikern geschnittenen Videos gingen vor einem Jahr viral.

Doch was am Samstag im Gemeindesaal der Rotenburger Stadtkirche nach drei Stunden Proben auf dem Plan steht, ist für die meisten, den Begründer der Formation eingeschlossen, Neuland. „Präsenztraining“ heißt das Zauberwort und hat mit Musik erst mal gar nichts zu tun. Die meisten der Musiker wissen nicht, was Karin Schroeder vom Theater Metronom in den nächsten drei Stunden mit ihnen vorhat, entsprechend skeptisch sind einige der Gesichter. Und auch für die gelernte Schauspielerin, die seit mehr als 30 Jahren Einzelpersonen und Gruppen in puncto selbstsicherem Auftreten und Außenwirkung fit macht, ist dies eine Premiere: „Ein Orchester hatte ich noch nie!“

Eine, die die Übungen zum Warm-Up kennt, ist Marina Carstens. Souverän reagiert die 28-Jährige auf die Spielbälle, die Schroeder ihr zuspielt oder sendet Töne an ihre Mitstreiter auf der anderen Seite des großen Kreises, wo andere noch grübeln, ob das jetzt esoterisch ist oder einfach nur seltsam. Die Trompeterin, alte „Theater-Häsin“, hat früher beim Jugendtheater des Metronoms mitgespielt und den Kontakt hergestellt. Die Idee, Bühnenpräsenz zu üben, habe man schon länger gehabt, erzählt Faber, „mit dem Metronom passte es einfach.“

Es folgen die ersten Wahrnehmungsübungen. Durch den Raum schreiten, nacheinander auf Füße, Knie und Becken achten, sich groß machen, später noch die anderen Herumirrenden mit Lauten begrüßen oder Knieküsse verteilen – das liegt nicht gerade in Jedermanns Komfortzone. Da wird gern mal gelacht und gewitzelt. Charmant, aber bestimmt fokussiert Schroeder die Teilnehmer wieder.

Die Vibrationen der Gruppe spüren, die im Kreis eng an eng vor sich hintönt, den Applaus der anderen aushalten und sich feiern lassen – darauf muss man sich erst mal einlassen. Schon in der Pause nach der ersten Stunde ist die Hütthoferin schwer begeistert, wie gut die meisten hier mitmachen: zehn Leute, die auf Anhieb zusammen hochspringen, ohne sich vorher verbal zu verständigen: „Da merkt man, dass die schon miteinander arbeiten – Hut ab!“ Angetan ist auch Herrmann Gerken: „Total cool, zu üben, wie man neugierig guckt, seinen Körper zu erleben, das Schamgefühl zu überwinden und loszulassen“, so der Saxofonist. Auch für Faber hat sich die Aktion jetzt schon gelohnt: „Mal ganz abgesehen von der Präsenz stärkt es das Gruppengefühl, weil man sich gegenseitig anders wahrnimmt.“

Die nächste Übung knackt dann auch die Zurückhaltenden und Skeptiker: den Kanon „Froh zu sein, bedarf es wenig“ mal als Samba zu interpretieren, mal als Befehl, als Schlaflied, Fußballkommentar oder versauten Witz – das Spiel mit der Betonung, Diktion und Körpersprache macht allen Spaß. Die folgende Rhythmusübung meistern die Musiker, von ihrem Leiter allzu oft mit „krummen Takten“ gequält, mit Bravour. Nun sind die meisten überzeugt. Lynn Hoffmann gibt zu: „Ich war vorher etwas skeptisch, weil ich Rollenspiele eigentlich nicht mag, aber das hier hat Spaß gemacht.“ Sie kann sich vorstellen, auch auf der Bühne die unterschiedlichen Stimmungen besser rüberzubringen. Carolin Baden, ebenfalls Schülerin, pflichtet ihr bei: „Das heute hat das Selbstbewusstsein gestärkt und war gut fürs Teambuilding!“

Zum Schluss geht es an die Instrumente. Wie transportiert man den Spaß am Spiel zum Publikum, wie verbeugt man sich, wie marschiert man ein? Letzteres lässt Schroeder gleich noch mal üben: „Der erste Eindruck zählt“, weiß der Bühnenprofi. Neben Tipps und Tricks beantwortet sie auch konkrete Fragen, etwa die nach dem Sinn einer eingeübten Choreografie. In Vorbereitung des Workshops hat sie sich Sambagruppen beim Karneval angesehen: „Aber lustlos seine Schritte abzuspulen, das bringt‘s nicht – dann schon lieber Anarchie, aber mit Spaß!“

Den bescheinigt sie nach drei Stunden auch den Teilnehmern: „Ihr seid eine tolle Truppe; ihr habt nicht nur Groove und Rhythmus, sondern auch Spaß – das ist eine wichtige Qualität!“ Als die Musiker zusammengepackt haben und mit Sack und Pack am Ende eines langen Probentages an Schroeder vorbei dem Ausgang zustreben, bleiben viele noch einmal stehen, um sich zu bedanken. Die Kommentare reichen von „Das hat heute echt was gebracht“ über „Ich habe einiges mitgenommen, was ich in der Schule gut bei Präsentationen gebrauchen kann“ bis zu einfach nur „Voll cool heute!“ hey