Liebe, Lust und Lockenwickler

Lauenbrück - Von Marié Detlefsen. Was beim Friseur passiert, das bleibt beim Friseur – so lautet jedenfalls das Motto der neuen Komödie „Leevde, Lust un Krullenwickels“ der Lauenbrücker Speeldeel. Mehr als 100 Premierengäste kommen in der Fintauschule auf ihre Kosten und erleben eine amüsante, lockere, wenn auch etwas lange Inszenierung des plattdeutschen Stücks. Vor allem die Darsteller überzeugen mit jeder Menge Charme und Situationskomik.

Wer ist die oder der Schönste im ganzen Land? Um diese Frage scheint sich wirklich alles im Friseursalon „Uschi und Uschi“ zu drehen, in dem der schwule Pierre (gespielt von Thomas Tödter) und seine beste Freundin Jacqueline (Anja Oppermann) täglich die Gäste verschönern. An einem Morgen hat auch die naive Rita (Catrin Voigts) einen Termin bei den beiden, da sie sich eine Brautfrisur stecken lassen möchte. Ebenfalls im Salon befindet sich Stammkundin Molly (Ute Hotzan), eine alte grantige Dame, die allen mit ihren Launen gründlich das Leben zur Hölle macht. Es scheint alles perfekt, denn alle drei haben sich für den Abend ein Date ergattert. Das wird für viele Überraschungen sorgen, denn was niemand ahnt: Sie haben alle eine Verabredung mit demselben Mann. Und nachdem ein umgekippter Baum die vier auch noch im Salon einsperrt, kommen nicht nur einige Streitereien auf, sondern auch das ein oder andere Geheimnis.

Thomas Tödter spielt dabei hin und wieder mit dem Publikum. In seiner dünnen Lederleggings mit darüber gezogener Shorts und knall-pinkem T-Shirt verkörpert er seine Rolle mit absoluter Hingabe und präsentiert das auch gerne mal zu Liedern wie „I’m Too Sexy“. Dabei harmoniert er vor allem mit seiner Schauspielkollegin Anja Oppermann. Gemeinsam lästern die beiden über jeden, der ihnen so in den Sinn kommt und vergessen dabei auch gerne mal, ihre eigenen Kunden zu bedienen. Letztere werden überzeugend von Catrin Voigts und Ute Hotzan dargestellt. Voigts kommt im Stück dabei immer mehr aus sich heraus und wandelt sich von einer naiven, verklemmten Frau hin zu einer selbstbewussten Braut. Hotzan verkörpert hingegen eine grimmige alte Frau, die mit ihrem trockenen Humor alle auf den Boden der Tatsachen zurückholt.

Unterstützung bekommen die Schauspieler vom Chor Continuo aus Lauenbrück. Die acht Sänger begleiten das Stück mit Songs wie „Macho Macho“, „Hot Stuff“ oder „Tränen lügen nicht“.

Als Feuerwehrmann tritt zusätzlich noch Marcel Voigt auf, und wie auch im letzten Jahr führt Sara Eckhoff erneut Regie. Hinter der Bühne bedient Nils Fischer derweil die Technik und Stefanie Pape kümmert sich um die Maske. Wer die Komödie erleben will, sollte sich allerdings auch auf zweieinhalb Stunden Spiellänge zuzüglich Pause einstellen. Gelegenheit gibt es heute Abend noch einmal um 19.30 Uhr in der Fintauschule (Habichtallee 2) in Lauenbrück. Karten gibt es an der Abendkasse. Erwachsene zahlen acht und Kinder vier Euro.