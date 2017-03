Leiche in Rotenburg gefunden 

Rotenburg - In einem Waldstück an der Brockeler Straße in Rotenburg ist am Freitagabend eine Leiche gefunden worden.

Bei dem Toten handele es sich um einen 50 bis 60 Jahre alten Mann, sagt ein Sprecher der Rotenburger Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten nicht von Fremdverschulden aus. Der Mann sei wahrscheinlich an einer natürlichen Todesursache gestorben, berichtet der Polizeisprecher.

Das Gelände wurde am Abend von Polizisten abgesucht.

ungefähre Ortsangabe

jw/jom

