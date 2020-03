Leerung einmal wöchentlich

Überfüllte Altkleider-Container sollen der Vergangenheit angehören

+ Übervolle Kleidercontainer soll es in Zukunft in Rotenburg nicht mehr geben. Foto: Goldstein

Rotenburg – Überfüllte Kleidercontainer sind sicherlich kein schöner Anblick. Darum richten die Verantwortlichen jetzt ein besonderes Augenmerk auf die Sammelstellen in Rotenburg – unter anderem am Lohmarkt, Auf dem Rusch bei Famila und am Wacholderweg beim Deutschen Roten Kreuz (DRK).