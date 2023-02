LBEG sucht bei Ahausen Standort für Erdbebenstation

Von: Bettina Diercks

Mit diesen Kästen lässt das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Standorte für Erdbebenstationen suchen. © Diercks

Wohin mit den Erdbebenlauschern? Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) sucht passende Messstandorte. Spaziergänger finden deshalb merkwürdige Boxen in der Feldmark.

Ahausen – Der silberfarbene Kasten blitzt in der Sonne und lockt Neugierige an. In der Ahauser Feldmark, am Verbindungsweg zwischen Waffenser Weg und der Straße An den Wiesen steht er. Ein blaues Kabel führt in die Erde, an einem Pfahl ist ein Kästchen, das mit der großen Alutruhe verbunden ist. Doch wozu? Die Antwort: Um Standorte für Erdbebenstationen zu finden.

Denn „in Niedersachsen können induzierte Erdbeben durch die Erdgasförderung und auch natürliche Erdbeben auftreten“, erklärt Eike Bruns, Pressesprecher beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover. Für die Standortsuche wurde die DMT, ein Unternehmen für Ingenieurdienstleistungen, von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) beauftragt, die die Alu-Box in Ahausen aufgestellt hat.

„Vor Inbetriebnahme einer Erdbebenstation muss das grundsätzliche seismische Rauschniveau an den Standorten gemessen werden, um die Qualität der Aufzeichnungen bewerten zu können und mögliche Störquellen, die eine Erdbebenaufzeichnung im späteren Betrieb verschlechtern könnten, zu identifizieren“, erläutert Tobias Neuffer von DMT auf Nachfrage. Erdbebenstationen in Niedersachsen werden von verschiedenen Institutionen mit unterschiedlichen Zielen betrieben. Laut Neuffer erfolgt die „grobe Vorauswahl der Standorte zunächst auf einer Desktopstudie, wo anhand von Karten möglichst ruhige und von offensichtlichen Störquellen entfernte Standorte gesucht werden. Insgesamt werden aktuell fünf mögliche Standorte überprüft.“

Mehrere seismische Stationen im Landkreis Wer mehr über die seismischen Stationen des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) wissen möchte, findet Informationen auf dem Nibis-Kartenserver online unter www.nibis.lbeg.de/cardomap3. In den Erläuterungen zum Thema sind weiterführende Informationen zu finden, auch überblickartig zu anderen Messnetzen. Der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) betreibt im Auftrag der erdgasfördernden Unternehmen ein seismisches Messsystem (Bergschadenkundliches Beweissicherungssystem (BBS) zur Überwachung der Erdgasfördergebiete in Niedersachsen. Weitere Informationen stehen auf der Internetseite www.seis-info.de. Dort werden beispielsweise mehrere Stationen im Landkreis Rotenburg beschrieben, darunter in Sottrum, zwischen Hellwege und Heidkrug sowie in Rotenburg.

Bruns erklärt: „Der Niedersächsische Erdbebendienst (NED) baut zur unabhängigen Erfassung und Auswertung von Erdbeben in Niedersachsen ein landeseigenes Messnetz auf. Geplant sind zurzeit sechs Stationen, um Erdbeben in Niedersachsen flächendeckend noch besser zu erfassen. Die Messstationen sollen vor allem in Gebieten aufgebaut werden, in denen noch keine Stationen der bestehenden Messnetze installiert sind.“

Weshalb jetzt in Ahausen geprobt wird, weiß Bruns auch: „Ziel ist es, Standorte zu finden, an denen Erdbebensignale möglichst wenig von Erschütterungssignalen anderer Quellen überdeckt werden. Potenzielle Standorte werden im Hinblick auf die geologischen Verhältnisse, also die Ankopplung an den Untergrund, Störfaktoren wie zum Beispiel Abstand zu Straßen-/Bahntrassen und Industriestandorten sowie die am Standort vorhandene Infrastruktur, also Stromversorgung und Internetanbindungen, bewertet.“

Zur Überwachung der induzierten Seismizität (durch menschliche Aktivitäten verursachte Erdbeben) betreibt der NED in Kooperation mit dem Erdbebendienst des Bundes an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ein seismisches Messnetz aus zurzeit fünf Stationen im Gebiet der Erdgasförderung, durch das auch spürbare Erdbeben im Landkreis Rotenburg zuverlässig registriert werden können. Zudem werden Erdbeben im Gebiet der Erdgasförderung erfasst.

Bruns führt aus: „Grundsätzlich erfassen Erdbebenstationen die Bodenbewegungen an dem jeweiligen Aufstellungsort.“ Die so gewonnenen Daten würden analysiert und zum Beispiel nach Signalen durchsucht, die von Erdbeben generiert werden. Mit einem ganzen Netz von solchen Stationen könne man den Ort eines Erdbebens, die Stärke sowie die Auswirkungen auf die Umgebung berechnen. „Dadurch bekommt man einen sehr genauen Überblick, an welchen Orten sich in Deutschland und dem angrenzenden Ausland Erdbeben ereignen.“

Erdbebenstationen werden von den Erdbebendiensten der Länder, dem Erdbebendienst des Bundes an der BGR und weiteren Institutionen sowie Hochschulinstituten betrieben. Neben den Stationen, die eine Überwachung der allgemeinen Seismizität zum Ziel haben, gibt es auch Stationen und Netze mit speziellen Aufgaben wie beispielsweise der Überwachung eines Gebietes um eine Geothermieanlage. Bruns weiter: „Die genaue Kenntnis der Seismizität in Deutschland wird unter anderem für Gefährdungsabschätzungen benötigt und ist beispielsweise die Grundlage bei der Festlegung von regionsabhängigen Baunormen.“

Zu den Aufgaben des NED gehöre vor allem die unabhängige Bewertung von Erdbeben in Niedersachsen. „Die seismischen Registrierungen dienen der Detektion von Erdbeben, der Lokalisierung, der Bestimmung der Stärke (Magnitude) und der Bewertung der Ursache. Zudem stellt der NED die erhobenen Daten, auch die Rohdaten, öffentlich zur Verfügung. Sie können für weitergehende Untersuchungen genutzt werden, zum Beispiel in Forschungsprojekten“, erläutert Bruns.

Für eine seismische Messstation, die der NED aktuell nutzt, wird laut dem Pressesprecher in der Regel ein Quadratmeter benötigt. Sie besteht aus einem zylinderförmigen Seismometer mit einem Durchmesser von circa zehn Zentimetern und einer Höhe von circa 16 Zentimetern.

Die Technik zur Digitalisierung der analog registrierten Signale und für die Datenübertragung ins Datenzentrum wird in einem Schaltschrank von etwa 70 mal 90 Zentimeter installiert. „Wichtig ist zudem die Installation einer GPS-Antenne im Freien, um der registrierten Bodenschwingung eine exakte Zeit zuzuordnen. Dazu kommt in der Regel eine Mobilfunkantenne für die Datenübertragung“, so Bruns.