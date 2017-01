Landwirte können wieder düngen

Rotenburg - Am Dienstag endet die vom Gesetzgeber per Düngeverordnung vorgeschriebene Winter-Sperrfrist für die Ausbringung von Wirtschaftsdünger. Darauf weist der Landvolk-Kreisverband Rotenburg-Verden hin. Ab jetzt sei die Düngung aber an bestimmte Bedingungen geknüpft. Die wichtigste Voraussetzung zur Düngung ist demzufolge die Aufnahmefähigkeit des Bodens.

Gemäß der Düngeverordnung dürften stickstoff- und phosphathaltige Düngemittel nur ausgebracht werden, wenn der Boden aufnahmefähig ist. Das heißt, der Boden darf weder überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder durchgängig mit mehr als fünf Zentimeter Schnee bedeckt sein, so Landvolk-Sprecherin Bettina Diercks.

Oftmals seien die klimatischen Bedingungen Ende Januar allerdings besonders gut für eine bodenschonende Ausbringung von Gülle, Jauche, Gärresten aus Biogasanlagen oder Geflügelkot. Unter diesen Bedingungen und mit bodennahen, modernen Ausbringungstechniken wie Schleppschlauch, Schleppschuh- und Schlitzverteiler würden unnötige Ammoniakemissionen vermieden. Wintergetreide, Raps und Grünlandflächen werden nach Landvolk-Angaben so optimal und zeitnah zum Beginn der Vegetation vorbereitet. „Außerdem müssen die Pflanzen einen Düngebedarf haben“, sagt die Landberatung dazu. Ausbringungszeitpunkt und Menge der Düngemittel müssen vom Landwirt also so gewählt werden, dass die verfügbaren Nährstoffe zeitgerecht zu dem Nährstoffbedarf der Pflanzen passen. Von der Sperrfrist noch ausgeschlossen sei Stallmist, da der hier organisch gebundene Stickstoff langsamer in eine pflanzenverfügbare Form umgewandelt werde. J mk

