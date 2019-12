Landwirte bitten zum Gespräch

Landesweite Mahnfeuer weisen auf Besorgnis der Bauern hin

+ Politiker und Landwirte diskutieren am Mahnfeuer auf dem Feld von Christoph Schröder (r.) in Rotenburg. Foto: goldstein

Rotenburg – Landesweit haben Landwirte auf ihren Äckern am Samstagabend Reisig und Holz aufgefahren und den Haufen anschließend angezündet. „Es soll ein Mahnfeuer sein, um gegen die derzeitige Agrarpolitik unserer Bundesregierung zu demonstrieren. Die allzu vielen Auflagen bei der Bewirtschaftung der Höfe hat bereits einige Bauern in den Ruin gestürzt“, erklärte Landwirt Christoph Schröder, der mit einigen Kollegen aus der Umgebung auf seinem Acker an der Bundesstraße 440 direkt gegenüber des Rotenburger Reitclubs an der Mahnfeuer-Aktion teilgenommen hat.