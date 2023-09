„Realistischer Befund“: Landrat Prietz über schwindendes Vertrauen in die Politik

Von: Matthias Röhrs

Vertrauen Sie diesem Mann? Marco Prietz (CDU) bemüht sich, ein verlässlicher und verbindlicher Landrat zu sein. © Röhrs

Politiker genießen kein Vertrauen mehr in der Bevölkerung, das haben jüngst wieder Umfragen bestätigt. Doch woher kommt das? Und was kann die Politik dagegen tun? Wir haben Rotenburgs Landrat Marco Prietz befragt.

Rotenburg – „In der Politik lügen doch alle!“ So lautet ein gern genutzter Ausspruch der Verdrossenheit. Und auch die Zahlen sprechen für sich: Laut Umfragen halten die meisten den Staat nicht für fähig, seine Aufgaben zu erfüllen. Etwas besser, aber nicht viel besser, schaut die Bevölkerung auf ihre Kommunen, die Politik dort und auf deren Verwaltungen. Was ist das Problem? Rotenburgs Landrat Marco Prietz (CDU) analysiert im Gespräch die Situation, ordnet den Vertrauensbegriff in seinem Tagesgeschäft als Verwaltungschef und höchster Lokalpolitiker im Kreis ein und erklärt, warum auch er dem Staat nicht viel zutraut.

Herr Prietz, sind Sie vertrauenswürdig?

Ich halte mich selbst für einen sehr verbindlichen und vertrauenswürdigen Menschen. Vertrauen ist das wichtigste Kapital in der Politik. Politik ist ein Geschäft, das auf menschliche Beziehungen aufbaut, und man kann das nur langfristig betreiben, wenn sich die Leute auf einen verlassen können.

Dennoch sagt der Volksmund, dass ein Politiker immer lügt.

Das sind Vorurteile. Ich glaube, dass von manchen Kandidaten vor Wahlen der Fehler gemacht wird, zu viel zu versprechen. Manche Politiker tun sich sehr schwer damit, den Leuten reinen Wein einzuschenken, wenn es um unbequeme Wahrheiten geht. Ich nehme an, dass daraus dieses Bild resultiert, das viele im Kopf haben.

Lügen Politiker bewusst, damit es ihrer Agenda dient?

Nein. Menschen, die insbesondere Parteipolitik betreiben, können aber einen gewissen Tunnelblick, ein bestimmtes Weltbild haben, und dass es in diesen politischen Weltbildern Dinge gibt, die nicht sein dürfen. Manchmal werden Informationen, die bestimmten Erzählungen nicht entsprechen, übersehen oder weggelassen. Stattdessen wird das hervorgehoben, was die eigene Position stärkt. Ich glaube aber nicht, dass Politiker bewusst lügen – von Ausnahmen einmal abgesehen. Die gibt es in jedem Beruf.

Darf ein Politiker mal nicht die Wahrheit sagen?

Manche Politiker unterliegen der Annahme, dass sie den Leuten nicht zu viel Wahrheit zumuten dürfen. Wir wissen zum Beispiel seit Jahrzehnten, dass die Rente strukturell kaputt ist. Und alle wissen, wie wir mit der demografischen Entwicklung hier umgehen müssen. Aber alle Lösungen sind unpopulär: länger arbeiten, weniger Rente oder höhere Beiträge. Aber weil sich die Politik schwertut, das so zu sagen, wird das Thema verschleppt, obwohl alle es besser wissen.

Wie wichtig ist Vertraulichkeit?

Vertraulichkeit ist unendlich wichtig. Wenn mir jemand sagt, dass etwas unter uns bleibt, dann müssen sich die Leute darauf verlassen können. Das ist allgemein in zwischenmenschlichen Beziehungen so.

Wie bildet ein Politiker Vertrauen?

Die erste Voraussetzung ist, den Leuten aufrichtig zuzuhören, man muss Interesse am Menschen haben. Wenn einem das egal ist, braucht man nicht in die Politik gehen. Man muss bereit sein, auch mal die Klappe zu halten – auch empfangen und nicht nur senden. Wichtig ist ebenfalls, über ein Thema so zu reden, wie man wirklich darüber denkt und nicht, wie es sich gehört, darüber zu denken.

Kennen Sie da ein Beispiel?

Viele Politiker tun so, als ob Arbeitslosigkeit entweder nur Faulheit oder ein unverschuldeter Zustand ist. Die Wahrheit ist aber nie schwarz oder weiß, sie ist grau. Ein Thema offen und differenziert darzulegen, wie es ist, ist ganz wichtig, damit der Gesprächspartner auch merkt, dass man sich in der gleichen Wirklichkeit befindet. Ich habe manchmal selbst das Gefühl, wenn ich Bundespolitiker im Fernsehen sehe, dass sie in einer ganz anderen Wirklichkeit und Realität umherlaufen. Dann ist es noch ganz wichtig, nichts zu versprechen, was man nicht halten kann, klare Positionen zu beziehen und den Leuten in Aussicht zu stellen, was man wirklich tun kann.

Laut Forsa-Umfrage halten nur noch 27 Prozent der Befragten den Staat nicht für fähig, seine Aufgaben zu erfüllen. Woher kommt das?

Ich halte das für eine sehr realistische Einschätzung und ich wundere mich über die 27 Prozent. Wir haben eine kontinuierliche und sich immer weiter verschärfende Überforderung des Staates, hervorgerufen durch Krisen von außen – Demografie, Klimawandel, Corona, Krieg. Das kann man nicht an Politik festmachen, muss aber trotzdem von der Politik bewältigt werden. Wir haben vor allem eine wachsende Kluft zwischen dem, was die große Politik in Hannover, Berlin und Brüssel an Anforderungen definiert, was der Staat leisten soll und dem, was der Staat tatsächlich leisten kann.

Er ist an seine Grenzen gestoßen ...

Und trotzdem wird vom Staat ständig suggeriert, dass wir weitere Leistungen erbringen und zusätzliche Standards und Dokumentationspflichten einführen müssen. Auch hier in der Kreisverwaltung bekommen wir jeden Tag aus Hannover neue Vorgaben, was wir zusätzlich noch machen müssen. Und das, was der Staat leisten kann anhand des Personalkörpers, und das, was den Leuten versprochen wird, geht immer weiter auseinander. Dass der Staat so nicht mehr funktioniert, ist eine realistische Einschätzung. Es ist schlimm, dass ich das als Landrat so sagen muss. In Gänze funktioniert der Staat nicht mehr. Wir decken das allermeiste ab an den lebenswichtigen und existenziellen Sachen, aber ich halte das dennoch für einen sehr realistischen Befund.

Auf kommunaler Ebene liegt der Wert des Zutrauens zwischen 40 und 45 Prozent.

Und auch da spüren die Leute, dass es von den Möglichkeiten knapper wird. Sie schlagen die Zeitung auf und sehen, wie sehr die Kommunen Personal suchen, wie viele Stellen unbesetzt sind. Sie entwickeln, das ungute Gefühl, dass da was ins Rutschen kommt. Auch der Landkreis Rotenburg hat permanent schätzungsweise fünf Prozent seiner Stellen vakant. Das sind bei mehr als 1 000 Stellen immer 50, die unbesetzt sind. Das zieht sich durch alle Bereiche und das macht sich bemerkbar.

Sie teilen die Einschätzung der Mehrheit, dass der Staat überfordert ist. Teilen Sie auch die Einschätzung der Mehrheit, dass die Kommunen überfordert sind?

Ich bin davon überzeugt, dass wir als Landkreis alles, das zum Pflichtprogramm gehört, sehr gut ableisten. Wir haben funktionierende Ämter und Jobcenter, wir können uns um unsere Schulen kümmern, wir sind leistungsfähig. Aber bezogen auf die Vollständigkeit dessen, was wir leisten sollen, können wir das nicht mehr im vollen Umfang schaffen. Wir werden nicht alles leisten können, was im Fernsehen versprochen wird. Und das wird seit Jahren, egal wer regiert hat, konsequent nach Hannover und Berlin gespiegelt. Aber die Bürger haben ein wesentlich besseres Gespür dafür, was der Staat leisten kann als er selbst. Und auch das zeigt die Umfrage.