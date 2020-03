Rotenburg – Die im Landkreis Rotenburg bislang festgestellte Corona-Fälle resultieren aus vornehmlich Urlaubsaufenthalten in Italien und Österreich. Eine Weiterverbreitung im Landkreis selbst hat das Gesundheitsamt des Landkreises bislang noch nicht bestätigt – allerdings dürfte dieses Szenario auch hier realistisch sein, denn 13 identifizierte Kontaktpersonen stehen bereits unter häuslicher Quarantäne.

Am Donnerstag veröffentlicht der Landkreis wie viele andere Regionen eine Allgemeinverfügung für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, um die Ausbreitung des Coronavirus’ einzudämmen. Betroffene dürfen bestimmte, vor allem soziale Einrichtungen nicht mehr betreten.

Corona-Fälle

Neue Fälle von Infizierten haben am Mittwoch weder das Rotenburger Diakonieklinikum noch das Gesundheitsamt gemeldet. Es bleibt damit bei fünf positiven Tests im Landkreis seit Mittwoch. Die Personen sind den Angaben nach im Alter zwischen 27 und 62 Jahren, es handelt sich um drei Frauen und zwei Männer. Die Patienten kommen aus Rotenburg, Sittensen und Scheeßel. Bei drei Fällen im Landkreis handele es sich um Urlaubsrückkehrer, einmal habe ein direkter Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall bestanden, bei einer Person sei unklar, wo sie sich angesteckt hat.

13 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, eine Person wurde ins Diako eingewiesen und aufgrund des schweren Krankheitsverlaufs vergangenen Freitag in die Medizinische Hochschule Hannover verlegt. Das Gesundheitsamt des Landkreises führt nach eigenen Angaben bei jedem Patienten ein sogenanntes Kontaktpersonenmanagement durch und ordnet für diese Personen dann eine häusliche Isolation oder die Betreuung in einem Krankenhaus an. Die Mitarbeiter dort seien im täglichen Austausch mit den in klinischer und häuslicher Quarantäne untergebrachten Personen und Familien.

Allgemeinverfügung

In einem Erlass legt das Land Niedersachsen fest, dass Rückkehrer aus Risikogebieten 14 Tage lang nicht in Schulen, Kindertagesstätten, Kinderheime, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie Hochschulen gehen dürfen. Schüler und Kindergartenkinder müssen 14 Tage lang zu Hause bleiben. Das Betretungsverbot gilt ab sofort. Der Landkreis hat die Allgemeinverfügung auf Weisung des Sozialministeriums entsprechend umgesetzt. „Wir haben diese Allgemeinverfügung erlassen, um die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu schützen.“, so Landrat Hermann Luttmann (CDU). „Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass sich die Krankheit weltweit schnell ausbreitet. Die Lage entwickelt sich aber sehr dynamisch und lässt sich nicht vorhersagen, deshalb gilt es auch im Landkreis, die Ausbreitung zu verlangsamen und Maßnahmen zu ergreifen, um bestimmte Gruppen wie ältere und Menschen mit Vorerkrankungen keinem unnötigen Risiko auszusetzen.“ Die Risikogebiete und besonders betroffene Gebiete sind online unter www.rki.de/ncov-risikogebiete tagesaktuell abrufbar. Der Ansteckungsverdacht besteht, wenn die Person in einem der Gebiete mindestens einen 15-minütigen Kontakt zu einer anderen Person im Abstand von weniger als 75 Zentimetern hatte, heißt es. Ausgenommen seien dadurch bloße Durchreisen, Tankstopps, die Kaffeepause oder ein Toilettengang. Kreissprecherin Christine Huchzermeier: „Die Allgemeinverfügung ist rechtlich bindend, es handelt sich bei dem Betretensverbot ausdrücklich nicht um ein berufliches Tätigkeitsverbot. Arbeitsrechtliche Fragen sind insofern zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu klären. Bei Nichtbeachtung kann ein Bußgeld auf Basis des Infektionsschutzgesetzes verhängt werden.“

Terminabsagen

In Niedersachsen sind wie in den vielen anderen Bundesländern Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen bis auf Weiteres verboten. Als Präventionsmaßnahme und aus Rücksicht auf Besucher wie Mitarbeiter, wie es zum Beispiel bei der Sparkasse Rotenburg Osterholz heißt, sind aber auch kleinere öffentliche Termine mittlerweile reihenweise gestrichen. Die Sparkasse hat so zum Beispiel den für Donnerstagabend geplanten Präsentationsabend des Management Information Games in Rotenburg gestrichen, die Freisprechungsfeier des Rotenburger Handwerks in den Berufsbildenden Schulen fällt ebenso aus wie die Sportlerehrung der Samtgemeinde Sottrum, zudem gibt es von Vorträgen in verschiedenen Orten bis zur Kneipennacht in Bremervörde Absagen.