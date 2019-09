Landkreis sucht Pflegeeltern

Die Kreisverwaltung ist auf der Suche nach Pflegeeltern. Mit einer Werbekampagne wird darum geworben, dass sich mehr Menschen dazu bereit erklären, betroffenen Kindern „einen sicheren Hafen“ zu bieten. Die Zahl derer, die sich dieser anspruchsvollen Aufgabe widmen, reicht nicht mehr aus.

Rotenburg – Wenn Kinder kein intaktes Zuhause mehr haben, ist der Landkreis gefordert. Als zuständige Behörde der Jugendhilfe müssen die Mitarbeiter des Jugendamtes zumeist gemeinsam mit den Familien entscheiden, was zu tun ist. Es ist ein schmaler Grat, den sie dabei betreten müssen: Greifen sie schnell ein, könnte es zu früh sein, warten sie ab, könnte es zu spät sein – jeweils zum Schaden des Kindes. Umso mehr setzt der Landkreis auf die Kooperation mit Pflegeeltern, denn „es ist sinnvoll, Kinder in einem häuslichen Umfeld aufwachsen zu lassen“, sagt Sozialdezernentin Imke Colshorn. Das Heim ist eher zweite Wahl – und die für die Behörde zudem teurere Betreuungsoption.

Doch es fehlen Pflegeeltern. Kreisweit gibt es aktuell rund 130 Familien, die sich um etwa 160 Pflegekinder kümmern. Die Hälfte dieser Kinder, vom Neugeborenen bis zum jungen Erwachsenen, stammt aus dem Landkreis, die andere Hälfte vor allem aus den benachbarten Städten Bremen und Hamburg, wo die Unterbringungsmöglichkeiten noch einmal deutlich schlechter sind. „Wir haben nicht mehr die Auswahl an Pflegeeltern wie noch vor einigen Jahren“, bedauert Jens Högermeyer aus dem Fachbereich Kinderpflegedienst des Landkreises. Dabei steige der Bedarf. Jugendamtsleiterin Ulrike Helle: „Eltern sind heute häufiger überfordert als noch vor zehn Jahren.“ Um auf das Problem aufmerksam zu machen und mehr Pflegeeltern zu gewinnen, hat der Landkreis jetzt die Kampagne „Pflegeeltern gesucht“ gestartet. Für Dienstag ist ein Infoabend in Zeven geplant.

Högermeyer betont, dass der „überschaubare familiäre Rahmen für Kinder optimal“ ist. Mit der Kampagne wolle man Interessierten zeigen, „dass es Spaß macht, mit Kindern zusammenzuarbeiten“. Landrat Hermann Luttmann (CDU) beschreibt die Tätigkeit der Pflegeeltern als „durchaus schwierige Aufgabe“, aber auch als „gewinnbringend“ für beide Seiten. Luttmann: „Die Arbeit als Pflegeeltern ist nicht immer leicht und erfordert Offenheit und Toleranz. Sie ist aber auch gleichzeitig sehr sinnstiftend. Man lernt dabei immer wieder tolle Kinder kennen und kann ihnen helfen, Ruhe zu finden und eine neue Perspektive für ihr Leben zu suchen.“ 90 Prozent der Kinder, so die Statistik des Landkreises, bleiben auf Dauer in der Pflegefamilie. „Es soll ein soziales Eltern-Kind-Verhältnis entstehen“, sagt Högermeyer.

Besonderen Fokus legt der Landkreis aber auch auf die Suche nach Bereitschaftspflegeeltern. Diese springen in familiären Notfällen ein, wenn die leiblichen Eltern ihren Erziehungsauftrag kurzfristig nicht wahrnehmen können. „Man nimmt dann ein Kind als Gast auf“, verdeutlicht Högermeyer. Kinder blieben in diesen Fällen meist nur drei Monate in der Familie, bis dann andere Lösungen gefunden sind. Derzeit gebe es von diesen Familien nur noch eine im Kreis. Drei wären ideal, um den Bedarf zu decken.

Pflegelternteil kann im Prinzip jeder werden. Die Tätigkeit erfordere Verantwortungsbewusstsein, Empathie und Flexibilität. Auch sollte geeigneter Wohnraum zur Verfügung stehen. Wenn bereits eigene Kinder in der Familie leben, sei dies kein Hindernis. Natürlich müsse eine entsprechende Kooperationsbereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Behörden bestehen, auch Einträge im Führungszeugnis – also Vorstrafen – sind tabu. Auch sollte die monatliche Vergütung für die Pflegeeltern nicht im Vordergrund stehen. Diese liegt derzeit je nach Alter gestaffelt für den Sachaufwand bei 560, 644 oder 709 Euro und für Pflege und Erziehung bei 245 Euro. Für Heimplätze muss der Landkreis das Vierfache ausgeben – 600 Kinder leben derzeit im Landkreis dort.

Um Pflegefamilie zu werden, durchlaufen die Bewerber ein Verfahren. In diesem führen die Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes unter anderem bei Hausbesuchen Gespräche, um die persönlichen Verhältnisse der Familien kennenzulernen und die jeweils individuellen Möglichkeiten und notwendigen Voraussetzungen zu klären. Zusätzlich wird ein Seminar angeboten, damit die Bewerber auf die Aufnahme eines Kindes vorbereitet werden und sich der Aufgabe gewachsen fühlen, Kindern den „sicheren Hafen“ anzubieten.

Infoabend

Wer sich für die Aufnahme eines Pflegekindes interessiert, ist eingeladen, am Dienstag, 10. September, ab 19 Uhr an einem Informationsabend im Mehrgenerationenhaus in Zeven teilzunehmen. Erfahrene Bereitschafts- und Vollzeitpflegeeltern sowie die Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes werden über die Aufgaben von Pflegefamilien berichten und für Fragen zur Verfügung stehen. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite unter www.lk-row.de/pflegefamilie.