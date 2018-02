Landkreis-Sportlerehrung feiert Jubiläum

RotenBurg - Von Heinz Goldstein. Rotenburgs Landrat Hermann Luttmann, Herbert Tietjen, Vorsitzender vom Kreissportbund (KSB) Rotenburg, und Susanne Kuppler (KSB-Vorstand) haben rund 150 Sportlern aus dem Landkreis während der 50. Sportlerehrung viel Lob für ihre hervorragenden Leistungen ausgesprochen. Auf der Jubiläumsveranstaltung in der Aula des Ratsgymnasiums am Donnerstagabend haben Einzel- und Mannschaftssportler aus vielen Fachverbänden als Anerkennung ihrer Leistung Medaillen und Urkunden erhalten.

Unter den Jubel-Gästen waren Vertreter aus Politik, Verwaltung, Institutionen sowie Vereinen. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aber standen die Sportler. Für den musikalischen Rahmen sorgte ein Gitarren-Trio der Kreismusikschule Rotenburg mit gefühlvoller mit Musik der Chicago-Blues-Genre.

Alle Akteure aus dem Nord- und Südkreis Rotenburgs haben auf Europa-, Bundes-, Landes- und Bezirksebene gute Platzierungen erreicht. Für diese herausragenden Leistungen bedankte sich Luttmann bei der Begrüßung der Teilnehmer. Die Athleten hätten auf ihre persönliche Weise zu den großen Erfolgen der Sportarten und der Popularität des Kreises beigetragen. Hinter den guten Leistungen ständen hervorragende Trainer. Aber auch einige Funktionäre und Politiker hätten durch ihre Unterstützung ihren Teil zum Erfolg beigetragen. Tietjen, der aus Basdahl angereist war, schlug in seiner Rede in die gleiche Kerbe wie der Landrat. Von den bisherigen Ehrungen hätte er als offizieller Vertreter des Kreisportbundes immerhin zehn vorgenommen und diese „50.“ sei nun sein letzter offizieller Auftritt bei den Auszeichnungen. Die wird in Zukunft sein Nachfolger gemeinsam mit dem Landrat vornehmen.

Der Sport im Kreis Rotenburg sei mit rund 83 000 Aktiven gut aufgestellt und habe einen besonderen Stellenwert im Landkreis. Von den 163 000 Einwohnern betätigen sich 83 000 sportlich. Sowohl die Mannschafts- als auch die individuellen Leistungen seien überdurchschnittlich. Eine besondere Auszeichnung erhielt die Deutsche Meisterin Annelie Brandt. Sie bekam eine Ehrenurkunde als erfolgreichste Jugendsportlerin 2017.