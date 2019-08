Landkreis schließt Lücke

Rotenburg - Von Farina Witte. Von Rotenburg bis nach Bremervörde fahren ohne umzusteigen, das ist seit Donnerstag möglich. Da starteten um 6.43 Uhr am Rotenburger Busbahnhof sowie um 6.47 Uhr in Bremervörde die ersten beiden Busse der Linie 800. Jonas Schnakenberg gehört an diesem 1. August zu den Busfahrern, die die Route zum ersten Mal bedienen dürfen. Ein Fahrgast ist bereits von Rotenburg nach Bremervörde durchgängig mitgefahren, berichtet er. Dieser hätte sich gefreut, nicht mehr umsteigen zu müssen. Das ist die Stärke der Linie 800. Sie verbindet die drei großen Städte des Landkreises – Bremervörde, Zeven und Rotenburg – miteinander. Das wollte der Landkreis erreichen. „Die Mittelzentren sind gut befahrbar per Bus“, zeigt sich der Erste Kreisrat Torsten Lühring zufrieden. „Man kommt eigentlich von überall überall hin.“ Zuvor gab es nur eine direkte Verbindung zwischen Bremervörde und Zeven.

Diese Aussage muss er aber beim Pressegespräch am Rotenburger Busbahnhof ein Stück weit revidieren. Aufgrund der Größe des Landkreises sei es nicht möglich, Verbindungen über die gesamte Fläche anzubieten. Gerade abseits der Mittelzentren seien für den Landkreis Lösungen wie Bürgerbusse oder Anrufsammeltaxis das Mittel der Wahl. Ersteres gibt es in einigem Gemeinden und Städten seit vielen Jahren, das Konzept des Anrufsammeltaxis hingegen ist noch neu. In der Samtgemeinde Bothel läuft der Busbetrieb über Sammeltaxis seit dem vergangenen Herbst. Geplant sei eine solche Lösung auch für Tarmstedt, Zeven und Sittensen, allerdings ist noch unklar, wann dort der Betrieb starten kann.

„Mit dem neuen Fahrplan gibt es im Landkreis einen guten Mobilitätsmix aus Zug, Bus, Bürgerbus und Anrufsammeltaxi“, schätzt Karsten Leist ein. Er ist Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO), die die Planung übernommen hat. Lühring ergänzt, dass die Busse gerade die Bundesstraßen gut abdeckten, abgesehen von der B 75, wo es parallel die Zugverbindung gibt. Die Busverkehre hat der Landkreis neu vergeben an das Unternehmen Omnibusbetrieb von Ahrentschildt für den Bereich Nord und Mitte des Landkreises, der Süden wird von Weser-Ems-Bus bedient.

Bei der Neuaufstellung des Fahrplans und der Planung der Linien habe man sich an den Erfahrungen aus der Vergangenheit orientiert. Neben der Analyse des Schülerverkehrs, bei dem man den Bedarf recht einfach ermitteln könnte, habe die VNO auch die Pendlerbeziehungen mit einfließen lassen.

Bedenken müsse man beim Erstellen der Verbindungen auch, dass möglichst Anschlussverbindungen erreicht werden. Und das sind eine Menge im Landkreis, sagt Leist. Daher sei es nicht an allen Stellen gelungen, die Anschlüsse zu ermöglichen, oft aber schon. So blieben in Bremervörde Bahnanschlüsse zur RB33 Richtung Buxtehude und Bremerhaven erhalten, und in Zeven sei es größtenteils möglich, von der Linie 800 in die 630 (Zeven – Bremen) oder 3860 (Zeven – Tostedt) umzusteigen. In Rotenburg können Fahrgäste der neuen Verbindung zumindest am Vormittag die Züge Richtung Bremen, Hamburg und Verden erreichen.

Neben der großen Veränderung durch die Linie 800 gibt es einen weiteren, entscheidenden Unterschied zum alten Fahrplan. Waren zuvor viele Buslinien dem Schulbusverkehr vorbehalten, sind diese jetzt im Netz des öffentlichen Personennahverkehrs integriert. Damit kann man auch aus den Dörfern mit Bussen in die Zentren fahren. Das erkennt man auch beim direkten Vergleich des alten und des neuen Fahrplanhefts, demonstriert Lühring. „Das neue ist um einiges dicker“, sagt er und zeigt beide Hefte im Vergleich.

In 90 Minuten vom Nord- in den Südkreis

Nahezu alle Fahrten der alten Linie 820 (Bremervörde – Zeven) sind in der neuen Linie 800 integriert. In Zeven werden vier neue Haltestellen eingerichtet. Anschließend verläuft die Linie über Elsdorf nach Gyhum und Mulmshorn. Das Fahrtenangebot für den Ort Hesedorf findet sich künftig in der Linie 832 (Wehldorf – Hesedorf – Elsdorf – Zeven). Der Landkreis teilt mit, dass Fahrgäste aufgrund der zum Teil schwachen Nachfrage ihre Fahrtwünsche zwischen Hesedorf und Gyhum spätestens 60 Minuten vorher telefonisch anmelden (04281 / 99415). Zwischen Mulmshorn und Rotenburg wird die Linie 800 immer direkt über die B71 geführt und somit um bis zu 13 Minuten beschleunigt. Die Orte Höperhöfen und Bötersen werden durch die verschwenkte Linie 851 (Rotenburg – Bötersen – Sottrum – Ottersberg) bedient. Damit werden zwischen Bremervörde und Rotenburg montags bis freitags sieben und am Samstag vier umsteigefreie Fahrten pro Richtung angeboten. An Schultagen sind es acht Fahrten. Die Fahrzeit beträgt 85 bis 90 Minuten.