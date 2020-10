Landkreis saniert Pavillon

Rotenburg – Der Pavillon am Bullensee befindet sich hinter Gittern. Betreten der Baustelle verboten – so steht es in schwarzer Schrift auf einem kleinen gelben Schild, das daran befestigt ist. Es ist die im Juni vergangenen Jahres ausgewählte „Kleine Lösung“ einer Sanierung, für die der Landkreis Rotenburg etwa 335 000 Euro in die Hand nimmt. Das teilt Landkreis-Sprecherin Christine Huchzermeier auf Anfrage unserer Redaktion mit.

„Das vorhandene Gebäude wird teilweise abgerissen, und es werden ein überdachter Freisitz und eine WC-Anlage in das Gebäude eingebaut“, so Huchzermeier. Dazu werden Anschlüsse für einen Stellplatz eingerichtet, sodass sich eine „Versorgungseinrichtung“ – das könne beispielsweise ein Imbiss- oder Verkaufswagen sein – dort hinstellen lasse. Der Ausschuss für Hoch- und Tiefbau hat die Maßnahmen am 7. Juni vergangenen Jahres in einer Sitzung beschlossen, im Anschluss habe auch der Kreisausschuss seine Zustimmung gegeben.

Das, was jetzt dort mit dem Pavillon passiert, hat eine lange Vorgeschichte. Und die reicht zurück bis in das Jahr 2014. Damals wird die Neu-Verpachtung des sanierungsbedürftigen Pavillons am Bullensee öffentlich ausgeschrieben. Neben dem Ziel der Verpachtung für gastronomische Angebote soll der neue Betreiber in die Sanierungsplanung mit eingebunden werden. Den Zuschlag erhält seinerzeit eine Interessengruppe, die im März 2015 den Verein „Lotte am Bullensee“ gegründet hat. Mit Beschluss des Kreistages vom 11. Mai 2015 stellt der Landkreis mit dem Haushaltplan eine Summe von 260 000 Euro zur Sanierung des Bullensee-Pavillons bereit. Der Verein will dann allerdings nicht mehr nur als Pächter auftreten, sondern die Investition in Eigenregie planen und durchführen sowie Eigentümer des Grundstücks werden. Das Konzept des Vereins beinhaltet einen Um- und geringfügigen Erweiterungsbau sowie die Grundsanierung des bestehenden Pavillons. Die Baumaßnahme hat nach einer durch den Verein selbst durchgeführten Planung nunmehr ein Kostenvolumen von rund 480 000 Euro. Der Plan: Die Finanzierung soll durch einen Zuschuss des Landkreises in Höhe von 260 000 Euro sowie durch Eigenleistungen beziehungsweise weitere Fördermittel und Spenden in Höhe von 220 000 Euro sichergestellt werden. Das klappt aber nicht.

So kommt eine neue Variante auf den Tisch, um das Problem Pavillon zu lösen: Der Kreistag beschließt, das Grundstück mit dem Pavillon über einen Schenkungsvertrag an den Verein zu übertragen. Die veranschlagten Haushaltsmittel für die Sanierung des Pavillons in Höhe von 260 000 Euro wandelt er in einen nicht rückzahlbaren Zuschuss für die Baumaßnahme um. Allerdings erfolgt der Beschluss unter dem Vorbehalt der Anerkennung als gemeinnütziger Verein im Sinne der Abgabenordnung durch das Finanzamt. Die Gemeinnützigkeit wird nach einem langwierigen Verfahren am 3. Februar 2017 erteilt.

Aber dennoch kommt es nicht zu dem erhofften Durchbruch, denn eine Bauvoranfrage bei der Bauaufsicht des Landkreises wird negativ beschieden. Die Antragstellerin kann die geforderten Unterlagen und Nachweise trotz mehrfacher Aufforderung nicht vorlegen und die Gesamtfinanzierung des Projektes durch den Verein nicht sicherstellen.

Damit wird klar: Mit „Lotte am Bullensee“ ist auf Sicht ein wirtschaftlicher Betrieb des Pavillons nicht möglich. Der Landkreis führt daher Gespräche mit den Rotenburger Werken, der Lebenshilfe und dem Nabu über eine mögliche Kooperation. Doch die winken ab. Somit ist ein dauerhafter und verlässlicher Pächter für den Betrieb nicht in Sicht.

Jetzt kommen zwei Varianten für eine Sanierung auf den Tisch, die der Landkreis selbst in die Hand nimmt – letztendlich fällt die Entscheidung für die „Kleine Lösung“. Mit deren Umsetzung hat der Landkreis in diesen Tagen begonnen. Eine Lösung, die gegenüber der „Großen Lösung“ eine Reihe von Vorteilen habe: Der Landkreis ist damit unabhängig von einem Pächter und damit zugleich auch vom Risiko eines Leerstandes über längere Zeiträume aufgrund schlechten Wetters oder durch Nicht-Verpachtung. Man beschränkt sich auf eine minimale technische Ausstattung und damit geringe Kosten für Instandhaltung, und die Kosten fallen weitaus geringer aus.

Die „Kleine Lösung“ sieht einen Teilabbruch und die Herstellung eines überdachten Freisitzes sowie eine vandalismussichere WC-Anlage im Bestandsgebäude vor – allerdings ohne Kiosk. Zudem wird eine Anschlussmöglichkeit mit Strom, Wasser und Abwasser am Stellplatz für eine Versorgungseinrichtung – Imbiss- oder Verkaufswagen – hergestellt. Die Sanierung soll voraussichtlich bis Ende des Jahres erledigt sein. Mit der Eröffnung sei im kommenden Frühjahr zu rechnen, sagt Christine Huchzermeier. Den Platz für die Bewirtschaftung werde der Landkreis selbst verpachten.