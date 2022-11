Im Haushaltsplan des Landkreises klafft ein Loch

Von: Guido Menker

Es geht ums Geld. Der Haushaltsplan für 2023 bestimmt den Rest des Jahres in der Kreispolitik. © Menker

Rotenburg – Der Etat des Landkreises Rotenburg wächst weiter und kratzt an der Marke von 400 Millionen Euro. Der Entwurf, der mehr als 500 Seiten umfasst, ist also im wahrsten Sinne des Wortes ein echtes Schwergewicht. Die neue Kreiskämmerin Silke Fricke stellt die Eckdaten des Haushaltsplanes am Mittwoch im Finanzausschuss vor und beginnt ihr Fazit mit einer klaren Ansage: „Beim Blick auf die Finanzlage beim Landkreis und bei den Gemeinden ist eine deutliche Abschwächung erkennbar.“

Diese Abschwächung wird vor allem an zwei Stellen des Zahlenwerks besonders deutlich: Die Schulden des Landkreises – in den Jahren seit 2017 von rund 35 Millionen auf inzwischen 22,6 Millionen Euro zurückgegangen – schnellen 2023 wieder in die Höhe. Im Entwurf ist von 63,1 Millionen Euro die Rede. Und: Der Landkreis rechnet zurzeit mit Einnahmen in Höhe von 390,6 Millionen Euro, hat es aber nach dem jetzigen Stand der Dinge mit Ausgaben von 399,2 Millionen Euro zu tun – es klafft also ein Loch im Haushaltsplan.

„Dieser Haushaltsentwurf ist von den Folgen des Krieges geprägt“, sagt Landrat Marco Prietz (CDU). Man habe es mit „erheblichen Mehrkosten“ zu tun. Prietz führt die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen an, erwähnt die steigenden Energiekosten sowie die indirekten Mehrkosten, die sich aus Aufgaben ergäben, die in Folge der Inflation ebenfalls teurer würden. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) etwa, die Krankenhaussituation, Sozialausgaben, aber auch das Bürgergeld und artverwandte Ausgaben, die der Landkreis nicht zu 100 Prozent erstattet bekomme, seien Beispiele dafür.

Zugleich sei aufgrund der prognostizierten, konjunkturellen Entwicklung mit geringeren Einnahmen zu rechnen. Aber: „Wir haben als Landkreis in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet und erhebliche Überschüsse erzielt.“ Deshalb könne man „die schwierige Zeit, die vor uns steht, auch meistern“. Dennoch: Trotz großer Kraftanstregung ist es nicht gelungen, einen ausgeglichenen Etatentwurf vorzulegen. Es geht um rund 8,6 Millionen Euro, die fehlen. Prietz: „Aber das können wir durch die Rücklagen ausgleichen.“

Die größten Posten auf der Ausgabenseite ergeben sich aus den Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz – es geht dabei um 69,2 Millionen Euro. Auf Platz zwei landen die Personalkosten mit 66,3 Millionen Euro.

Den Großteil der Einnahmen schultern übrigens die gemeinden über die Kreisumlage. Diese soll im kommenden Jahr 96,6 Millionen Euro in die Kreiskasse spülen. Der Hebesatz dafür soll unverändert bei 44 Prozent bleiben.

Die Höhe der Kreisumlage sei, so Silke Fricke, bezogen auf das strukturelle Jahresergebnis für 2023 zu niedrig, aber bezogen auf die positiven Vorjahresergebnisse ausgewogen. Dieser Hebesatz erlaube dem Landkreis und den Gemeinden weiterhin jeweils „ein vertretbares Maß an freiwliigen Leistungen“. Im Fall des Landkreises haben diese im Etatplan mit 3,5 Prozent ein vertretbares Niveau, sagt die Kämmerin.

Silke Fricke

Der Landrat spricht von einem „Haushalt in Zeiten des Krieges“, bleibt aber zuversichtlich: „Wir sind weiterhin Herr des Verfahrens und als Landkreis in der Lage, Politik zu gestalten sowie Schwerpunkte zu setzen.“ Damit zielt er auch auf die Investitionen ab, die ein Volumen von etwas mehr als 40 Millionen Euro haben. Breitbandausbau, Krankenhausförderung, Schulneu-, -sanierungen und -umbauten stehen alleine dafür in der Liste. Insgesamt investiert der Landkreis 59 Millionen Euro.

Mit Blick auf die Kreditaufnahme – es geht für das kommende Jahr um 40,5 Millionen Euro – versichert der Landrat, auch diese bedienen zu können. Der Haushaltsentwurf sei also auch von einer hohen Leistungsfähigkeit geprägt. Auch, wenn Silke Fricke sagt, dass die Mehrausgaben deutlicher steigen als die Erträge.

Hans-Jürgen Schnellrieder (Die Grünen) vermisst dennoch etwas in diesem dicken Paket: „Mir fehlt der Aufschlag für die Energiewende. Ich sehe einfach nicht, wie wir da vorgehen wollen.“ Das sei auch nicht an einem Punkt zu erkennen, sondern tauche im Plan an vielen Stellen auf, sagt prietz. „bei den Schulbauten zum Beispiel geht es natürlich auch um energetische Verbesserungen, die helfen, den Energieverbrauch zu senken.“ Das betreffe viele Hochbauten. Investitionen indes würden vor allem von privater Seite getätgt, den Rahmen dafür biete das Regionale Raumordnungsprogramm.

Der Haushaltsenwurf geht nun zur Beratung in die Fachausschüsse. Die Fraktionen planen zudem Haushaltsklausuren. Am 21. Dezember soll der Kreistag den Etat für 2023 verabschieden.