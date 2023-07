Kreis Rotenburg: Brandserie geht vor Gericht

Von: Wiebke Bruns

Am Tag nach dem Einsatz: Das Feuer in Hohenesch hat Dezember 2022 37 Fahrzeuge komplett oder zum Teil zerstört. Für diesen Fall sieht die Staatsanwaltschaft jedoch von einer Strafverfolgung ab. © Menker

Bis Februar 2023 brannten immer wieder Autos im Landkreis Rotenburg. Nun müssen sich die mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht Verden verantworten. Die Staatsanwaltschaft beziffert den angerichteten Schaden auf 750 000 Euro.

Rotenburg – Nach einer Serie von Fahrzeugbränden im Landkreis Rotenburg bis Februar 2023 werden sich drei Tatverdächtige wegen Brandstiftung ab Mitte September vor dem Landgericht Verden verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft Verden hat Anklage gegen die 22, 24 und 26 Jahre alten Männer aus Rotenburg und der Gemeinde Scheeßel erhoben.

„Gegenstand der Anklage sind insgesamt sechs Fälle, bei denen die Angeschuldigten im Zeitraum vom 23. Februar 2022 bis zum 11. Februar 2023 in verschiedenen Orten im Landkreis Rotenburg fremde Kraftfahrzeuge in Brand gesetzt oder durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstört haben sollen“, teilte Martin Schanz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden auf Nachfrage mit. Den Gesamtschaden bezifferte er mit rund 750 000 Euro

Den 24 und 26 Jahre alten Angeklagten, die sich seit Ende Februar in Untersuchungshaft befinden, werden alle sechs Fälle zur Last gelegt. Der 22-Jährige, dieser befindet sich auf freien Fuß, soll an vier Brandstiftungen beteiligt gewesen sein. „Soweit sich die Ermittlungen gegen eine 22-Jährige gerichtet haben, war ihr eine Beteiligung an den Taten nicht nachzuweisen, weshalb das Verfahren gegen sie mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden ist“, so der Behördensprecher.

Was überrascht, ist der Tatzeitraum in der Anklage. Dieser beginnt laut Staatsanwalt am 23. Februar 2022. Bei der ersten dieser sechs Taten soll ein Kleintransporter auf einem Pendlerparkplatz angezündet worden sein. Rund acht Monate später sollen die Angeklagten einen Maserati auf einem Pendlerparkplatz in Stuckenborstel abgefackelt haben.

Verantwortlich sehen die Ermittler die Angeklagten zudem für den Brand eines Autos bei einem ehemaligen Autohaus in Zeven am 3. Dezember 2022 und für ein Feuer auf einem Werkstattgelände in Scheeßel-Westeresch am Neujahrstag 2023. Dort soll ein Wohnmobil ausgebrannt und ein Lkw samt Anhänger beschädigt worden sein.

Der Brand von 21 Fahrzeugen in der Nacht zum 5. Februar 2023 auf dem Gelände eines Leasinganbieters in Mulmshorn wird ebenfalls den Angeklagten zugeschrieben und als letzte Tat ein abgebrannter VW Multivan bei einem Autohändler in Weertzen am 11. Februar 2023.

Im Dezember 2022 hatte die Polizei die fünfköpfige Ermittlungsgruppe „EG Hohenesch“ eingerichtet. Nachdem im gleichnamigen Gewerbegebiet bei einem Autoverwerter 37 Altfahrzeuge zerstört worden waren. Hinsichtlich dieser Tat habe die Staatsanwaltschaft von einer Strafverfolgung vorläufig abgesehen. Ein Grund kann sein, dass die zu erwartende Strafe bei einer Verurteilung nicht ins Gewicht fallen würde.

Kein hinreichender Tatverdacht für eine Anklageerhebung habe sich bei dem letzten Großbrand am 12. Februar 2023 in Sittensen ergeben. 25 Busse sollen dort abgebrannt und Teile eines Hallendaches eingestürzt sein.

Trotz Anklage weist der Staatsanwalt auf die Unschuldsvermutung hin.