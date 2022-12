Landkreis Rotenburg beschließt Nahverkehrsplan

Von: Andreas Schultz

Teilen

Idyllisch liegt die Bushaltestelle in der Schleeßeler Ortsmitte. Die dort verkehrende „854“ könnte zu einer sogenannten sekundären Hauptlinie werden. Oder vereinfacht gesagt: Sie könnte laut Nahverkehrsplan öfter fahren. © Baucke

Mehr ÖPNV statt Individualverkehr: Der Kreistag des Landkreises Rotenburg hat das Nahverkehrskonzept für die kommenden fünf Jahre auf den Weg gebracht.

Rotenburg – Autofahrer haben es am Dienstag in Rotenburg erlebt: Wenn ein Bauarbeiter mittags im laufenden Verkehr ein rotes Hütchen auf die Straße stellt, herrscht Stillstand auf der Schlagader Glockengießerstraße. Weniger Blech auf dem Asphalt, stattdessen mehr Busse, mehr Schiene wagen: Darum geht es im Nahverkehrsplan des Landkreises Rotenburg. Der Kreistag hat nun seinen Beitrag zur Mobilitätswende einstimmig beschlossen.

Worum geht es?

Nach Niedersächsischem Nahverkehrsgesetzes (NNVG) „stellen die kommunalen Aufgabenträger für ihren Bereich einen Nahverkehrsplan jeweils für einen Zeitraum von fünf Jahren auf“: Was im Dokument etwas sperrig klingt, heißt, dass auch der Landkreis Rotenburg darstellt, wie er zur Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs beitragen will. Er setzt mit dem Dokument den Rahmen, in dem sich die Verkehrsunternehmen bewegen. Der Fünfjahresplan für 2023 bis 2027 ist die inzwischen sechste Auflage des Konzepts.

Die letzte Diskussion zum Nahverkehrsplan gab es im April. Warum die Verzögerung?

Nachdem Verkehrsplaner Frank Wiesner im Frühjahr das Papier im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr vorgestellt hat, ging es ins Beteiligungsverfahren: Eine ganze Reihe von Sprechern hatte daraufhin Gelegenheit, Änderungsvorschläge einzubringen: Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, Verkehrsunternehmen, betroffene Aufgabenträger, die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) sowie andere Institutionen. Das dauert. Im Kontrast dazu war der Tagesordnungspunkt während der Kreistagssitzung nach wenigen Minuten und ohne Diskussion abgehandelt.

Was will der Landkreis erreichen?

Ein Schlagwort, das bei der Vorstellung und der ersten Diskussion immer wieder fällt, ist die „Mobilitätswende“: Klima- und Umweltschutz gewinnen an Relevanz, während das klassische Auto in der Kritik steht. Der Fokus des Nahverkehrsplans liegt weniger auf der Schiene als eher auf dem Asphalt. Allgemein geht es darum, auf etablierten Buslinien des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) die Taktung zu erhöhen. Die Hauptlinien wie die RE4/RB41 auf der Schiene oder die 630 auf Busreifen will der Kreis „in Abhängigkeit von seinen finanziellen Spielräumen in den nächsten Jahren weiter ausbauen“, wie es in dem Dokument heißt: Zur Hauptverkehrszeit soll es einen Stundentakt in Hauptlastrichtung geben. Ansonsten will man wenigstens am Status quo festhalten. Aber auch die Ausweitung der HVV-Tarifzone ist ein Thema – nicht nur ab den Bahnhöfen Rotenburg, Sottrum und Visselhövede (Richtung Soltau), sondern auch für den gesamten Busverkehr im Landkreis.

Wie sieht es mit dem Schülerverkehr aus?

Laut Nahverkehrsplan ist die Sicherstellung des Schülerverkehrs „oberste Priorität des Landkreises“. Dafür sollen beispielsweise Grundlinien wie die 805 von Rotenburg über Ahausen, Kirchwalsede und Süderwalsede erhalten bleiben.

Welche Rolle spielt der Fachkräftemangel, der zuletzt zu Busausfällen vor allem im Schülerverkehr geführt hat, im Dokument?

Augenscheinlich keine. Das Schlagwort taucht in dem Papier nicht auf. Am Rande der Kreistagssitzung gibt Erster Kreisrat Thorsten Lühring allerdings zu Protokoll, dass sich die Lage zumindest im Südkreis inzwischen etwas entspannt habe. Die Busunternehmen arbeiteten mit Notfallplänen durch die Krankheitsstände, ansonsten „rettet man sich jetzt in die Ferien“, so Lühring. Laut Landrat Marco Prietz (CDU) fällt nach Gesprächen mit der LNVG der Zuschuss für den ÖPNV 2023 um 1,9 Millionen Euro höher aus als 2022 – „das soll einer besseren Bezahlung der Fahrer dienen und ihre Abwanderung verhindern“, so der Landrat.

Spielt das 49-Euro-Ticket in dem Nahverkehrsplan eine Rolle?

Ja. Die voraussichtliche Einführung des Deutschlandtickets hat dazu geführt, dass es vor allem im Kapitel „Ziele und Maßnahmen“ umfangreiche Änderungen an dem Schriftstück gegeben hat. So stellt das Dokument dar, wie „alle Zeitkarten zum Beispiel im VBN- und HVV-Tarif 2 Tarifzonen entbehrlich werden“, weil sie mehr als 49 Euro kosten. Auch Auswirkungen auf Einzelkarten, zum Beispiel für die Strecke Rotenburg-Oldenburg, werden diskutiert. Das von Wiesner mitverfasste Dokument geht davon aus, dass sich „Einzelkarten nach der Einführung des Deutschlandtickets voraussichtlich anpassen“. „Ich begrüße das günstige Ticket“, sagt Patrick Brinkmann (CDU) während der Kreistagssitzung. Allerdings sei noch viel zu klären – nicht zuletzt, wie das 49-Euro-Ticket die Bindung des Landkreises an den HVV beeinträchtigt.