„Ganz so einfach ist es nicht“

Rotenburg - Von Michael Krüger. Landrat Hermann Luttmann (CDU) hat es schon zu Beginn der großen Flüchtlingsbewegungen vor zwei Jahren gesagt: Die größte Aufgabe wird die Integration. Das spürt man auch im Rotenburger Kreishaus. Dort laufen in der Stabsstelle Kreisentwicklung von Gerd Hachmöller die Fäden zusammen. Marie Charbonnier verantwortet dort die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe. Die Kreiszeitung hat nachgefragt, wie es läuft.

Frau Charbonnier, Sie sind seit 1. Oktober die Ansprechpartnerin bei der Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe des Landkreises. Was machen Sie genau?

Marie Charbonnier: Ich fördere Integration im Landkreis bei ganz verschiedenen Themen. Entweder gebe ich Menschen, die eine Frage haben, selbst Antworten, oder ich verweise auf gute Ansprechpartner. Dabei kann es um Fragen der Anerkennung von Zeugnissen gehen, Behördenfragen, alles mögliche. Das Feld ist riesig, und es gibt viele Informationen, die man verarbeiten muss. Ich versuche, durch Seminare Kontakt zu den Menschen vor Ort zu bekommen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Charbonnier: Wir haben zum Beispiel das Seminar „Interkulturelle Kompetenz“ auf Arabisch. Da bekommen Leute, die Arabisch sprechen und verstehen, vom Seminarleiter Hinweise und Tipps, wie das Leben hier funktioniert. Das ist sehr gewinnbringend, weil die Leute unheimlich viele Erfahrungen mitbringen, es fallen ihnen viele Sachen auf, die anders sind als im alten Zuhause.

Warum ist diese Koordinierungsstelle notwendig?

Charbonnier: Weil Leute, die aus dem Ausland hierher kommen, um hier zu arbeiten oder die geflüchtet sind, ganz andere Dinge mitbringen als ein Deutscher, der in den Landkreis kommt. Sie haben das Sprachdefizit, sie müssen sich orientieren. Man muss das System erst verstehen. Meine Zielgruppe sind die Migranten.

Wo drückt der Schuh am meisten?

Charbonnier: Momentan hat sich die Lage etwas beruhigt. Es gab am Anfang natürlich viel zu tun mit der Unterbringung. Es geht zwar allgemein um Migranten, aktuell beschäftigen wir uns aber natürlich viel mit Flüchtlingen, weil es durch den verstärkten Zuzug oben auf liegt. Und da geht es vor allem um Sprache. Ohne Sprache läuft nichts. Wir müssen genug Sprachkurse vorhalten und dafür sorgen, dass auch die Frauen in diese gehen können. Da müssen wir schauen, wie die Kinder untergebracht werden. Wenn wir die Frauen jetzt nicht in die Kurse bekommen, kann es viele Jahre dauern, bis sie die Kurse besuchen. Dann ist es zu spät.

Ist die Situation in Rotenburg momentan einfacher als anderswo?

Charbonnier: Würde ich schon sagen. Ich wohne in Bremen, da ist es viel unübersichtlicher. In Großstädten steht man vor ganz anderen Herausforderungen.

Kommen Sie oder diejenigen, die helfen wollen, wirklich an die Leute heran?

Charbonnier: Ja. Auf jeden Fall. In vielen Gemeinden gibt es das Prinzip der Hauspaten, das heißt, ein Ehrenamtlicher betreut ein Haus oder eine Familie, das ist sehr hilfreich. So haben die Menschen einen Ansprechpartner, und die Paten können sich untereinander austauschen, um zu sehen, wo es läuft und wo es Probleme gibt.

Hachmöller: Über die Ehrenamtlichen kommen wir an die Geflüchteten heran, das ist ein wichtiger Hebel. Wir haben einen Verteiler, der 500 Ehren- und Hauptamtliche umfasst.

Charbonnier: Dazu gibt es Migrationsberatungsstellen in Rotenburg und Bremervörde.

Zu Beginn der großen Zuwanderungsbewegung im Jahr 2015 wollten viele Menschen helfen, mittlerweile dürfte sich diese Begeisterung gelegt haben. Wie erhält man die Bereitschaft, zu helfen?

Charbonnier: Viele von denen, die damals angefangen haben, betreuen mittlerweile eine Familie. Oder es gibt Leute, die in den Schulen Patenschaften für Kinder übernommen haben. Es gibt immer noch viele Menschen, die etwas tun, aber das erfährt man nicht unbedingt.

Hachmöller: Grundsätzlich kann man aber sagen, dass das Ehrenamt in diesem Bereich abnimmt. Das merken wir auch an Seminaren.

Eines ihrer Ehrenamts-Seminare mussten Sie bereits absagen.

Charbonnier: Das stimmt. Wir hatten es aber schon mehrfach angeboten. Vielleicht ändern sich die Themen jetzt.

Inwiefern?

Charbonnier: Es geht jetzt viel mehr um gesellschaftliche Integration. Am Anfang ging es um die Unterbringung, um Organisation. Jetzt stellen sich Fragen wie: Wie komme ich in einen guten Arbeitsplatz? Was fehlen mir für Qualifikationen?

Hachmöller: Anfangs hatten wir viele Basis-Seminare mit dem Handwerkszeug für Flüchtlingshelfer. Wie läuft ein Asylverfahren ab? Welche Zuständigkeiten gibt es? Und dergleichen. Die waren überlaufen. Dann kamen zunehmend Abgrenzung-Seminare – zum Beispiel über die Rolle der Ehrenamtlichen, die sich zu stark eingebracht haben. Jetzt folgen viele kulturelle Kompetenz-Seminare, die beide Seiten wahrnehmen: Ehrenamtliche wie Geflüchtete. Jetzt merken die Leute: Die Aufnahme ist geschafft, aber es gibt große kulturelle Unterschiede, für die wir uns interessieren.

Charbonnier: Sprache bleibt natürlich ein Thema. Alphabetisierungskurse, Deutsch als Fremdsprache. Und etwas zum Thema Religion: Was gibt es für Unterschiede zwischen Christentum und Islam?

Mal grundsätzlich gefragt: Ist es nicht zu einfach, sich so dermaßen auf Ehrenamtliche zu verlassen? Steht die Integration da nicht auf wackligen Beinen?

Charbonnier: Ja. Aber Ehrenamtliche sind nicht die einzige Gruppe, mit der wir arbeiten. In den Gemeinden sind auch viele Hauptamtliche mit dem Thema befasst. Und ich möchte direkt mit den Leuten arbeiten, so entsteht ein Dialog.

Hachmöller: Ich sehe es nicht so, dass wir uns aufs Ehrenamt verlassen, sondern wir bieten Unterstützung an in Form von Kursen, in Form von Geld zum Beispiel für Sprachkurse oder durch Beratung und Supervision. Wir sehen uns eher als Unterstützer denn als diejenigen, die sich auf andere verlassen nach dem Motto: „Die werden es schon richten.“ Aber wir können hier auch keine Zuständigkeiten ändern. Bei den Sprachkursen dürfen wir zum Beispiel gar nicht alles koordinieren, weil es einen offenen Zugang geben muss. Jeder Geflüchtete darf sich seinen Kurs aussuchen.

Welche falschen Vorstellungen haben die Menschen, die hier her kommen?

Charbonnier: Niemand ist vorbereitet auf das System. Nebenkosten-Abrechnungen zum Beispiel. Das läuft in anderen Ländern ganz anders. In der Türkei bekommt man zum Beispiel jeden Monat einen kleinen Zettel und geht damit in den nächsten Teleshop und bezahlt. Dass es hier etwas gibt wie einen Abschlag, das muss man erst einmal verstehen. Das lässt sich auf alles übertragen, auf jeden Behördengang. Was durch viele Schlepper kommuniziert wird, ist zudem ein glorifiziertes Bild. Dass man herkommt und sofort ein Haus, ein Auto und einen Job gestellt bekommt. Da gibt es viele Fehlinformationen.

Entsteht dadurch Frust?

Charbonnier: Ja, sicherlich. Wenn man sehr lange auf die Anerkennung warten muss und dann noch monatelang auf einen Sprachenkurs, ist man über sehr lange Zeit in den Wartemodus geschoben, obwohl man loslegen und sich was aufbauen will.

Haben die Helfer auch falsche Vorstellungen?

Charbonnier: Das kann passieren, wenn Menschen zu sehr in einen ,Helfermodus’ kommen. Wenn sie versuchen, alles für andere zu übernehmen. Hilfe zur Selbsthilfe ist der bessere Weg. Wir sollten anderen helfen, damit sie auf eigenen Beinen stehen können. Das will doch eigentlich jeder. Niemand geht gerne zum Jobcenter und holt sich sein Geld. Die Leute wollen in Arbeit kommen, nicht hier die Sozialhilfen abgreifen.

Hachmöller: Wir sind aber auch Problemlöser und Vermittler in Fällen, wo es nicht gut läuft und es mal Schwierigkeiten gibt.

Helfen wir nicht zu viel, anstatt auch Integration einzufordern?

Charbonnier: Die meisten Migranten wollen sich integrieren. Natürlich gibt es immer kleinere Gruppen, bei denen es problematisch wird, aber gerade der Punkt, dass die meisten etwas tun möchten, zeigt, dass der Integrationswille da ist. Womit viele nicht rechnen, ist, dass es so lange dauert und sie mit ihren mitgebrachten Qualifikationen hier möglicherweise nicht arbeiten können oder sich nachqualifizieren müssen.

Hachmöller: Das ist die Erfahrung, die beide Seiten gerade machen, die Aufnahmegesellschaft und die Geflüchteten: Alle merken, ganz so einfach ist es nicht. Es braucht seine Zeit.

Charbonnier: Das trifft auch auf Menschen zu, die ganz normal nach Deutschland kommen – zum Beispiel als EU-Ausländer.

Es fokussiert sich derzeit alles sehr auf Flüchtlinge, wie man hört.

Charbonnier: Das ist so. Aber diejenigen, die jetzt als Flüchtlinge gelten, sind in ein paar Jahren Migranten. Dann ist diese Unterscheidung eh obsolet.

Was sind die nächsten großen Projekte für Sie?

Hachmöller: Wir machen derzeit gute Erfahrung mit den interkulturellen Kompetenz-Seminaren. Noch stärker wollen wir künftig Kinderbetreuung bei Sprachkursen stärken, auch mit eigenem Geld. Weitere Projekte müssen wir noch mit der Politik besprechen. Wir legen großen Wert auf Fortbildungen, wir vernetzen uns zudem immer enger mit dem Jobcenter. Viele bekommen jetzt ihre Anerkennung als Flüchtling und rutschen ins Jobcenter, das dann für Arbeitsvermittlung zuständig ist. Gleichzeitig bekommen sie die Auflage für einen Integrationskurs, wo sie monatelang gebunden sind. Das heißt, zur Arbeitsvermittlung stehen sie erst einmal gar nicht zur Verfügung. Insgesamt gibt es aber noch zu wenig Integrationskurse.

Wie kann man es vermeiden, dass man bei Kritik sofort in eine zweifelhafte politische Ecke gestellt wird?

Hachmöller: Ein kritischer Blick auf das Thema Migration ist berechtigt und wichtig. Aber er muss sachlich und differenziert ausfallen. Negative Pauschalurteile hört man übrigens meistens von denen, die noch nie persönlichen Kontakt zu einem geflüchteten Menschen hatten.

Charbonnier: Da muss man viel mehr ins Gespräch kommen. Ich hoffe, dass es zivilgesellschaftlich genug Leute gibt, die zusammenkommen, wenn Stammtischparolen auftauchen, und dann in ihren Kreisen dagegen vorgehen. Damit es zu keiner negativen Stimmung im Landkreis kommt.