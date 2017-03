Landkreis meldet Gesprächsbedarf an

Rotenburg - Von Guido Menker. Andreas Weber (SPD) spricht von einer Fehleinschätzung. Der Bürgermeister der Stadt Rotenburg meint damit eine Aussage von vor einem Jahr. Kämmerer Hans-Joachim Bruns hatte damals seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, die mit der Einführung der Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Doppik) 2012 erforderliche Eröffnungsbilanz bis Ende des ersten Quartals 2016 vorlegen zu können. Dahinter steckt die erste Bestandsaufnahme in der Kasse und die Antwort auf die Frage, welchen Wert die Stadt insgesamt hat. Geklappt hat das nicht. Inzwischen sind fünf Jahre seit der Umstellung der Haushaltsführung vergangen.

Der Landkreis Rotenburg als Kommunalaufsicht meldet daher jetzt Gesprächsbedarf an. Am 13. März gibt es einen Termin. Es geht um den aktuellen Stand der Dinge sowie um die Frage, „wie die Stadt das zeitgerecht hinkriegen kann“, so Weber. Das habe der Bürgermeister so auch den Mitgliedern des hinter verschlossenen Türen tagenden Verwaltungsausschusses mitgeteilt. An die Öffentlichkeit wollte er damit noch nicht gehen, sondern erst einmal den Termin beim Landkreis abwarten, erklärt der Rathaus-Chef auf Anfrage der Kreiszeitung.

Vor dem Hintergrund, dass die Stadt Ende dieses Monats ihren Haushalt für das laufende Jahr verabschieden will, stellt sich die Frage, ob der Landkreis Druck auf die Stadtverwaltung ausgeübt hat. Es könne keine Rede davon sein, dass der Stadt die Pistole auf die Brust gesetzt wurde, erklärte Sven Höhl, der zuständige Dezernent im Kreishaus. Die Erstellung einer Eröffnungsbilanz sei eine große Herausforderung. Mehr wolle er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Nur so viel: Die Probleme lägen bei den Kommunen. Die Frage, ob Rotenburg Gefahr laufe, dass der Haushalt 2017 nicht genehmigt werden könne, lässt er unbeantwortet.

„Es ist nicht so einfach, wie es gesehen worden war“

„Es ist nicht so einfach, wie es gesehen worden war“, sagt Weber. Über weitere Gründe für die erhebliche Verzögerung will er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sprechen. Doch auch ihm ist klar, dass die Stadt möglichst bald liefern muss, denn seit der Umstellung auf die Doppik fehlen die Jahresabschlüsse des städtischen Haushaltes. „Ohne Eröffnungsbilanz kann es keinen Jahresabschluss geben“, erklärt Wolf Linne vom Rechnungsprüfungsamt, das die Eröffnungsbilanzen prüft. Auch Gesamtabschlüsse können nicht erstellt werden. Fehlen diese, können die Bürgermeister der Kommunen haushaltsrechtlich nicht entlastet werden. „Wir bieten den Kommunen Beratungsleistungen an“, fügt Linne hinzu. Weber sagt, er verbinde mit dem Gespräch am 13. März nicht nur eine Ursachenanalyse, sondern auch Unterstützung vom Landkreis. Er sei überzeugt, dass die Eröffnungsbilanz bald fertig werden könne. Ziel müsse es sein, sie noch in diesem Jahr vorzulegen. Denn ohne die Bilanz bestehe stets die Gefahr der falschen Einschätzung.

Und wenn nicht? Die Folgen, sollte ein kommunaler Haushalt nicht genehmigt werden, können gravierend sein. Eine dann nur vorläufige Haushaltsführung verbietet Investitionen oder Ausgaben, die nicht schon vertraglich verankert oder gesetzlich vorgeben sind. Dieses Problem hatte der Landkreis während der Debatte um die Erhöhung der Kreisumlage vor zwei Jahren. Damals stauten sich viele Investitionen auf, auch freiwillige Zuschüsse zum Beispiel für Vereine konnten erst mit Verspätung fließen.