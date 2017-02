Landkreis Rotenburg hebt Stallpflicht auf

Rotenburg - Von Michael Krüger. Drei Monate lang mussten mehr als 1,7 Millionen Hühner, Puten und Co. im Stall bleiben. Jetzt hat auch der Landkreis Rotenburg die Pflicht zur allgemeinen Aufstallung des Geflügels aufgehoben.

Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) hatte diesen Schritt am Montag angekündigt. Nach einer Risikobewertung des Ministeriums besteht nur noch in Landkreisen mit einer sehr hohen Geflügeldichte die Notwendigkeit der Aufstallung des gesamten Geflügels.

Das gelte für Kreis mit einer Geflügeldichte von mehr als 1 000 Hühnern, Puten, Enten oder Gänsen pro Quadratkilometer. Hierzu gehört der Landkreis Rotenburg nicht. Nach den Plänen der Landesregierung sollen nur noch die Landkreise Stade, Grafschaft Bentheim, Emsland, Osnabrück, Cloppenburg, Vechta, Diepholz, Nienburg, Ammerland, und Oldenburg unter die strikte Stallpflicht fallen.

Niedersachsen stark betroffen

Die Lockerungen in der Region gelten nach Angaben aus dem Kreishaus aber nicht für die Gebiete, die regelmäßig von einer größeren Anzahl an Zugvögeln genutzt werden, also avifaunistisch wertvolle Gebiete. Im Landkreis Rotenburg seien dies die Bereiche Hepstedter Weiden, Breddorfer Moor, Ekelmoor, Tister Bauernmoor und das Gebiet um den Vörder See in Bremervörde.

Niedersachsen ist von der Geflügelpest stark betroffen. Von November bis Ende Januar 2017 wurden bisher insgesamt mehr als 400. 000 Puten, Hühner und Enten getötet, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium mit. Rund 116. 000 Tiere wurden vorsorglich ohne positiven Befund auf den Erreger H5N8 getötet. Bundesweit wurden in dem Zeitraum mehr als 600. 000 Tiere getötet.

Im Landkreis war am 12. Dezember in Sittensen eine tote Wildgans mit dem gefährlichen Vogelgrippe-Virus gefunden worden. Der Landkreis hatte daraufhin für einen Monat einen Sperrbezirk mit starken Einschränkungen für Halter eingerichtet. Neben der Wildgans war auch ein am weltweit kursierenden H5N8-Erreger verendeter Seeadler im Ekelmoor bei Stemmen entdeckt worden. In diesem Bereich gibt es jedoch keine Geflügelhaltungen, ein Sperrbezirk war nicht notwendig.

