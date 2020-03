CDU lässt Mitglieder wählen

Kreispartei setzt auf Votum für Bundesvorsitz

+ Marco Prietz (v.l.), Eike Holsten, Svenja Frerichs und Marco Mohrmann wollen sich bei der Abstimmung über den CDU-Bundesvorsitz an die Entscheidung der Basis halten. Foto: CDU

Rotenburg – Der CDU-Kreisverband Rotenburg betritt bei der Suche nach einem neuen Vorsitzenden für die Bundespartei neue Wege und will die Mitglieder abstimmen lassen. Marco Mohrmann (Rhadereistedt), Eike Holsten (Rotenburg), Svenja Frerichs (Hipstedt) und Marco Prietz (Bremervörde) gehören zu den 1 001 stimmberechtigten Delegierten beim Bundesparteitag am 25. April in Berlin und wollen dort das Votum aus dem Kreisverband vertreten. Auf seiner Klausurtagung am Wochenende hat der CDU-Kreisvorstand einstimmig beschlossen, die Mitglieder durch eine schriftliche Umfrage an der Abstimmung über den Parteivorsitz zu beteiligen. Alle 1 650 CDU-Mitglieder im Landkreis sollen so die Möglichkeit bekommen, ihren Wunschkandidaten zum Ausdruck zu bringen. Die vier Rotenburger Delegierten haben sich dazu bereit erklärt, ihre Stimmen auf dem Parteitag dem Kandidaten zu geben, der bei der Mitgliederbefragung den meisten Zuspruch erhält, heißt es in einer Mitteilung der Partei.