Kurz vor der Bruchlandung

Das Bad in der Menge fällt für Festival-Maskottchen Ferdi in diesem Jahr aus. Trotzdem will es sich am 1. August sehen lassen. Foto: Menker

Rotenburg – Roland Nielebock grinst. Das tut der 34-Jährige gerne und oft, ist in diesen Zeiten aber erwähnenswert: Zu Lachen hat der Veranstalter des Ferdinands Feld Festival wie die gesamte Musik- und Gastronomie-Branche in Zeiten von Corona eigentlich wenig. 20 000 Besucher waren das Ziel für die sechste Auflage des Techno-Spektakels am 1. August auf dem Rotenburger Flugplatz – noch einmal gut 5 000 mehr als im Vorjahr. Das Festival hat sich etabliert, einen festen Platz im Kalender der Partyszene – und muss dennoch wie fast alles in diesem Sommer wegen der Hygienebestimmungen gegen das Virus ausfallen. „Ferdi geht es nicht so gut“, sagt Nielebock in Anspielung auf das Festival-Maskottchen und im Namen des dreiköpfigen „Piloten-Teams“, das aus der „Kommandozentrale“ in Scheeßel heraus die Fäden zieht.

Gut drei Wochen wären es noch gewesen bis zum nächsten Abflug. So langsam hätte man das große Areal hergerichtet, Anspannung und Vorfreude würden in die Höhe schießen. Nun aber wird vor allem gerechnet. Mitte April, sagt Nielebock, sei der letzte „seidene Faden“ gerissen. Lange habe man sich im Team daran geklammert, das Ferdis in diesem Jahr doch durchführen zu können. Als Kollegen der „Big Player“ im Festivalgeschäft schon abgeraten hätten, sei man noch voll in den Planungen gewesen. Und zwar weiter als zu diesem Zeitpunkt in den Vorjahren, gewisse Routinen stellten sich halt ein: „Wir wollten den Arsch nicht zusammenkneifen.“ Auch der Vorverkauf lief gut, nahezu die Hälfte der Tickets war weg. Und dann: Vollbremsung. Keine Großveranstaltungen bis Oktober. „Schlag auf Schlag kam die Ernüchterung“, so der 34-Jährige aus Scheeßel.

„Dann fällt man, und dann kommt der nächste seidene Faden, an dem man sich klammert“, sagt Nielebock. Fünf Jahre lang hatten die Veranstalter das Festival aufgebaut, 2019 zum ersten Mal ein paar Rücklagen bilden können. Das helfe zwar, in einem Jahr ohne Umsatz zu überleben, aber wären die Fans nicht gewesen: „Dann wäre es das gewesen.“ 98 Prozent aller Ticketinhaber haben darauf verzichtet, sich Geld zurückzahlen zu lassen, berichtet Nielebock. Sie nutzen ihre Karte stattdessen, 2021 wieder einzusteigen – das dann sechste Ferdinands Feld ist bereits auf den 31. Juli 2021 terminiert. Auch Sponsoren und Partner hätten sich solidarisiert, ihre Unterstützung und Zusammenarbeit für die Fortführung zugesichert. „Uns gibt es weiter“, verspricht Nielebock dann auch in Richtung derer, die zweifeln. Fast alle Künstler der ausfallenden Ausgabe – darunter alle Headliner der vier Bühnen – hätten ebenfalls bereits für ‘21 zugesagt.

Für Nielebock bedeutet die Vollbremsung in Sachen Festival auch ein Umplanen in der persönlichen Lebensgestaltung. Im Herbst wird er zum ersten Mal Vater, wollte deswegen Auftritte als DJ und das eigene Musikmachen reduzieren. Familienleben und Finanzen müssen nun neu geordnet werden. Ein Fall von ganz vielen in der Branche, wie er deutlich betont: „Wir sind alle am Arsch – vom Künstler bis zum Gastronomen.“ Der Lockdown habe sie als erste getroffen, und sie seien wohl auch die letzten, die wieder arbeiten könnten wie zuvor. Wann das ist, sei zudem bislang nicht absehbar. War zunächst der August noch in weiter Ferne, woran sich die Ferdis-Macher klammerten, entwickelten sich mittlerweile ganz andere Perspektiven: „Wir reden ja schon davon, dass im Februar kein Karneval in Köln sein wird.“ Die Festivalmacher aus Scheeßel mussten für ihre Firma einen Kredit aufnehmen, um liquide zu bleiben. Andere treffe es noch viel härter, und da sei staatliche Hilfe notwendig. Man selbst habe bislang keinen einzigen Euro Unterstützung erhalten. „Jetzt sieht man dramatisch, was mit der Branche passiert“, sagt Nielebock. Viele würden es vermutlich nicht überstehen: „Ich hoffe, dass die Politik auf diesen Hilferuf eingeht.“ Zweifel daran, dass die Maßnahmen in der Pandemie notwendig gewesen seien, habe man jedoch nicht gehabt: „Uns war bewusst, wie schlimm es ist oder werden kann.“

Am 1. August wird das Festival nicht abheben – aber Ferdi garantiert nicht stillstehen, beteuert Nielebock. Man dürfe mehr erwarten als ein DJ-Set in einem Autokino, wie auch er es zuletzt zum ersten Mal gespielt habe. Feiern müsse man schließlich auch gegen das Virus.

Überraschung am 1. August: Das Ferdinands Feld Festival fällt 2020 aus. Am 1. August wird es kein Spektakel mit elektronischer Musik auf dem Rotenburger Flugplatz geben. Aber ganz ohne? Das muss auch nicht sein, finden die Veranstalter. „Ein ganzes Jahr ohne Dich und ohne Ferdinands Feld? Da muss es doch irgendeine Lösung geben?“, orakelten Roland Nielebock und sein Team via Facebook schon vor ein paar Tagen, auf Nachfrage bestätigt der Pilot des Festivals: „Es könnte durchaus sein, dass Ferdi am 1. August einen Kleinen aus dem Hut zaubert!“ Was das genau ist, werde aber erst am kommenden Sonntag über die Kommunikationskanäle des Festivals verbreitet. „Ich habe so was jedenfalls noch nicht gesehen“, treibt Nielebock die Vorfreude der Fans in die Höhe. Es sei als „Steigerung von Autokino“ zu beschreiben, live gestreamt ins Netz, aber eben auch für eine kleinere Fanschar live vor Ort erlebbar. „Die Corona-Verordnungen eröffnen Spielraum für ein paar Sachen“, sagt Nielebock. Momentan befinde man sich mit der Stadt in der Abstimmung. Ob es dann Livemusik von der Bühne für ein Publikum mit Abstand, Sitz-Techno oder etwas ganz anderes geben wird, deutet Nielebock noch nicht an. Freuen darf man sich trotzdem schon: Kreativ war Ferdi bislang immer!

Von Michael Krüger