Kurve zeigt nach oben

Rotenburg – Die fallende Tendenz abgelegter Sportabzeichen am Stützpunkt Rotenburg ist 2019 aufgehalten worden. Mit 343 erfolgreichen Prüfungen konnte die Vorjahreszahl um 19 Sportler erhöhlt werden. Diese Bilanz hat Jürgen Schulze, der Stützpunktleiter, am Freitagabend bei der Abzeichenverleihung in der Sporthalle im Haus Niedersachsen der Rotenburger Werke gezogen. Stephan Lohmann gratulierte als Mitarbeiter der Stadt in Vertretung des Bürgermeisters allen Absolventen.

Spitzenreiter bei den Wiederholungen war der 77-jährige Rolf Ludwig, der sich mit der Anzahl 60 ein persönliches sportliches Ziel gesetzt hatte. Als Lohn bekam er eine goldene Nadel und eine Urkunde. Für Georg Heymann ist die Sportabzeichen-Verleihung zur Routine geworden. Immerhin hat der 81-Jährige die 50. Wiederholung in Gold vom Stützpunktleiter Jürgen Schulze erhalten. In Heymanns Leben hat Sport von früher Kindheit an eine große Rolle gespielt. Mit seiner Mutter und seinen beiden Schwestern ist er aus Pommern mit Pferd und Wagen geflüchtet und hat nach neunwöchiger Flucht am 31. März 1945 in Unterstedt mit einem Zimmer für die Familie ein erstes Zuhause gefunden. In Unterstedt besuchte er die Schule, lernte danach den Beruf des Schmieds und baute bei der Bremer Straßenbahn Gelenkwagen. Bereits 1952 entdeckte er sein Faible für Fußball und spielte bei der B-Jugend der Spielvereinigung Rotenburg. „Meine Lieblingsposition war der klassische Libero“, erzählte Heymann am Rande der Sportabzeichenverleihung. Bis zum 62. Lebensjahr war er dem Kicken treu geblieben. Sowohl als Spieler als auch als Trainer war er mit Freude dabei. 1960 wurde er als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr zunächst zur Luftwaffe nach Oldenburg eingezogen und verbrachte später ab 1963 seine Dienstzeit als Berufssoldat bei der Heeresflieger-Instandsetzungsstaffel 102 in der Rotenburger Lent-Kaserne. 1968 besuchte Heymann die Sportschule der Bundeswehr in Sonthofen und absolvierte den Sportabzeichenlehrgang mit Abnahmeberechtigung für das Deutsche Sportabzeichen. Er ist bis heute Mitglied im Rotenburger Prüfer-Team. Von 1970 bis 1980 war er zudem immer samstags als nebenamtliche Lehrkraft für den Sportunterricht an der Stadtschule tätig. Ende März 1991 wurde er pensioniert. „Als Fußballer fielen mir die Laufstrecken beim Sportabzeichen und der Weitsprung nicht schwer. Aber das Schwimmen war nie mein Ding“, erzählt der 81-Jährige. Er erinnert sich noch an die erste Prüfung für das Sportabzeichen in Bronze. „Ich hatte die maximale Zeit über die 300-Meter-Schwimm-Distanz nur um knapp eine Sekunde unterschritten.“ Es folgte 1970 das Abzeichen in Silber und 1978 – nach dem 40. Geburtstag – das Abzeichen in Gold.

2019 hat er die 50. Prüfung erfolgreich hinter sich gebracht und die Bedingungen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen erfüllt. Dazu gehörten zehn Kilometer Radfahren, 30-Meter-Sprint, Schleuderball-Wurf, Medizinball-Wurf und Schwimmen. Auch in diesem Jahr wird Heymann wieder mittwochs mit dem Prüferteam auf dem Sportplatz in der Ahe das Sportabzeichen abnehmen – und selbstverständlich auch selbst wieder die Prüfung ablegen. go