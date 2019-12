Die Kulturinitiative hat viel zu bieten

Im Fokus steht das erste Halbjahr 2020 / Aber der Blick reicht schon weiter

+ Uwe Goldschmidt (l.) und Carsten Kahle freuen sich über das neue Halbjahres-Programm der Kulturinitiative. Foto: Menker

Rotenburg – Die Kulturinitiative Rotenburg (Kir) hat am Freitag ihr neues Halbjahresprogramm vorgelegt. 2 500 Exemplare hat sie drucken lassen, um alle Kulturinteressierten in und um Rotenburg herum über das zu informieren, was in den kommenden sechs Monaten so im Angebot ist. Und das ist eine ganze Menge. „Zusammen mit dem Stadtkino kommen wir auf etwa 75 bis 80 Veranstaltungen“, sagt Uwe Goldschmidt, einer der Kir-Vorsitzenden, im Gespräch mit der Presse.