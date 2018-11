Kulturinitiative verkündet: 2019 gibt’s kein La Strada

Bei der zehnten Auflage von La Strada in Rotenburg haben Bürgermeister Andreas Weber (SPD,l.) und Kir-Sprecher Uwe Goldschmidt mit großer Freude den runden Geburtstag des Straßenzirkus’ gefeiert. 2019 soll die Veranstaltung ausfallen, so Goldschmidt. - Foto: Menker

Rotenburg - Von Guido Menker. Die Nachricht kommt per E-Mail und umfasst nicht einmal eine Seite: Uwe Goldschmidt, Vorstandsmitglied und Sprecher der Kulturinitiative Rotenburg (Kir), teilt mit, dass es im kommenden kein La Strada in Rotenburg geben wird. „Die Kir braucht nach zehn Jahren ,große Straßenkunst für kleines Geld’ eine Verschnaufpause, sammelt aber jetzt schon neue, tolle Ideen für 2020“, heißt es in dem Schreiben. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) zeigt sich von dieser Nachricht überrascht. Kein Wunder: Die Stadt ist immerhin Mit-Veranstalterin vom La-Strada-Straßenzirkus.

„Eine solche Entscheidung muss man respektieren“, sagt Weber, „und wir sind sehr dankbar für das, was die Kir da bisher geleistet hat.“ Dennoch: „Bevor man die Veranstaltung für 2019 absagt, sollte es noch einmal Gespräche mit allen Beteiligten geben.“ Dazu gehört auch die Bremer Agentur „zweifellos.net“, die das Straßenkunst-Fest in dieser Größenordnung überhaupt erst möglich gemacht hat.

Uwe Goldschmidt betont in seiner Mitteilung vom Wochenende, dass viele Helfer und auch die Organisatoren eine schöpferische Pause brauchten. Sie wollten aber unbedingt danach in Rotenburg wieder Straßenkunst auf höchstem Niveau präsentieren. „Die letzten Jahre haben unglaublich viel Kraft gekostet“, so Goldschmidt. Nach fünf Jahren sei La Strada Anfang 2014 eigentlich bereits am Ende gewesen, sagt Goldschmidt heute. „Es war total verrückt von uns, als wir Ende Mai 2014 die Entscheidung getroffen haben, es trotz aller Widrigkeiten zu versuchen. Da blieben gerade mal noch 14 Wochen bis zum Festival. Wahnsinn für eine Veranstaltung dieser Größenordnung!“ Aber La Strada sei inzwischen so beliebt gewesen und hatte sich in der Bevölkerung etabliert. „Das mussten wir einfach versuchen!“

+ Kathrin Bahr (.) und Julia von Wild. - Foto: Menker

Aber es sei für die Kir nicht ohne erhebliche Verluste und ständige politische Diskussionen vonstatten gegangen, „wie leider auch in fast allen Jahren danach und das trotz tausender Arbeitsstunden von mehr 100 Helfern in jedem Jahr“, so Goldschmidt. „Auf Dauer muss jedoch eine so große Veranstaltung mit dieser Besucherzahl zumindest eine schwarze Null schreiben“,fügt der Vorsitzende hinzu. Goldschmidt: „Wir müssen als Vorstand ja auch innerhalb des Vereins Rede und Antwort stehen.“

Der Bürgermeister hat noch Hoffnung

Daher werde jetzt über neue Konzept-Ideen nachgedacht: „Straffer, kompakter und in den Räumen zwischen den Spielstätten noch viel bunter, gleichzeitig kostengünstiger“, so ließen sich erste Gedanken zusammenfassen. Und dann hoffe die Kir auch wieder auf große Beteiligung und Unterstützung der Wirtschaft, des Handels und auch der hiesigen Schulen und nicht zuletzt der Politik. Goldschmidt: „Im Moment ist an vielen Stellen große Erschöpfung spürbar. Mit einem etwas längeren Vorlauf sollte uns aber wieder etwas ganz Tolles und Besonderes gelingen. Rotenburg hat die Straßenkunst einfach ins Herz geschlossen. Da dürfen wir die Menschen nicht enttäuschen.“ Und sicher freuten sich auch viele der Helfer schon auf 2020.

„Die Willensbekundung für 2020 ist da, und das ist eine positive Perspektive“, so Andreas Weber auf Anfrage unserer Redaktion. „Wir wollen aber gerne ausloten, ob auch 2019 nicht doch nach was möglich ist“, sagt der Bürgermeister. Genau diese Frage gelte es jetzt zu erörtern. Dann müsse sich herausstellen, ob die Mitteilung der Kir wirklich das letzte Wort ist. Weiter ins Detail will Weber vor einem solchen Gespräch nicht gehen. Nur so viel: Die Stadt habe inzwischen die Kir-Anträge auf finanzielle Unterstützung für das kommende Jahr auf dem Tisch liegen – darunter auch einen für La Strada. „Ich fände es wirklich bedauerlich, wenn es im nächsten Jahr kein La Strada geben sollte. Ich bin der Meinung, dass das eine hervorragende Veranstaltung ist, die auch eine gute Werbung für unsere Stadt darstellt.“

Die Kulturinitiative Rotenburg (Kir) verkündet die La-Strada-Pause für 2019 ganz offensichtlich, ohne zuvor genau darüber mit den beiden Partnern gesprochen zu haben. „Ebenso wie die Stadt Rotenburg sind wir überrascht und erstaunt, über eine Pressemitteilung von der Kir zu erfahren, dass sie für das kommende La-Strada-Festival nicht mehr als Veranstaltungspartnerin zur Verfügung steht – zumal letzte Woche der Antrag auf Förderung für ,La Strada Straßenzirkus unterwegs… in Rotenburg’ 2019 von der Kir eingereicht wurde“, erklärt Julia von Wild gegenüber der Kreiszeitung. Sie und ihre Kollegin Kathrin Bahr stecken hinter der Agentur „zweifellos.net“ und sind auf Grundlage eines von ihnen geschaffenen Konzeptes für die künstlerische Leitung und die Produktion von La Strada in Rotenburg verantwortlich. „Wir bedanken uns bei der Kir, bei allen Mitgliedern und besonders beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit und die viele ehrenamtliche Arbeit in den letzten zehn Jahren, die dieses Festival so besonders gemacht haben“, schreiben Julia von Wild und Kathrin Bahr in einer Stellungnahme.

Die Stadt als Veranstaltungspartnerin und die Agentur seien überzeugt vom Konzept und vom Erfolg von La Strada, das jedes Jahr mehrere tausend Besucher nach Rotenburg ziehe und die Stadt in eine große Bühne unter freiem Himmel verwandele. „Aus diesem Grund planen wir, weiterhin gemeinsam La Strada 2019 zu veranstalten, und werden in der kommenden Woche Gespräche über mögliche Veränderungen in der Organisationsstruktur führen, wenn die Kir aussteigt“, sagen sie. Sie seien sich sicher, das Festival weiterhin erfolgreich organisieren zu können.

Am Mittwoch (18.30 Uhr) dürfte das Thema auch im Kulurausschuss der Stadt auf den Tisch kommen.