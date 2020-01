Kulturelle Kooperation

Rotenburg – Die Zeiten, in denen jeder einfach sein eigenes Süppchen kocht, scheinen vorbei zu sein. In der Rotenburger Kulturlandschaft zeichnet sich vielmehr ein Umdenken ab. Das bestätigen Uwe Goldschmidt als Vorsitzender der Kulturinitiative Rotenburg (Kir), und Michael Behr, seit März 2018 Vorsitzender des Vereins Just Jazz. Die beiden Vereins-Chefs sprechen aber nicht nur darüber, sondern sie setzen den Gedanken einer kulturellen Kooperation auch in die Tat um. Eine Zusammenarbeit, von der vor allem die Mitglieder profitieren.

Wer als Just-Jazz-Mitglied künftig musikalische Veranstaltungen der Kir besucht, erhält auf den Eintrittspreis dieselben Ermäßigungen, wie sie auch den Kir-Mitgliedern angeboten werden. Umgekehrt gilt das ebenfalls. Es geht um eine Ersparnis zwischen zwei und fünf Euro – je nach Veranstaltung. „Es besteht keine Notwendigkeit, das so zu machen“, sagt Michael Behr, „sondern es war eher der Wunsch, so etwas zu machen.“ Es gehe darum, mehr miteinander zu reden, fügt Uwe Goldschmidt hinzu. Schließlich sei es ein Anliegen aller kulturellen Veranstalter, dass es nicht noch einmal einen 14. Juni in Rotenburg, wie er im vergangenen Jahr zu erleben war. Ein Freitag, an dem die Rotenburger gleich fünf mehr oder weniger parallel laufende Veranstaltungen zur Auswahl hatten – und am Ende wäre in nahezu allen Fällen das Haus eigentlich voll geworden.

Dieser 14. Juni war Ausdruck dafür, dass es mit der Terminabsprache in der Kreisstadt nicht so richtig funktioniert. Ein 14. Juni, der am Ende dazu geführt hat, dass es inzwischen nicht nur einen Runden Tisch gibt, an dem zahlreiche Akteure aus dem Kulturbereich Platz nehmen, sondern auch eine Kalender-Übersicht, in der sich jeder Veranstalter orientieren und erfahren kann, was andere in der Stadt so planen. Und vor allem: wann. „Wir arbeiten ja nicht gegeneinander, sondern wir alle machen das für die Rotenburger“, sagt Michael Behr.

Der Verein Just Jazz setzt mit dieser neuen Kooperation mit der Kir einen Weg fort, der bereits in Zusammenarbeit mit der Kunstverein erste Früchte trägt. Auch in diesem Fall ermäßigt man sich gegenseitig den Eintritt. Und das alles nicht zuletzt auch in der Hoffnung, bei den Veranstaltungen für noch mehr Besucher zu sorgen. Behr: „Jazzer sind ja auch für die bildende Kunst empfänglich.“ Für das kommende Jahr sei darüber hinaus eine Kooperation mit der Bildnerischen Werkstatt an der Lindenstraße geplant – Just Jazz wird sich an der kulinarischen Nacht beteiligen.

„Ähnliche Erfahrungen haben wir im vergangenen Jahr mit dem Krimi-Shopping in Zusammenarbeit mit der IG City-Marketing gemacht, die wir im nächsten Jahr fortsetzen wollen“, ergänzt Uwe Goldschmidt. Es klingt so, als bereite Mann den kulturellen Boden neu in der Kreisstadt. „Kann man so sagen“, meint Goldschmidt. Behr wiederum nimmt das für sich seit März 2018 in Anspruch – seitdem grüßt er als Just-Jazz-Vorsitzender. „Die Mitglieder freuen sich darüber“, berichtet er. Ihm selbst sei es vor allem ein Anliegen, den Jazz in seiner ganzen Bandbreite darzustellen. „Jazz ist mehr als Dixieland und Old Time Jazz“, erklärt er. Entsprechend breit stelle er daher das jährliche Programm auf. Künftig allerdings in reduziertem Umfang. „Klasse statt Masse“ oder auch „weniger ist manchmal mehr“ könnte das Motto lauten. In diesem Jahr wird Behr noch vier Veranstaltungen statt bislang sechs auf die Beine stellen. In jedem Fall an einem anderen Veranstaltungsort. Die Aula der IGS an der Gerberstraße, das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Waffensen sowie die Glasrotunde bei Mercedes-Sternpartner sind in der Verlosung, außerdem verlässt der Jazz-Club in diesem Jahr mit einem Konzert die Kreisstadt. Geplant ist ein Konzert im Scheeßeler Autohaus Holst – in diesem Fall in Kooperation mit der Kulturinitiative Scheeßel (Kis).

Die Kir hingegen stellt sich auf andere Art neu auf: La Strada gehört der Geschichte an, jetzt geht es im Zweijahres-Rhythmus mit „On The ROWd Again“ weiter. Und dazu öffnet sich die Kir für die Schulen. Die sind aufgerufen und eingeladen, sich mit Angeboten zwischen den Spielorten zu engagieren. Noch eine Kooperation, die Goldschmidt auf einem guten Weg sieht: „Die Resonanz ist recht gut.“