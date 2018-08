Sparkasse Rotenburg Osterholz beantwortet Fragen zu Arbeiten am Wochenende 

„Kürzere Ausfallzeiten“

+ © Krüger Kunden der zum Januar fusionierten Sparkasse Rotenburg Osterholz müssen sich an diesem Wochenende wegen technischer Arbeiten auf Einschränkungen einstellen. © Krüger

Rotenburg - Von Michael Krüger. Die Nachfragen häufen sich. Nachdem die Kreiszeitung darüber berichtet hatte, dass es bei der Sparkasse Rotenburg Osterholz an diesem Wochenende wegen einer Zusammenführung von Datensystemen des zum 1. Januar fusionierten Kreditinstitutes zu Einschränkungen für die rund 130.000 Kunden bei der Bezahlung mit EC-Karten und an Geldautomaten kommt, meldeten sich mehrere Leser. Sie fühlten sich als Kontoinhaber von der Sparkasse unzureichend informiert und wollten genauer wissen, was sie nun tun müssen. Wir haben Unternehmenssprecher Mathias Schröder um Antworten gebeten.