Künftig mit Aufsichtsrat

Rotenburg – Mit einer moderneren Satzung und entsprechend angepassten Strukturen will sich der Maschinenring (MR) Mitte-Niedersachsen neu aufstellen. Die Mitglieder beraten heute Abend bei der Jahreshauptversammlung von 19.30 Uhr an im „Waldhof“ in Unterstedt darüber und stellen damit voraussichtlich die Weichen in Richtung Zukunft. Eine Reihe von Veränderungen während der vergangenen Jahre seien ausschlaggebend für diese Anpassung, erklärt Geschäftsführer Thomas Christeleit in einem Gespräch mit der Rotenburger Kreiszeitung.

Die Fusion des Maschinenrings Rotenburg-Verden mit den Kollegen des MR Asendorf-Bruchhausen-Hoya und Umgebung zum neuen Maschinenring Mitte-Niedersachsen vor drei Jahren, der Bau einer neuen Geschäftsstelle in Brockel sowie die Einrichtung eines eigenen Labors haben laut Christeleit zu diesen Überlegungen geführt. Der bisherige Geschäftsführer soll zusammen mit Axel Romundt künftig als Vorstand die Zügel in die Hand nehmen, während der bisher 16-köpfige Vorstand um drei Posten verkleinert und dann als Aufsichtsrat fungiert. So ist der Plan. „Der jetzige Vorstand setzt sich aus Landwirten zusammen, die voll mit ihrer Arbeit beschäftigt sind und nicht mehr weiter die komplette Verantwortung für den Maschinenring übernehmen können“, so Christeleit.

Um dem Strukturwandel auch in der Landwirtschaft gerecht zu werden, stelle sich der MR neu auf – und übernimmt damit zugleich eine Vorreiterrolle in Niedersachsen. Der Noch-Geschäftsführer: „Bisher wissen wir nur von einem Maschinenring in Schleswig-Holstein, der diesen Weg gegangen ist.“ Ein Weg, für den eben auch die Satzungsänderung erforderlich ist. Bisheriger Vorsitzender des MR Mitte-Niedersachsen war Rolf Behrens. Er soll im Aufsichtsrat den Vorsitz übernehmen – mit Dirk Gieschen und Matthias Hoops als Stellvertreter an seiner Seite.

Der Maschinenring versteht sich als Selbsthilfe-Organisation und ist für den Bereich Rotenburg 1971 gegründet worden. Als Mitglieder gehören ihm auch heute noch Landwirte und Lohnunternehmer an. Der MR vermittelt Landtechnik und komplette Dienstleistungen, die inzwischen 90 Prozent ausmachen. Der MR vermittelt einem Landwirt beispielsweise das Dreschen von Mais – ein Job, den dann ein anderes Mitglied für ihn übernimmt, weil er das erforderliche Gerät und auch die Kapazitäten dafür hat. Die Abrechnung erfolgt über die Mitarbeiter des Maschinenrings. Der wiederum bekommt dafür eine Provision. „Unser Schornstein muss ja auch rauchen“, sagt Christeleit. 18 Mitarbeiter beschäftigt der Maschinenring inzwischen.

Der Wert der allein im vergangenen Jahr vermittelten Dienstleistungen liegt bei 21,6 Millionen Euro und ist damit gegenüber dem Vorjahr um eine halbe Million Euro gestiegen. Parallel dazu ist die Zahl der Mitglieder allerdings weiter gesunken – von 1 437 auf 1 406. Christeleit: „Dass es weniger wird, erklärt sich mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft.“ Sein Kollege Matthias Joost ergänzt: „Die Kleinen hören auf, die Großen übernehmen die Flächen.“

Die Verantwortung für die weitere Entwicklung des Maschinenrings liegt nach wie vor beim Vorstand – in dem allerdings nun zwei Männer sitzen werden, die diesen Job ohnehin schon gemacht und entsprechende Erfahrungen gesammelt haben. Der Aufsichtsrat überwacht seine Arbeit und gibt die grundsätzlichen Leitlinien vor. „Erste Überlegungen in diese Richtungen hat es bereits vor drei Jahren gegeben“, erklärt Christeleit. Inzwischen ist die neue Struktur gereift und kann den Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt werden.

Wenn von Veränderungen die Rede ist, die diesen Weg erforderlich machen, dann betrifft dies auch das Labor. Rund 500 000 Euro hat der Maschinenring in dieses Angebot investiert – bei einer EU-Förderung über die „Hohe Heide“ in Höhe von 40 000 Euro. Der Maschinenring betreibt eine Nährstoffbörse. Diese ermöglicht es den Landwirten, Gülle unterzubringen, für die sie selbst nicht die erforderlichen Flächen haben. „Die Nährstoffe müssen untersucht werden“, sagt Joost. Inzwischen sogar vor jeder Düngung, denn weite Teile des MR-Gebietes liegen im roten Gebiet. Es geht um den Schutz des Grundwassers. Bisher haben Fremdlabore die Untersuchungen vorgenommen. Damit verbunden seien zum Teil lange Wartezeiten gewesen, so Christeleit. Das eigene Labor könne schneller die Ergebnisse liefern, in der Regel innerhalb von zwei Tagen. „Auch uns geht es darum, die Belastungen im Boden im Blick zu behalten und das Grundwasser zu schützen“, fügt er hinzu. Grundlage für die Proben ist die Düngeverordnung. Das Labor helfe bei der Düngebedarfsermittlung. Bei der Vermittlung von Nährstoffen versuche man, möglichst regionale Akteure zusammenzubringen, um zu lange Transportwege zu vermeiden.