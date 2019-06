Kühle Tipps für heiße Tage

Vorbeugende Maßnahmen, um Sonnenstich und Überhitzung zu vermeiden

+ Ein erfrischendes Eis ist bei den sommerlichen Temperaturen nicht zu verachten. Foto: BEIMS

Rotenburg – Die Sonne strahlt vom Himmel, der kalendarische Sommeranfang macht seinem Namen gerade alle Ehre. Selbst das Hurricane-Festival in Scheeßel am vergangenen Wochenende ging – ganz ungewohnt – bei bestem Wetter über die Bühne. In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen gebietsweise laut Vorhersagen bis an die 40-Grad-Marke klettern. Während einige solche Temperaturen feiern, Freibäder und Eisdielen stürmen, kann das heiße Wetter für andere Stress pur bedeuten: Denn der Körper arbeitet auf Hochtouren, um nicht zu überhitzen. Kreislaufprobleme, gerade bei älteren Menschen, sind dann keine Seltenheit. Doch was kann man tun, um den Körper bei einem solchen „Saharawetter“ zu unterstützen?