Kühe auf dem Transport gequält: Amtsgericht verurteilt 81-Jährigen zu Geldstrafe

Von: Michael Krüger

So glücklich wie auf diesem Bild dürften die Kühe auf dem Transport zum Schlachthof nicht gewesen sein. Sie haben „Schmerzen und Leid“ erfahren, so das Amtsgericht. © dpa

Für den Richter ist es klar: Das war Tierquälerei. Die beiden Rinder aus Fintel hätte er so nie zum Schlachthof fahren dürfen. Der Fall ist Teil eines größeren Geschehens.

Rotenburg/Fintel – Das Rotenburger Amtsgericht hat den heute 81-jährigen Senior-Chef eines Viehhandel- und Tiertransport-Unternehmens aus Hollenstedt (Kreis Harburg) zu einer Geldstrafe wegen Tierquälerei verurteilt. Wegen eines Vorfalls bei einem Tiertransport mit drei Rindern am 1. April 2019 hatte der Mann einen Strafbefehl erhalten, den er allerdings abgelehnt hat – im Prozess am Dienstag wurden aus den ursprünglichen 1 .250 dann aber 3 .200 Euro. Der Richter sprach in seiner Urteilsbegründung von einem Gesamtprozess, der „ekelerregend“ sei.

Der jetzt verhandelte Fall ist Teil eines größeren Geschehens, den die Tierrechtsorganisation „Soko Tierschutz“ 2019 mit Aufnahmen versteckter Kameras auf Viehtransportern und in einem Schlachthof in Düdenbüttel (Kreis Stade) aufgedeckt hatte. Die Betreiber des Schlachthofs – Vater und Sohn – wurden im November vom Landgericht Stade wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Tierquälerei zu 22 Monaten und elf Monaten Haft auf Bewährung sowie Geldstrafen verurteilt. Laut dem Urteil haben die Männer über Jahre auf ihrem Betrieb kranke und transportunfähige Rinder an Seilwinden zur Schlachtung gezogen, verarbeitet und das Fleisch verkauft. In genau jenem Schlachthof, der bis heute nicht wieder öffnen darf, waren auch die Kühe gelandet, die der jetzt in Rotenburg angeklagte Fahrer im April 2019 bei einem Landwirt in Fintel abgeholt hatte. Nach Tierschutzgesetzen hätten sie aber gar nicht transportiert werden dürfen, heißt es.

Der ganze Prozess ist ekelerregend. Ihr Gesamtverhalten muss man als kriminell bezeichnen.

Drei Videos stellten in der rund dreistündigen Verhandlung vor dem Rotenburger Amtsgericht die Nerven der Anwesenden auf eine harte Probe. Auf den heimlich gemachten Aufnahmen der Tierrechtler aus dem Schlachthof war zu sehen, wie zwei von drei gelieferten Kühen „in einem desolaten, abgewrackten Zustand“ waren, wie es der Richter bewertete. Das sahen auch die beiden Tierärztinnen vom Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) so, die wie beim Prozess in Stade als Sachverständige geladen waren.

Während eine dritte Kuh ganz normal von der Ladefläche des Lkw in die Schlachträume laufe, seien die beiden Kühe aus Fintel dazu nicht in der Lage gewesen, so die Analyse. Dezidiert referierten die Expertinnen für Tiertransport und Tierrecht sowie Schlachtvorgänge über das, was auf den Videos, die einen Zeitraum von knapp 20 Minuten abdecken, zu sehen ist. Nur über Seilwinden konnten die beiden Kühe aus dem Lkw gezogen werden, ein übliches Fluchtverhalten sei nicht mehr beobachtbar gewesen. Eine Kuh sei sogar bereits im Sterbeprozess gewesen, heißt es. Die andere habe Beinverletzungen gehabt, die schon länger bestanden hätten – auf jeden Fall so gravierend, dass die Kuh „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ auch nicht mehr normal hätte aufgeladen werden können. Dem erfahrenen Tiertransport-Fahrer müsste das aufgefallen sein. „Die Person war sich im Klaren darüber, dass liegende Tiere transportiert wurden“, so eine Sachverständige. Und das sei schlichtweg verboten.

Heute bin ich verarscht worden.

Denn: Ist eine Kuh so krank oder verletzt, dass sie nicht mehr stehend gefahren werden könne, sei das mit „Schmerzen, Stress und Leiden“ verbunden. Dass der Tötungsprozess durch den später verurteilten Schlachthof-Mitarbeiter ebenfalls nicht korrekt war – es fehlte zum Beispiel ein Tierarzt vor Ort – sei aber nicht dem Fahrer anzukreiden. Alles, was man sehe, „entspricht bei Weitem nicht der guten landwirtschaftlichen Praxis“, so eine Laves-Expertin.

Der 81-Jährige wollte sich zunächst gar nicht zur Sache äußern. Als im Laufe des Aussagen der Tierärztinnen allerdings klar wurde, dass sich der Prozess anders als erhofft entwickelt, zog er sich mit seinem Anwalt und Sohn mehrfach zu kurzen Beratungen zurück. Schließlich brachte der Angeklagte in emotional aufgewühlten Worten eine andere Geschichte ein. Er sei erfahren gerade mit schwierigen Transporten, betonte er. Über Jahrzehnte mache er das schon, so auch an diesem Tag vor vier Jahren. Die Kühe aber seien bei der Abholung unverletzt gewesen, wenn auch nicht in allerbestem Zustand. Die Verletzungen indes seien entstanden, weil er mit seinem Viehtransporter in Stade eine Vollbremsung auf einer Kreuzung machen musste für einen Rettungswagen, der zu spät das Martinshorn eingeschaltet habe. Daraufhin habe er von unterwegs im Schlachthof angerufen und davon berichtet. Das sei der Grund, warum der Schlachthof-Mitarbeiter auch gar nicht versucht habe, die beiden Kühe wie üblich in den Schlachtraum zu treiben, sondern gleich zur Seilwinde gegriffen habe.

„Schutzbehauptungen“ des Angeklagten

Für die Staatsanwaltschaft war das eine wenig überzeugende „Schutzbehauptung“. Wegen des fehlenden Geständnisses – das im ersten Strafbefehl noch vorausgesetzt wurde – erhöhte die Anklage die Strafzumessung sogar noch. Statt 25 Tagessätze zu 50 Euro müsse der Fahrer wegen Tierquälerei 40 zu 80 Euro zahlen. Der Richter schloss sich in seinem Urteil dieser Forderung umgehend an. „Selbstverständlich haben Sie sich der Tierquälerei schuldig gemacht“, sagte er. „Mannigfaltige Verstöße“ habe es gegeben, er sei ein Mann, der es „mit den Regeln in allen Bereichen nicht so eng nimmt“. Wäre der Vorfall in diesem Jahr passiert, „hätten Sie mit einer Freiheitsstrafe rechnen müssen“. Das Gesamtverhalten sei „kriminell“.

Der Landwirt aus Fintel, bei dem die Kühe wohl schon verletzt aufgeladen wurden, konnte als Zeuge übrigens nichts zur Sache beitragen. Seine Antwort auf die Frage des Richters, ob er sich an den 1. April 2019 erinnere: „Nein.“ Möglicherweise erinnert er sich aber noch an den Strafbefehl, den auch er wegen Tierquälerei in dieser Sache bereits erhalten hat...