Die Krönung der Lehrzeit

Mulmshorn - Von Bettina Diercks. Abendkleid mit Highheels und Anzug mit schickem Schuh lösten am Freitagabend Gummistiefel und Blaumann ab: Die Freisprechung der Auszubildenden in der Haus- und Landwirtschaft sowie Werker in Mulmshorn stand an. Organisiert hatten die feierliche Abschlussveranstaltung in diesem Jahr drei der Lehrlinge: die beiden Landwirschafts-Azubis Rahel Sophia Borgmann und Jannik Indorf sowie Tabea Sackmann aus der Abschlussklasse der Hauswirtschafterinnen der Berufsbildenden Schulen Rotenburg.

Sackmann setzte sich in der Prüfung an die Spitze der drei Auszubildenden in der Hauswirtschaft. Die Rotenburgerin hatte im Juni den Bundesentscheid des Berufswettbewerbes Hauswirtschaft der deutschen Landjugend 2019 im bayerischen Herrsching gewonnen und hat auf dem evangelischen Jugendhof Sachsenhain in Verden gelernt. Neben ihr bestanden Jennifer Jasmin Schulenburg (Ausbildungsbetrieb Següfix Neuheiten Center GmbH/Jesteburg) und Stanislavka Drobnjak aus Eversen (Bamans Hof/Unterstedt). Lob und Anerkennung gab es für die drei von Marisa Buck, Ausbildungsberaterin Hauswirtschaft an der Stader Außenstelle der Landwirtschaftskammer (LWK). „Es war schön, zu sehen, wie Sie sich ständig weiter entwickelt haben, motiviert, die Hauswirtschaft voran zu bringen. Bleiben Sie am Ball!“

Wer zur Top-11 der „Einser-Absolventen“ bei den Landwirten gehört, verkündete Bernd Helms, Ausbildungsberater bei der LWK-Bezirksstelle Bremervörde. „Insgesamt gab es 144 Auszubildende in unserem Bereich, 40 davon bestanden in Rotenburg und 15 in Verden. Außerdem haben 17 Nebenerwerbslandwirte ihren Abschluss gemacht.“ Mit einem Notendurschnitt von 1,5 ließ Jana Röhrs aus Schneverdingen die anderen Auszubildenden hinter sich. Bester aus dem Landkreis wurde Jannik Indorf (1,63) aus Helvesiek, der bei Wolfgang Wichern in Westervesede und der Karsten Lüdemann GbR in Nindorf lernte. Mit einer 1,84 ist Pauline Ziemann aus Scheeßel beste Azubine aus dem Kreis Rotenburg.

Röhrs über ihre Lehrjahre: „Ich hatte eine tolle Zeit, sowohl im Pflanzenbau wie im Tierbereich. Ich durfte viel selbstständig arbeiten.“ Interessant ist, dass sich in der „Top-Eleven“ der Einser-Kandidaten gleich drei Auszubildende befinden, die auf Ahauser Betrieben gelernt haben. Lohmanns Hof KG (Wohlsdorf) und die Karsten Lüdemann GbR (Nindorf) tauchen als Lehrbetriebe sogar zwei mal auf. Unter der Landwirtschaftsazubis befanden sich in diesem Jahr zwei Brasilianerinnen, die ihre praktische Prüfung jeweils mit „Eins“ absolvierten: „Eine große Leistung, hierher zu kommen und neben einer Fremdsprache einen Beruf zu lernen“, sagt Helms.

„Ben Zucker hat es in seinem Lied ,Was für eine geile Zeit’ sehr passend formuliert: ,Das haben wir für immer’ und jeder einzelne von uns kann wirklich stolz auf sich sein“, sagte Rahel Sophia Borgmann, frisch frei gesprochene Landwirtin, in ihrer Laudatio. „Es gab Zeiten, da hat die Arbeitswoche kein Ende genommen und die Tage hatten gefühlt wesentlich mehr als 24 Stunden. Doch genauso gab es Tage, die irgendwie viel zu schnell um waren.“

Dank gab es nicht nur für die Ausbildungsbetriebe, die zur „zweiten Familie“ geworden sind. Bernd Helms bekam für sein „immer offenes Ohr“ eine Präsentkorb. Borgmann: „Auf meinem Telefon ist er schon unter den Favoriten der Kontakte gelandet, da ich in der letzten Zeit mit kaum jemanden so viel telefoniert haben.“