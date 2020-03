Kriminelle nutzen Virus als Betrugsmasche

Weißer Ring warnt / Drei neue Infizierte im Landkreis

+ Drei weitere Personen sind im Landkreis positiv auf das Coronavirus gestestet worden. Foto: dpa/Swen Pförtner

Rotenburg – Die Zahl der sich aufgrund des Coronavirus in Quarantäne befindlichen Personen im Landkreis ist gestern zurückgegangen. Wie der Landkreis am Nachmittag mitteilte, sind nun insgesamt 123 Personen isoliert, die Kontakt zu Erkrankten gehabt haben, in Quarantäne. Am Donnerstag lag die Zahl bei 130. Ein Infizierter wird im Rotenburger Diakonieklinikum behandelt, ein weiterer in einem Krankenhaus in Hannover.