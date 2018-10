Kreislandwirt Jörn Ehlers: „Die schlechteste Ernte der letzten zehn Jahre“

Eine Aufnahme aus diesen Tagen, die ein wenig an die trockenen Sommermonate erinnert. Ein Landwirte bearbeitet seinen Acker und sorgt für eine ganz erhebliche Staubwolke. Aber immerhin hat sich die Situation zuletzt wieder ein wenig beruhigt.

Rotenburg - Von Guido Menker. Der Sommer war über mehrere Monate hinweg extrem heiß und trocken. Was die einen freut, ärgert die anderen. Bei den Landwirten hielt sich die Begeisterung angesichts des Wetters in Grenzen. Mehr noch: Sie mussten mit ansehen, wie sehr die Pflanzen auf ihren Äckern litten. Am Ende hat sich genau das auf die Ernte ausgewirkt. Jörn Ehlers, Kreislandwirt und Vize des Bauernverbandes in Niedersachsen, spricht im Interview darüber.

Herr Ehlers, wie fällt die Ernte dieses Jahres bei ihren Kollegen im Landkreis Rotenburg aus?

Jörn Ehlers: Die Bilanz der Ernte fällt leider auch im Bereich Rotenburg deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Alle Feldfrüchte haben mehr oder weniger Menge eingebüßt, und dort, wo Erträge durch Beregnung im normalen Rahmen blieben, war der Beregnungsaufwand enorm.

Wie lässt sich dieses Ergebnis einordnen, wenn man dabei die vergangenen fünf oder zehn Jahre als Vergleich heranzieht?

Ehlers: Es ist sicherlich die schlechteste Ernte der letzten zehn Jahre und weit darüber hinaus.

Welche Folgen hat dieses Ergebnis für die Landwirte im Landkreis Rotenburg?

Ehlers: Zum einen haben die Landwirte finanzielle Verluste zu ertragen, die bei einigen Berufskollegen die Höhe des kompletten Jahreseinkommens betragen kann. Zum anderen fehlen gerade den Rinderhaltern Teile ihres Winterfutters, die nur schwer zu ersetzen sind.

Es soll Ausgleichszahlungen für besonders von der Hitze und Dürre betroffene Landwirte geben. Ist dieses Geld inzwischen ausgezahlt?

+ Jörn Ehlers © Menker Ehlers: Nein, und das wird auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Kriterien und das Prüfverfahren sind sehr streng, da auch wirklich nur stark betroffene Familien dieses Geld erhalten sollen. Unser Fokus lag in den letzten Wochen in der Hilfe zur Selbsthilfe. Die Lage ist schwierig, aber wir sind Unternehmer, die bis zu einem gewissen Grad auch mit solchen Situationen rechnen müssen. Wir wollten kurzfristig von der Politik Regelungen, die uns helfen, zum Beispiel die Futtersituation auf den Betrieben zu verbessern. Das ist auch umgesetzt worden. Für die Zukunft wünschen wir uns bessere Möglichkeiten, auf den Betrieben Rücklagen zu bilden oder Versicherungslösungen für solche Wetterereignisse.

Welche Lehren sind aus diesem trockenen Jahr für die Zukunft zu ziehen?

Ehlers: Solche Jahre zeigen einmal wieder, wie abhängig wir doch noch immer in unserer technisierten Welt von natürlichen Prozessen, wie dem Wetter sind. Wir müssen so etwas in unsere Planungen zum Beispiel der Futterreserven für Tiere oder einer Biogasanlage einplanen.

Welche Lehren haben Sie bereits gezogen und zu welchen konkreten Schritten haben sie schon geführt?

Ehlers: In jedem Jahr planen wir Landwirte wieder neu unseren Anbau für das nächste Jahr, und hier haben viele Betriebe gewisse Möglichkeiten der Anpassung. Da die Futterreserven bei den Landwirten zusammengeschmolzen sind, rechne ich mit einem vermehrten Anbau von Futterpflanzen wie Mais im kommenden Jahr. Dieser hat weiterhin den Vorteil, dass er besser als die meisten anderen unserer Kulturpflanzen hohe Temperaturen verträgt und auch mit wenig Wasser auskommt. Mais benötigt im Vergleich zu Zuckerrüben nur die halbe Wassermenge für denselben Ertrag.

Werden sich die Landwirte daran machen, ähnlich wie in den südlichen Ländern Europas, ihre Bewässerungssysteme auszuweiten?

Ehlers: Einzelne Betriebe tun dies bereits. Beregnung ist jedoch bei uns nicht so verbreitet, wie etwa im östlichen Niedersachsen. Die Wirtschaftlichkeit hängt auch immer sehr von den angebauten Kulturen ab. Getreide zu beregnen, rechnet sich bisher kaum. Einen wichtigen Vorteil, den ich in der Beregnung sehe, ist auch der hierdurch mögliche Trinkwasserschutz: Wir Landwirte möchten, dass alle von uns ausgebrachten Düngemittel von den Pflanzen aufgenommen werden und nicht in tiefere Wasserschichten gelangen. Bei Trockenheit und reduziertem Pflanzenwachstum bleiben jedoch Nährstoffe ungenutzt. Feldberegnung ist somit aktiver Trinkwasserschutz!

Die Auswirkungen der Dürre haben sich auf recht engem Raum zum Teil sehr unterschiedlich dargestellt – zumindest für den Laien. Täuscht dieser Eindruck?

Ehlers: Nein, genau diesen Eindruck haben wir auch. Es gab auch in diesem Sommer punktuell Starkregen. Somit muss man wirklich vorsichtig sein, auch wenn es um Betroffenheit geht, die bereits von Dorf zu Dorf verschieden sein kann.

Experten sagen, wir müssten uns in den kommenden Jahren vermehrt auf derartige Wetterextreme einstellen, wie wir es in diesem Jahr erlebt haben. Ist das Panikmache oder eine ernst zu nehmende Prognose?

Ehlers: Auch die Landwirtschaft rechnet mit sich veränderndem Wetter. Hier sahen die Prognosen für unsere Region allerdings bisher eher positivere Effekte, als es sich in diesem Sommer darstellte.

Es ist zwar nicht mehr so heiß, wie bis vor wenigen Wochen, aber die Niederschläge halten sich nach wie vor in Grenzen. Welche Auswirkungen hat das mit Blick auf die nächsten Aussaaten, die anstehen?

Ehlers: Die Regenmengen reichen zumindest für die Aussaat in den meisten Regionen aus. Beim Raps hat es teilweise Ausfälle wegen der damals noch schlechten Keimbedingungen gegeben.

Lässt sich der Verlust der Landwirte im Landkreis Rotenburg in diesem Jahr in Euro ausdrücken?

Ehlers: Genaue Zahlen sind derzeit noch Spekulation. Für Niedersachsen hat die Landwirtschaftskammer mit fast einer halben Milliarde Euro kalkuliert und liegt damit – glaube ich – nicht zu hoch.