Kreisbrandmeister Peter Dettmer über Drohnen-Einsatz bei der Feuerwehr

Von: Andreas Schultz

April 2020: Trotz Drehleiter-Einsatz hatte die Feuerwehr beim Brand des alten Schlachthofs in Zeven-Aspe so ihre Probleme. Mit einer B.O.S.-Drohne wäre die Abarbeitung des Einsatzes „ein Leichtes gewesen“, blickt Kreisbrandmeister Peter Dettmer zurück. Auch deshalb wird der Landkreis voraussichtlich in ein solches Gerät investieren. © zz

Rund 30 000 Euro fasst der Landkreis Rotenburg für eine sogenannte B.O.S.-Drohne ins Auge. Die ist aus Sicht von Kreisbrandmeister Peter Dettmer ihr Geld allerdings auch wert: So würde ein solches Gerät in vielen Gebieten, von Brandeinsatz bis Katastrophenschutz, gute Dienste leisten.

Rotenburg – Feuerwehrtechnik kostet Geld. Das wissen Mitglieder kommunaler Gremien, die angesichts sechsstelliger Beträge für Tanklöschfahrzeug und ähnliche Anschaffungen ins Schnaufen kommen. Verhältnismäßig günstig kommt der Landkreis bei der angesetzten Anschaffung einer sogenannten B.O.S.-Drohne weg: Rund 30 000 Euro soll das Gerät mit allem Drum und Dran kosten – und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aus Sicht von Kreisbrandmeister Peter Dettmer groß. In vielen Einsatzlagen würde eine ausgebildete und -gerüstete Drohnengruppe aus seiner Sicht „eine enorme Erleichterung“ darstellen.

Die Anschaffung einer Drohne „für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“ – daher die Abkürzung B.O.S. – war kürzlich Thema im Ausschuss für Feuerschutz und Rettungsdienst des Landkreises. Dettmer warb dort unter anderem für diese Anschaffung, die Mitglieder des Ausschusses signalisierten ihr im Rahmen der Diskussion um den Haushaltsplan Zustimmung. Damit könnte sich in absehbarer Zeit die Abarbeitung verschiedener Einsatzlagen noch einmal ganz anders gestalten.

Die Personensuche in der Fläche beispielsweise: Verschwindet ein verwirrter Bewohner aus einem Seniorenheim, bedeutet das für Helfer oft enormen Aufwand. „Eine Menschenkette kann zwar schon viel schaffen, aber wenn man mit einer fliegenden Wärmebildkamera arbeitet, geht es einfach viel schneller“, sagt Dettmer. Die spezielle Sensorik könne die Wärmesignatur einer gesuchten Person mit Leichtigkeit von der Umgebung trennen und so für Retter ausfindig machen. „Natürlich kann dann auch mal ein Reh dazwischen sein, aber lieber einmal zu viel nachschauen, als einmal zu wenig“, findet Dettmer. So oder so: Die Chance, schnell fündig zu werden, sei um ein Vielfaches höher.

Es wäre nicht die Feuerwehr, wenn eine derartige Drohne nicht im Rahmen von Gebäudebränden eine Rolle spielen würde. Gerade bei derartigen Feuern größeren Ausmaßes sei eine B.O.S.-Drohne von Vorteil. Als Beispiel nennt der Kreisbrandmeister das Feuer im Schlachthof Zeven. „Aufgrund der verschachtelten Bauweise war es sehr schwer, dort mit unseren Drehleitern zu arbeiten“, resümiert Dettmer. Mithilfe einer Wärmebildkamera an einem Copter wäre die Bewältigung der Einsatzlage hingegen „ein Leichtes gewesen“, sagt Dettmer. Die effektive Koordination der Kräfte hätte sich ganz anders dargestellt. Die würde auch bei Vegetationsbränden um ein Vielfaches erleichtert, ist der Kreisbrandmeister sicher. Die Wärmebildkamera lasse trotz Feuer die Differenzierung zwischen Mensch und Flamme zu – auf diese Weise lassen sich auch einzelne Trupps aus der Vogelperspektive gezielt steuern.

Und auch in der technischen Hilfeleistung könnte die Drohne ein effektives Werkzeug sein. Eine unübersichtliche Einsatzlage wie beim Zugunfall in Gifhorn lasse sich aus der Luft schnell klären – so fänden sich auch entsprechend schnell Zuwegungen für die Helfer. Und nicht zuletzt ermögliche eine übersichtliche Lage auch ein besseres Management der vorhandenen Kräfte: beim zeitigen Nachalarmieren weiterer Brandschützer sowie beim Auslösen von Kräften, die nicht mehr gebraucht werden.

„Ein solches Gerät erleichtert die Arbeit enorm. Es ist, ich will nicht sagen unverzichtbar, aber schon von großem Vorteil“, so Dettmer. Das DRK verfüge bereits über eine B.O.S.-Drohne und stelle diese im Rahmen der Amtshilfe auch mal der Polizei zur Verfügung – zum Beispiel, wenn ein Beteiligter eines Verkehrsunfalls sich verwirrt vom Unfallort entfernt. Ein solches Gerät in den Händen der Brandschützer würde die Lage aber noch weiter verbessern, denn „vier Augen sehen auch besser als zwei“.

Doch das hat seinen Preis: 30 000 bis 35 000 Euro für eine Drohne mit Zubehör – eine Stange Geld, wie auch der Kreisbrandmeister zugibt. Die Brandschützer wüssten um die Verantwortung im Umgang mit Steuergeldern, „aber wir besorgen da auch kein Spielzeug“, stellt Dettmer klar. Während die empfindliche Sensorik der Wärmebildkamera hohe Differenzierung der aufgenommenen Temperaturen und bildlich eine hohe Auflösung zulasse, ist der Copter selbst auch in schwierigeren Einsatzlagen zu gebrauchen: Das Gerät ist – anders als „Schönwetterdrohnen“ für den privaten Gebrauch im Preisfenster 7 000 bis 8 000 Euro – bei stürmischem Wetter flugfähig. Starker Wind und Regen stellen für die Drohne keine große Herausforderung dar.

Auch wenn sie im Brandfall praktisch sind, stellen die Copter keinen Ersatz für Wärmebildkameras dar, welche die Feuerwehren im Landkreis Rotenburg schon benutzen – „die sind unersetzbar. Mit ihnen ins Gebäude zu gehen, ermöglicht schnelles Aufspüren von Glutnestern und vermissten Personen. Gerade Kinder und Ältere verstecken sich im Brandfall; ohne Wärmebildkamera sind die visuell nicht zu finden.“

Wenn die Drohne erst mal angeschafft ist, geht es um die Schulung von Brandschützern für eine Drohnengruppe. Die befindet sich derzeit im Aufbau. 15 bis 20 Personen sollte sie schon umfassen, damit im Einsatzfall auch vier bis fünf ihrer Mitglieder zur Verfügung stehen, überschlägt Dettmer. Hat sie sich etabliert, könne auch über Aufstockung gesprochen werden.

Über die bestmögliche strategische Positionierung von Drohne und Gruppe ist der Kreisbrandmeister noch im Gespräch. „Das würde im Mittelkreis viel Sinn machen, möglichst zentral, beispielsweise in Zeven, kann aber auch Scheeßel oder Selsingen sein. Es geht darum, im Landkreis möglichst schnell zum Einsatzort zu gelangen. Aber letztlich kommt es auch darauf an, wo das Gros des Personals herkommt“, fasst Dettmer zusammen. Sicher lasse sich dazu aber noch nichts sagen. Denn: „Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.“