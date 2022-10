Kreisarchäologe Hesse erforscht die Rotenburger Vergangenheit

Von: Tom Gath

Kreisarchäologe Stefan Hesse betreut zahlreiche Grabungen im Landkreis Rotenburg. Daneben hat er es zunehmend mit privaten Schatzjägern zu tun. Archäologisch besonders spannend sind die Moore der Region.

Rotenburg – Großprojekte im Landkreis Rotenburg wie die Stromtrasse Südlink oder die neu geplante Gaspipeline von Stade nach Achim rufen viele Interessensgruppen auf den Plan, die sich Sorgen um die Zukunft der Landschaft, des Klimas oder der Artenvielfalt machen. Bei großen Infrastrukturprojekten hat aber auch ein Mann ein gewichtiges Wort mitzusprechen, der für den Erhalt der Vergangenheit verantwortlich ist: Kreisarchäologe Stefan Hesse ist in viele Planungsverfahren involviert und gibt mit seinem Team jedes Jahr rund 1 200 Stellungnahmen zu angedachten Bauprojekten ab.

Dabei packt Hesse eher selten seine eigene Schaufel aus, sondern betreut und dokumentiert meist gesetzlich vorgeschriebene Ausgrabungen, die von kommerziellen Grabungsfirmen durchgeführt werden. Bei Vorhaben wie der Südlink-Trasse, die durch zahlreiche archäologische Fundgebiete verläuft, seien sämtliche Grabungsfirmen aus Niedersachsen involviert. Auch für die Kreisarchäologie bedeute das einen „enormen Kraftakt“, wie Hesse betont.

Neues Phänomen Sondengänger

Denn die Aufgaben von Hesse umfassen weit mehr, als die Beteiligung an Raumordnungsverfahren oder die Freigabe von Baugruben. Als Kreisarchäologe hat er auch viel Kontakt zu den Bürgern des Landkreises. Wenn Spaziergänger oder Gärtner auf einen unbekannten Gegenstand stoßen, wenden sie sich häufig an Hesse und bitten um seine Einschätzung. Er dokumentiert Art und Ort des Fundes und gibt die Gegenstände in der Regel den Findern zurück – es sei denn, es handelt sich um einen Fund von besonders hohem archäologischen Wert.

Ein relativ neues Phänomen sind die immer zahlreicher werdenden Sondengänger, also private Schatzjäger, die sich mit Metalldetektoren auf die Suche machen. Das sei Fluch und Segen zugleich, erklärt der 53-Jährige: „Plötzlich gibt es Fundkategorien, die vorher nicht da waren. Durch die Masse an Fundstücken gibt es einen enormen Erkenntnisfortschritt. Andererseits bedeutet das für uns auch eine starke Arbeitsverdichtung.“ Um in diesem Bereich Entlastung zu schaffen, wird auf Landesebene momentan ein Verfahren für Sondengänger entwickelt, das die Online-Erfassung von Fundstücken über eine App ermöglicht.

Müll oder archäologisch wertvoll?

Die Grenze zwischen Müll und Archäologie ist dabei fließend. Oft zeige sich erst sehr spät aufgrund einer Häufung von Funden die archäologische Bedeutung eines Gebietes. So wurde zum Beispiel in einem Bereich in Bremervörde immer wieder Buntmetall aus dem 18. und 19. Jahrhundert gemeldet. Mittlerweile vermutet Hesse dort ein Militärlager außerhalb einer Festung aus dem 30-Jährigen Krieg. Für solche Erkenntnisse „muss man einen langen Atem haben“, so Hesse.

Eine Zeitgrenze, ab wann die Archäologie zuständig ist, gibt es in Niedersachsen nicht. Oft mache es auch Sinn, Archäologie des 20. Jahrhunderts zu betreiben. Seit rund 20 Jahren wird etwa im ehemaligen Kriegsgefangenenlager Sandbostel nach Artefakten gegraben, um Erkenntnisse über Aufbau und Alltag im Lager zu gewinnen. Denn bis auf ein paar wenige Fotos und einzelne Zeitzeugenberichte ist nicht viel überliefert, obwohl dort während des Zweiten Weltkriegs mehr als 300 000 Menschen eingesperrt waren. Weitere Beispiele für moderne Archäologie seien laut Hesse das ehemalige Woodstock-Festivalgelände oder die umkämpften Gebiete um das Atommüllager Gorleben.

Bohlenwege im Moor

Als absolutes Highlight seiner bisherigen Karriere bezeichnet der Archäologe die gemeinsamen Ausgrabungen mit dem Landesamt im Moor zwischen Gnarrenburg und Karlshöfen. Dort konnte er mit seinen Kollegen fast fünf Meter breite Bohlenwege aus der Jungsteinzeit freilegen – das sei einmalig in Nordeuropa. Die Altertumsforscher haben auch zahlreiche Räder im Moor gefunden. Da das Rad erst in der Jungsteinzeit erfunden wurde, könnte es sich dabei um die ältesten erhaltenen Räder der Welt handeln.

Die Gegenstände wurden anschließend aufwendig in Hannover konserviert. Denn sobald das Holz mit Sauerstoff in Berührung kommt, beginnt der Zersetzungsprozess. Das Wasser im Moor sorgte über Jahrtausende für Luftabschluss und sei deshalb für Archäologen eine wahre Goldgrube, erzählt Hesse sichtlich begeistert: „Die Erhaltungsbedingungen im Moor sind immer wieder beeindruckend.“ Die zunehmende Austrocknung der Moore gefährde daher nicht nur sensible Ökosysteme, sondern auch die archäologische Substanz.

Traumjob Kreisarchäologe

Stefan Hesse, der nach seiner Promotion in Göttingen zunächst beim Landesamt tätig war, beschreibt seinen Wechsel zur Kreisarchäologie vor fast 20 Jahren als „Einzug ins Paradies“. Er schätzt das kollegiale Miteinander und die Nähe zu seinen Untersuchungsgegenständen: „Die Kreisarchäologie war immer mein Wunsch. Man arbeitet in einem überschaubaren räumlichen Gebiet, hat einen guten Überblick und ist immer dicht dran.“

Schon als Kind wollte Hesse Archäologe werden. Er sei bei seiner frühen Faszination für Ritter und Dinos hängen geblieben, erzählt er mit einem Lächeln. Diese Begeisterung teilt er im Rahmen seiner Vermittlungsarbeit gerne durch Vorträge, Grabungsführungen und Aufsätze mit der Öffentlichkeit. Interessierte Bürger können sich an die Archäologische Gesellschaft des Landkreises wenden und sich über die vielfältigen Angebote informieren.