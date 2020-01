Kreis sucht Integrationshelfer

Die Probleme haben sich im Laufe der vergangenen Jahre zwar verändert, aber dennoch besteht bei der Integration von Flüchtlingen immer noch ein großer Bedarf. Das liegt auch daran, dass sich viele Ehrenamtliche inzwischen zurückgezogen haben. Der Landkreis plant nun, in einem Pilotprojekt Integrationshelfer auszubilden. Im März geht’s los.

Rotenburg – Vielen Zuwanderern sei es mittlerweile gelungen, Deutsch zu lernen und auch Arbeit zu finden. „Aber gesellschaftlich wirklich dazuzugehören, ist eine Herausforderung, die alleine nur schwer zu bewältigen ist“, sagt Sandra Pragmann von der Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Arbeit des Landkreises Rotenburg. Wollen die Geflüchteten etwa in einem Sportverein aktiv werden, „brauchen sie jemanden, der sie an die Hand nimmt“, sagt Pragmann. Sie spricht von Berührungsängsten, die es abzubauen gelte. Es gehe darum, das Eis zu brechen. Genau dabei könnten Integrationshelfer den Menschen zur Seite stehen. Und daher bietet der Landkreis für Unterstützer und solche, die es werden wollen, die neue Workshopreihe „Integrationshelfer“ an – zusammen mit der Freiwilligenakademie Niedersachsen.

Das Pilotprojekt sei darauf angelegt, neue Freiwillige erstmals für diese Form des Engagements zu interessieren. „Das Angebot ist kostenslos, und wir machen das zusammen mit den Gemeinden“, erklärt die Ehrenamtskoordinatorin. Denn: Dort können die Integrationshelfer andocken – bei denen also, die sich vor Ort um die Integrationsarbeit mit und für Geflüchtete kümmern. Das heißt, die Neuen finden einen schnellen Zugang in die schon vorhandenen Netzwerke. Pragmann: „Wir suchen Leute, die Lust haben, sich einzubringen.“ Immer wieder gebe es Anfragen von Menschen, die Lust auf ein Ehrenamt haben, aber eben nicht so recht wissen, wo sie einsteigen können.

Mit einem Workshop über die wichtigsten kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und den Herkunftsländern von Zuwanderern geht es am 20. und 21 März los. Für den 25. April ist ein Workshop mit einem Experten vorgesehen, der leicht verständlich die Zuständigkeiten, die Abläufe und das Asylverfahren selbst erklärt. Weiter geht es am 8. und 9. Mai: Dann stehen die eigene Rolle der Teilnehmer als Unterstützer, Fragen zur persönlichen Abgrenzung sowie die Vernetzung im Mittelpunkt, umschreibt Sandra Pragmann das Vorgehen auf dem Weg zum Integrationshelfer. „Es ist möglich, je nach Interessenlage nur an einzelnen Workshops teilzunehmen“, sagt sie. Wer aber alle Workshops besucht, bekomme am Ende das Zertifikat „Integrationshelfer“ überreicht. Zusätzliche werde noch ein weiterer Workshop im Juni angeboten, der hilft, über mögliche psychische Belastungen von Flüchtlingen aufzuklären und Unterstützung bei der Förderung von Resilienz bietet. Veranstaltungsort ist das Hotel „Heidejäger“ in Mulmshorn. Die Fahrtkosten können erstattet werden. Die Teilnahme ist kostenlos, das gilt auch für Getränke und Verpflegung. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Die Ausbildung von Integrationslotsen findet übrigens nicht mehr statt. „Vielen war das einfach zu aufwendig“, berichtet Sandra Pragmann im Gespräch mit der Presse. Das sei auch ganz anders konzipiert gewesen. Mit dem neuen Projekt betrete der Landkreis als erster in Niedersachsen Neuland. „Schön wäre es, wenn wir Teilnehmer unterschiedlichen Alters finden, denn unser Ziel ist es, den Geflüchteten auf Augenhöhe zu begegnen.“

Wer vorab noch Fragen zu den Workshops hat, kann sich direkt an Sandra Pragmann beim Landkreis Rotenburg wenden. Sie ist telefonisch unter der Nummer 04261 / 9832859 und per E-Mail unter der Adresse ehrenamt@lk-row.de zu erreichen.