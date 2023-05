Kreis-Rotenburger Flüchtlingshelfer hin- und hergerissen

Von: Judith Tausendfreund

Sandra Pragmann und Paul-Gerhard Göttert im Gespräch über das Ehrenamt. Beide kennen die Herausforderungen, aber auch die Grenzen des Machbaren und zwar aus unterschiedlicher Perspektive. © Tausendfreund

Viele Menschen sind schon seit Jahren ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe aktiv. Das kostet Kraft, gibt auch auch viel Freude.

Rotenburg – Gisela Wöbse-Vogel, die 2018 von der Stadt Rotenburg als „stiller Star“ für ihr Engagement geehrt wurde, ist seit sieben Jahren in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe aktiv. „Mit Freude und mit Energie“, betont sie. Drei Familien betreut sie regelmäßig, fünf alleinstehenden Männern hilft sie. Die Rentnerin übernimmt „Papierkram“: Da geht es mal um Wohngeld und mal um Kindergeld.

Sie hat Situationen erlebt, die „sehr erschöpfend“ waren, sagt sie. Zwei Jahre lang hat sie sich um einen Fall gekümmert, in dem ein Schwerbehindertengrad erreicht werden sollte. Das zerrte. „Im Sommer nehme ich mir eine Auszeit von fünf Wochen, die brauche ich dann auch, da bin ich urlaubsreif.“ Auch das berichtet sie. Dennoch möchte sie das Ehrenamt auf keinen Fall missen. „Ich bekomme sehr viel wieder“, betont sie. Sie sieht, dass es zu wenig Helfer sind, auch Anlaufstellen fehlen.

Auch Doris Corr begrüßt das Ehrenamt. Sie ist seit 2015 im Präventionsrat Visselhövede aktiv. Ihrer Meinung nach sei das Ehrenamt nicht erschöpft. Sie betreut Familien und Einzelpersonen, jeweils Geflüchtete aus unterschiedlichen Regionen. Daneben organisiert sie eine Nähwerkstatt. „Ich werde jetzt 73, mir macht das alles aber immer noch sehr viel Freude.“ Diejenigen, die wie sie seit Jahren im Ehrenamt aktiv seien, die wüssten, wie viel Freude dieses Amt vermittele. „Es ist aber sicher schwierig, neue Helfer zu akquirieren“, führt sie aus. Und es käme immer auch auf den Einzelfall an. „Aber ich hatte immer Glück mit den Familien. Man bekommt viel zurück, die Resonanz ist sehr positiv.“ Die Helfer bauten freundschaftliche Beziehungen zu den Menschen auf und das gebe Kraft.

Paul-Gerhard Göttert engagiert sich seit 2017 in Scheeßel in der Flüchtlingshilfe, auch in den Jahren zuvor war er bereits in dem Bereich aktiv. Viele positive Projekte habe er bereits erlebt. Wichtig sei die Kontinuität in der Arbeit. Leider seien viele Projekte und auch viele Stellen zeitlich befristet, bedauert er. In Scheeßel waren es vor der Pandemie 20 Menschen, die sich engagiert hatten, jetzt sind es zehn. Er hat oft das Gefühl, dass ihm alles zu viel wird. Dennoch gibt es ihm viel Energie, wenn er den Menschen helfen kann. „Wenn ich sehe, die Menschen bekommen Arbeit und eine Wohnung, das motiviert mich.“ Um nicht auszubrennen, müsse man sich gut sortieren und gewichten, was wichtig und was unwichtig ist. Positiv sei, dass es nach wie vor gelinge, immer wieder neue Menschen zu erreichen, die sich engagieren wollen.

Wie ist die Stimmung nach dem Gipfel? Der Flüchtlingsgipfel ist vorbei, die Beratungen sind beendet. Im Anschluss gab es viel Kritik, vor allem auch von den Kommunen. Landrat Marco Prietz (CDU) stellte fest, das Ehrenamt sei nach fast zehn Jahren hoher Zugangszahlen erschöpft. Wir haben einige Akteure gefragt, ob sie diese Erschöpfung so empfinden und wodurch sie entsteht. Im Herbst 2022 wurde von der Ehrenamtskoordinierungsstelle des Landkreises zum Thema Ehrenamt eine nicht repräsentative Umfrage veröffentlicht. 56 Prozent gaben an, schon seit zehn Jahren und länger in ihrem Bereich aktiv zu sein.

Drei Ehrenamtler, drei Einschätzungen. Neben den einzelnen Personen, die vor Ort aktiv sind, ist Sandra Pragmann, Ehrenamtskoordinatorin des Landkreises, mit dem Thema vertraut. „Gestartet sind wir 2015 bei der ersten großen Flüchtlingskrise mit viel Improvisation.“ Im Laufe der Jahre haben sich viele Stellen und Strukturen herausgebildet. Auch durch Impulse aus der Zivilgesellschaft und auch aus den Bedarfen heraus, die immer wieder neu entstehen. „Eine Weiterentwicklung spüren wir vor allem an den Orten, an denen auch Hauptamtliche aktiv sein können“, sagt sie. Ein großes Problem sieht sie durch den Fachkräftemangel, der auch in diesem Bereich zu spüren sei. „Beratungsstellen sind oft nicht besetzt“, weiß sie. In der Folge können sowohl die Geflüchteten als auch die Ehrenamtler sich oft genug an niemanden wenden. „Im Alltag sind das genau die Stellen, die ein System später zum Einstürzen bringen“, bringt sie die Situation auf den Punkt. Rein mathematisch komme das Verhältnis zwischen den Menschen, die Hilfe brauchen, und denen, die Hilfe geben können, einfach nicht mehr hin. Wünschen würde sie sich mehr Austausch zwischen der Verwaltung, der Stadt und dem Ehrenamt.

Auch Martina Hoffstedt, Ehrenamtskoordinatorin im Diakonissen-Mutterhaus ist seit 2015 in Sachen Ehrenamt unterwegs. „Auf den Schultern der Ehrenamtlichen lastet eine ganze Menge, auf den Schultern der Hauptamtlichen allerdings auch“, beschreibt sie ihren Eindruck. Dennoch könne man nicht sagen, dass das Ehrenamt im Allgemeinen erschöpft ist. Zu unterschiedlich sind die einzelnen Voraussetzungen, Empfindungen, Wahrnehmungen. Sie überlege oft, wie sie die Menschen im Ehrenamt bestmöglich unterstützen könne. Hoffstedt sieht, dass es Strukturen und Umstände sind, die zu Erschöpfung führen. So werden nach wie vor viele Flüchtlinge nur geduldet, sie können nicht wirklich im Arbeitsmarkt integriert werden. Viele Ehrenamtskoordinatoren würden nur befristet angestellt. Begrenzte Zeitverträge erschwerten eine gute Organisation. Immer wieder müssten auch Gelder akquiriert werden: „Das ist es, was so anstrengend ist.“ Sie sagt: „Ich glaube auch, dass der Bund sich nicht darüber bewusst ist, was das Ehrenamt wirklich leistet.“