Kreis Rotenburg: Jörn Ehlers zieht erste Erntebilanz

Von: Henning Leeske

Teilen

Die geernteten Roggenkörner auf dem Feld zwischen Holtum und Eversen begutachtet Jörn Ehlers. © Leeske

Hitze, hohe Kraftstoffpreise, vergleichsweise niedrige Verkaufspreise für Getreide: Der Vorsitzende des Landvolks Rotenburg-Verden Jörn Ehlers spricht während der Roggenernte über Schwierigkeiten von Landwirten.

Rotenburg – Durch den Krieg in der Ukraine ist die Bedeutung der heimischen Produktion von Lebensmitteln in den Fokus gerückt. Die Weltmarktpreise für Getreide explodieren geradezu und die täglichen Brötchen beim Bäcker verlangen zusätzlich durch die immer teurere Energie einen tieferen Griff in den Geldbeutel. Grund genug, den Vorsitzenden des Landvolks Verden-Rotenburg auf seinem Mähdrescher bei der Roggenernte zu begleiten und zur Ernte 2022 zu befragen. Angesichts der Trockenheit und der aktuellen Hitzewelle sieht die hiesige Landwirtschaft sich schon direkt mit den Herausforderungen des Klimawandels konfrontiert.

„Trotz der Trockenheit können wir eigentlich mit dem Ertrag bei der Gerste zufrieden sein, bei den anderen Getreidearten müssen wir noch abwarten“, sagte Ehlers. Auffallend sei, dass die Gerste in diesem Jahr wieder sehr früh vom Feld geholt wurde. Diese Erträge könnten bereits bei fast allen Betrieben noch im alten Wirtschaftsjahr verbucht werden, weil dies immer bis Ende Juni gehe. „So haben die Betriebe zwei Ernten der Gerste in ihren Büchern für ein Jahr“, erklärte er. Ein weiteres Indiz für die Veränderungen in der Landwirtschaft, weil die Mähdrescher immer früher auf die Äcker müssen.

Trotz der Trockenheit können wir eigentlich mit dem Ertrag bei der Gerste zufrieden sein, bei den anderen Getreidearten müssen wir noch abwarten.

Deswegen sei der Niederschlag in der verkürzten Wachstumsperiode der Feldfrüchte sehr wichtig. Im Landkreis Rotenburg kam zwar etwas Nass von oben, aber laut Ehlers nicht zum richtigen Zeitpunkt. Der Regen brachte aber wenigstens etwas Feuchte in den Boden. Anders im östlichen und südlichen Niedersachsen, weil dort laut Karl-Friedrich Meyer, Vorsitzender des Ausschusses Pflanze im Landvolk Niedersachsen, generell ungefähr 300 Millimeter Regen fehlten, wodurch die Erträge dort auch deutlich schlechter seien.

Die jüngste Hitze verhalf den Landwirten hingegen sogar zu einer einfacheren Ernte, weil die Körner so sehr trocken waren und somit mit wenig Restfeuchte in die Getreidesilos kamen. Im wahrsten Sinne des Wortes sei es viel Wert, dass trocken geerntet werden konnte. „Da sparen unsere Landwirte viel Energie, die Trocknungsprozesse entfallen“, führt Meyer im Hinblick auf die aktuell hohen Energiekosten aus.

Aber den verbleibenden Feldfrüchten bekämen die hohen Temperaturen gar nicht gut. „Temperaturen von fast 40 Grad sind für alle Pflanzen zu viel. Der Oberboden ist ausgetrocknet und die Pflanzen zeigen Trockenstressmerkmale auf, wie zum Beispiel sich rollende Blätter beim Mais oder schlafende Rüben, wo die Blätter flach am Boden liegen. Insgesamt fehlt ihnen das Wasser“, erklärt der Pflanzenexperte vom Landvolk.

Die Roggenähren sind durch die Hitze schon zur Ernte sehr trocken. © Leeske

Somit kämen die Folgen des Klimawandels auch hier deutlich spürbar an, weil an vielen Standorten nur mit zusätzlicher Beregnung weiter ertragssichere Landwirtschaft betrieben werden könne.

Sorgen macht sich der Vizepräsident des niedersächsischen Landvolks, Jörn Ehlers, auch über die derzeitige Entwicklung der Kosten für die Landwirte, denn die immensen Steigerungen der Treibstoffpreise seien nicht die einzigen Belastungen für die Betriebe. Auch die Mineraldünger seien wegen des hohen Energiebedarfs aktuell viel teurer als noch vor dem 24. Februar. „Ein Kilo Stickstoffdünger braucht umgerechnet so viel Energie wie ein Liter Heizöl“, nannte er ein Beispiel.

Da sei es wiederum vorteilhaft, dass im Landkreis Rotenburg mit der eigenen Tierhaltung eben dieser Stickstoffdünger teilweise quasi selber erzeugt werden könne. Die höheren Kosten für den Dünger würden nun beim nächsten Bestellen der Felder aber voll durchschlagen. Hingegen profitierten die Betriebe von den aktuell hohen Preisen für Getreide eher weniger, weil die Ernten zu großen Teilen schon viel früher im Winter verkauft würde, wenn der Preis stimme. „Auf hohe Preise spekulieren, das sollen andere an der Börse. Das ist nicht unser Metier als Landwirte“, machte Ehlers deutlich.

In Echtzeit kann Jörn Ehlers den Ertrag und den Wassergehalt des Roggens kontrollieren. © Leeske

Weitere Sorgenfalten bekam Ehlers, als er auf die geplante Flächenstilllegung in der Höhe von vier Prozent durch die Bundesregierung kam. „Ein Hektar bei uns ist zum Teil so produktiv, wie in anderen Ländern zwei oder drei Hektar“, so Ehlers. Schließlich werde hier schon beispielweise beim Dreschen der Ertrag ganz genau punktuell gemessen und der Düngebedarf für die nächste Feldfrucht ermittelt. Damit sei eine Stilllegung der hiesigen Flächen insgesamt für das Klima kontraproduktiv, weil die Nachfrage nach Lebensmitteln eben stetig ansteige und der Krieg in der Ukraine die Situation erheblich verschärfe.