Krebsumfrage: Politik und Verbände sehen das Positive

Das Landesgesundheitsamt hat am Donnerstag die Ergebnisse der Krebsumfrage in Bothel vorgestellt. - Fotos: Menker

Rotenburg - Von Matthias Röhrs. Immer noch keine Klarheit. Das Ergebnis der am Donnerstag im Rotenburger Kreishaus vom Landesgesundheitsamt vorgestellten Botheler Krebsumfrage hat wenig dazu beigetragen, dass die Fragezeichen in den Köpfen verschwinden. Immerhin: Hinweise auf die Ursache der erhöhten Krankenzahlen gibt es; Tendenzen, die die Betroffenen wohl nicht zufriedenstellen, auch wenn nun eine landesweite Ursachenforschung betrieben werden soll.

Es kommt doch immer auf die Perspektive an, vielleicht hat auch ein bisschen Zweckpessimismus nachgeholfen: „Meine Sorge war, dass nichts dabei herauskommt“, sagt der Botheler Samtgemeindebürgermeister, Dirk Eberle (parteilos) am Tag nach der Ergebnispräsentation. So gesehen seien die angekündigten landesweiten Untersuchungen schon als gut zu bewerten. Auch der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil (SPD) ist eigener Aussage nach mit ähnlichen Befürchtungen ins Kreishaus gegangen. Er hoffte zumindest auf ein Ergebnis, mit dem „man hätte arbeiten können“.

Doch jetzt es ist eben der nächste Schritt zur Klarheit, das sieht auch der Vorsitzende der Bürgerinitiative gegen Gastbohren im Landkreis Rotenburg, Jochen Richert, so: „Es kommt bei solchen Umfragen immer etwas Positives heraus.“ Das Gesundheitsamt beschäftige sich jetzt wenigstens mit dem Fall. „Erstmals gibt es ab jetzt deutlich erhärtete Argumente für eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung der Ursachen“, erklärt Kathrin Otte vom Gemeinnützigen Netzwerk für Umweltkranke (Genuk) – für sie eine gute Nachricht.

In der Tat: Auch wenn immer noch nicht feststeht, warum nun ausgerechnet in Bothel – und auch in Rotenburg – die Zahl der an Krebs erkrankten Männer so eklatant höher sind als zu erwarten, lässt sich zumindest sagen, woran es wohl nicht liegt. „Die möglichen Industrie- und Gewerbequellen insgesamt stellen sich unauffällig dar“, heißt es vom Landesgesundheitsamt. Und auch die Tendenzen geben zumindest schon mal die Richtung für weiterführende Studien vor. Der Umweltepidemiologe Michael Hoopmann vom Landesgesundheitsamt stellt einen möglichen Zusammenhang zwischen den Krebsfällen und der räumlichen Nähe des Wohnortes zu Bohrschlammgruben her.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Mechthild Ross-Luttmann bezeichnet die Ergebnisse als „wichtig“. Natürlich sei es schade, dass kein definitives Ergebnis vorliegt. Dennoch, durch die Studie konnten Quellen ausgeschlossen und ein zu früher Rückschluss auf jene verhindert werden. Und die würden die tatsächliche Ursache in den Hintergrund rücken. Nun müsse man zügig und sorgfältig weitere Untersuchungen anstellen, um auch die schon am Donnerstag von Vielen erwarteten Antworten zu liefern. „Wenn man krank ist, möchte man wissen warum“, sagt Ross-Luttmann. Auch die vor Ort lebenden nicht erkrankten Bürger müssten Klarheit haben. „An ihrer Stelle hätte ich auch die Erwartungshaltung gehabt.“

Hoopmann sagte bereits am Donnerstag, dass er die Enttäuschung der Leute verstehen könne. Aber „es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, sofort etwas zu finden“, erklärt der Umweltepidemiologe am Freitag. Gerade Krebsclusteruntersuchungen seien wegen der oft Jahrzehnte langen Lantenzzeit zwischen Ursachenkontakt und Ausbruch der Krankheit schwierig. Dabei gebe es immer drei mögliche Ausgänge: Man findet sofort etwas; man weiß, was es nicht ist; oder man findet einfach gar nichts. Im Fall Bothel trifft nun die zweite Option zu.

Politiker mahnen zur Eile

„Ich hatte mir mehr erhofft, aber mit diesen – noch – unbefriedigenden Ergebnissen war leider zu rechnen“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Ralf Borngräber. Wie alle seiner Politikerkollegen mahnt er Eile an. „Die Hinweise scheinen sehr deutlich zu sein, jetzt muss das Verfahren beschleunigt werden“, so der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Rotenburger Kreistag, Reinhard Bussenius, der ein Fracking-Moratorium fordert. „Es besteht Unsicherheit bei den Bewohnern“, sagt Kathrin Rösel, CDU-Bundestagsabgeordnete. „Für diese ist es unerträglich, in dieser Unwissenheit weiterzuleben.“ Sie alle hatten sich mehr erhofft, klarere Signale erwartet. Es ist schon zu viel Zeit ins Land gegangen, 2014 hatte das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen eine Erhöhung für die Rate von Krebserkrankungen bei Männern in Bothel erkannt.

In die Reihe jener, die Schnelligkeit fordern, gehört auch der FDP-Landtagsabgeordnete Jan-Christoph Oetjen. Möglicherweise seien die Hoffnungen zu hoch gegriffen, sagt er, doch den Hinweisen muss nun nachgegangen werden. Jochen Richert äußert sich ähnlich: „Vielleicht war die Erwartungshaltung bei den Politikern und auch den Initiativen zu hoch.“ Dennoch: „Die Bürger werden alleine gelassen.“

Szenenwechsel: Klingbeil hat sich am Freitag – der Termin war Zufall – mit zehn fracking-kritischen Rotenburger Ärzten, darunter Matthias Bantz, Christoph Dembowski und Andreas Thiel, sowie weiteren Vertretern der SPD, den Grünen und der Linken im Bundestag getroffen. „Parteiübergreifend wurde positiv festgestellt, dass der große Aufwand aller an der Untersuchung Beteiligten nicht umsonst war, sondern im Gegenteil konkrete Hinweise auf mögliche Ursachen ergeben hat“, teilen die Ärzte anschließend mit. Sie und die Politiker hätten darin übereingestimmt, dass die kommenden Jahre nicht untätig abgewartet werden dürften, sondern unter Aspekten des Vorsorgeprinzips jetzt konkrete Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erarbeitet werden müssen. Sie fordern ebenfalls ein Moratorium, bis eindeutige Ergebnisse vorliegen.

„ExxonMobil“ schließt Bohrschlammgruben als Ursache aus

Die öffentliche Präsentation der Krebsstudie im Rotenburger Kreishaus am Donnerstag war noch nicht vorbei, da kam auch schon die erste Stellungnahme des Erdgasunternehmens „ExxonMobil“. Und das reklamierte die Ergebnisse gleich als Erfolg für sich. „Nach mehr als zwei Jahren hat sich bestätigt, was von Fachleuten erwartet worden war: Die Erdgasförderung ist nicht die Ursache für die Krebserkrankungen in Bothel“, so Sprecherin Ritva Westendorf-Lahouse. Damit zieht das Unternehmen deutlich klarere Rückschlüsse, als das Landesgesundheitsamt.

Obwohl: „Ein Grund zur Freude sei das dennoch nicht, denn die Betroffenen vor Ort haben auch nach dieser langen Zeit keine Antworten auf ihre Fragen erhalten“, heißt es weiter. Dass historische Bohrschlammgruben als mögliche Ursache in Betracht kommen, schließt Exxon aus. „Es fehlt allein schon an einem wissenschaftlich nachvollziehbaren möglichen Zusammenhang.“ Ungeachtet dessen, dass in einer Vielzahl von Gemeinden mit Bohrschlammgruben nachweislich keine erhöhten Krebsraten bestünden, wäre die erforderliche Aufnahme etwaiger relevanter Stoffe durch den Menschen weder über die Luft, das Wasser noch den Boden erklärbar, schob das Unternehmen am Freitag nach.

„Aus diesen Gründen können wir einen Zusammenhang ausschließen“, lässt sich Daniela Davies, Betriebsleiterin der Exxon-Anlage in Bellen, zitieren. Der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) spricht von einem wichtigen Signal für die Branche und ihre Mitarbeiter, „die jahrelang immer wieder dem Verdacht ausgesetzt waren, die Erdgasförderung sei für erhöhte Krebsraten verantwortlich“, so Hauptgeschäftsführer Christoph Löwer. „Wir haben Verständnis für die Betroffenen und für ihren Wunsch nach Aufklärung der Krebsursachen. Auch wir haben großes Interesse daran, denn unsere Mitarbeiter sind dort selbst Nachbarn und Teil der Bevölkerung. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die Zusammenhänge sehr komplex sind und nicht vereinfacht werden können. Das gilt auch für den in den Raum gestellten und nicht im Ansatz belegten Zusammenhang zu historischen Bohrschlammgruben“, so Löwer weiter.