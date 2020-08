Kreativität hilft beim Helfen

Rotenburg – Es gibt zwar immer wieder hier und da öffentlichkeitswirksame Meldungen aus dem Bereich der Flüchtlingsarbeit, aber insgesamt ist es zumindest nach außen hin ruhiger geworden. Auch in Rotenburg. Einen Einblick gewährt Martina Hoffstedt, Ehrenamtskoordinatorin am Diakonissen-Mutterhaus. „In dieser Pandemie haben wir erlebt, dass auf einmal alle anderen Themen aus dem Blick geraten sind. Es hat sich eine virologische Sprache entwickelt, und auf einmal haben die Medien nur noch über Medizin und Gesundheit berichtet.“ Weltweit seien die geflüchteten Menschen und vor allem die Fluchtursachen aus dem Blick geraten, sagt sie.

Die Grenzen Europas wurden geschlossen und das Menschenrecht auf Asyl dem Gesundheitsschutz unterstellt. „Es konnten keine Jobs mehr gefunden werden, und selbst Praktika waren nicht mehr möglich. Auf einmal war jeglicher Fortschritt gestoppt, und alle waren in der Warteschleife.“ Vor diesem Hintergrund sagt die Ehrenamtskoordinatorin ganz deutlich: „Die Geflüchteten brauchen wieder mehr Unterstützung auf dem Weg in die Integration in Deutschland.“ Der Stillstand sollte gestoppt werden, und es brauche wieder Chancen für diese Menschen.

Aber wie geht es eigentlich den Flüchtlingen in Rotenburg vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie? Und wie ist die aktuelle Situation bei den Menschen, die sich in den Dienst der guten Sache stellen, um den Geflüchteten auf dem Weg zur Integration zu helfen? „Zunächst einmal sind wir sehr froh, dass es weder begründete Verdachtsfälle, noch bestätigte Corona-Infektionen auf dem Campus in Unterstedt gibt“, erklärt Johannes Stephens als Referent des Mutterhaus-Vorstandes. Die Flüchtlinge hätten sich bislang vorbildlich an alle Regeln und Hygienemaßnahmen gehalten. Auch die Einschränkungen der Besuche und der sozialen Kontakte würden verständnisvoll akzeptiert. Stephens: „Hier zeigt sich wieder einmal, welch gute und vertrauliche Beziehung die Kolleginnen auf dem Campus zu den geflüchteten Menschen haben.“ Die offiziellen Corona-Informationen seien immer mehrsprachig weitergereicht worden, sodass auch wirklich jeder Bewohner des Campus zu jederzeit optimal informiert war. „Mittlerweile konnte das Mutterhaus die Einschränkungen wieder lockern, und das normale Leben kehrt langsam auf den Campus zurück“, sagt Stephens.

Auch den Ehrenamtlichen, die sich zum Teil schon seit mehreren Jahren um die Flüchtlinge in Rotenburg kümmern, gehe es gut, und sie seien unermüdlich weiter dabei. Die Aufgaben hätten sich allerdings gewandelt. Die Ehrenamtskoordinatorin: „Zu Beginn der Pandemie war es sehr schwierig, weil es zunächst keinen persönlichen Kontakt mehr gab. Jedoch haben sich schnell digitale Kommunikationsmöglichkeiten gefunden.“ Auch heute seien die Ehrenamtlichen weiter mit den Flüchtlingen in Kontakt und unterstützten diese. Das Café Campus sei jedoch zurzeit natürlich nicht möglich. Daher blieben die spontanen Kontaktmöglichkeiten auf der Strecke. Hoffstedt: „Hier hoffen wir auf eine weiterhin positive Entwicklung in Deutschland.“ Die Ehrenamtlichen hätten während der vergangenen Monate zum Beispiel Spielzeuge und Gemeinschaftsspiele gespendet, sodass gerade die Kinder auf dem Campus gut versorgt waren. Auch Fahrräder seien weiterhin nach Absprache repariert worden, sodass der Arbeitsweg weiterhin für die Flüchtlinge möglich war.

Die Flüchtlingsarbeit lebt vom menschlichen Miteinander. Das ist zurzeit nur stark eingeschränkt möglich. Was geht, seien Treffen mit einzelnen draußen sowie Einzelgespräche mit Ehrenamtlichen. Gruppentreffen oder andere Projekte seien hingegen nicht machbar. Und: „Während der letzten Monate gab es keinen regelmäßigen, ehrenamtlichen Deutschunterricht auf dem Campus. Dies führt leider dazu, dass die Sprachkenntnisse wieder nachlassen“, berichtet Stephens. Daher setze man mit den Ehrenamtlichen zusammen hier den Hebel an, um zum Beispiel über Messenger einen mobilen Deutschunterricht aufzubauen. Dieser erfolgt eins zu eins von Ehrenamtlichen an die Geflüchteten mit Videoanrufen – kurze Sequenzen von zehn Minuten, um im Gespräch zu bleiben und neue Wörter zu lernen. Hoffstedt: „Hier haben wir flexibel auf die veränderte Situation reagiert.“ Projekte, regelmäßige Treffen, Unternehmungen: Das setzt Freiwillige voraus, die sich nicht scheuen, trotz Corona weiterzumachen. Wie für viele Menschen auch, sei es eine Zeit des Innehaltens und Durchschnaufens gewesen. „Man war ja aus allem raus und ist insgesamt heruntergefahren. Dies hat vielen erst einmal gutgetan und sie entschleunigt“, schildert Stephens die Entwicklung. „Niemand ist abgesprungen, und wir haben sogar zwei neue Ehrenamtliche gewinnen können. Dies zeigt, dass das Interesse und Engagement weiterhin sehr groß sind“, fügt Hoffstedt hinzu.

Als Ehrenamtskoordinatorin habe sie viele privat zuhause unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen besucht. Dies habe die Bindung zu den Ehrenamtlichen nochmal verstärkt, und man habe ihnen den Dank und Wertschätzung für ihr Engagement ausdrücken können. Hoffstedt: „Dies hat viele Ehrenamtliche gefreut, und wir konnten gemeinsam das Engagement reflektieren und gemeinsam neue Lösungen finden. Hier kann ich dann als Koordinatorin oftmals helfen und unterstützen.“ Kreativ sei ja auch die Nähaktion mit den Masken zu Beginn der Pandemie gewesen.

Ausgewählte Projekte starten jetzt gerade wieder in kleineren Gruppen – zum Beispiel in der Holzwerkstatt und in Sachen Deutschunterricht am Campus. „Aber größere Treffen können nicht stattfinden. Es gibt also kein Sommerfest, kein Café Campus, keine Kulturküche“, bedauert Hoffstedt. Es können nur die kleineren Gruppen draußen stattfinden. „Doch gerade diese Gemeinschaft und der intensive Austausch sind weiterhin wichtig. Dies wünschen wir uns zurück. – und auch, dass die geflüchteten Menschen eine Chance wiederbekommen“, erklärt Hoffstedt abschließend.