Rotenburg - Von Farina Witte. Es riecht nach Farbe, auf dem Boden und an den Wänden sind einige Tupfer zu sehen. Die Fenster am Dachfirst des Ateliers lassen viel Licht herein, das die Bilder von Lennard Dorka noch intensiver zu Geltung kommen lässt. Denn die kräftigen, leuchtenden Farben machen die Werke des 23-Jährigen aus. Ab Freitag stellt er einige im Rotenburger Rathaus aus.

Es wird die erste Ausstellung für den jungen Künstler. Jung meint dabei nicht nur sein Alter, sondern vor allem auch die Anfänge seiner künstlerischen Tätigkeit. Im März erst hat er so richtig angefangen, zu malen. Seitdem haben sich mehr als 30 Bilder angesammelt, wobei er einige Werke bereits verkauft hat. Dass er seine Leidenschaft in der Malerei findet, hat sich dabei keineswegs schon immer abgezeichnet. „In der Schule war ich in Kunst eher nicht so gut“, erinnert Dorka sich. Die Vorgaben für Motive und Techniken lagen ihm nicht, erzählt er. Ein kreativer Kopf hingegen war er schon immer, das merkt man, wenn er über seine Hobby und Projekte erzählt. „Ich bin eher ein visueller Typ“, meint er. Fernsehen war eher sein Ding, als zu lesen. Auch hat er früh die Fotografie für sich entdeckt. „Seit sieben Jahren fotografiere ich“, erzählt Dorka. Dabei begleiten er und seine Freundin häufig Hochzeiten. Viele Fotos enstünden auch im Urlaub.

Kreativität ist auch in seinem Studium gefragt. An einer Fachhochschule in Hamburg studiert der Rotenburger Kommunikationsdesign. Damit kann er später in einer Werbeagentur arbeiten oder als freier Illustrator tätig werden. Noch hat er sich noch nicht festgelegt. Ein starrer, langweiliger Job aber ist nichts für ihn. „Ich interessiere mich für das Spezielle“, sagt Dorka. Über das Studium ist er auch zum Malen gekommen. „Da habe ich Malunterricht bekommen“, erinnert sich der Student im dritten Semester: „Gefunkt hat es da aber noch nicht.“ Die Farben und Mal-Utensilien sind im Schrank verschwunden. „Irgendwann hab ich sie da aber wiedergefunden und angefangen, auszuprobieren.“ Die ersten Versuche habe er Freunden und der Familie gezeigt, die ihn darin bestärkt hätten, weiterzumachen.

Dorka malt mit Acryl und Sprühfarben, die Bilder sind sehr bunt, meist mit geometrischen Formen. Gerne nutzt der 23-Jährige auch fluroeszierende Farben. In einem kleinen Haus in Scheeßel, das ihm über die Familie zur Verfügung gestellt wurde, hat er ein Atelier eingerichtet. Dort stehen jede Menge Sprühdosen, Flaschen mit Acrylfarbe und eine Maske, die er beim Arbeiten mit den Sprühdosen nutzt. Acryl kommt für die Grundierung zum Einsatz, die Sprühfarbe bringt Dorka danach mit verschiedenen Techniken auf. „Manchmal bin ich mit dem Bild auch nicht zufrieden, dann übermale ich alles“, sagt er. Inspiration für die vielen Werke bekommt er auch durch Musik. Das Baustellenradio, das er mit ins Atelier nimmt, läuft während des Schaffensprozesses meistens. Bei viel Tageslicht falle ihm das Arbeiten zudem leichter. „Das sieht man auch an den Bildern, die ich gemalt habe, seitdem ich hier im Atelier bin.“ Mit mehr als 30 Werken, die er seit März erstellt hat, hat Dorka ein ordentliches Tempo vorgelegt – auch, was die Kreativität angeht. „Langsam wird es anspruchsvoll“, erklärt er die Entstehung der Werke.

Mittlerweile dauere es etwas länger, bis ein Bild fertig ist. Das sei von Tag zu Tag unterschiedlich. Seine Kunst ist abstrakt. „Ich möchte, dass jeder etwas anderes in den Bildern sieht.“ Die Kombination der Farben ist manches Mal gewagt, meistens finden sich mehrere auf einem Bild. „Aber ich achte darauf, dass es immer harmonisch aussieht.“ Er selbst ist gespannt, wie sich seine Kunst weiterentwickeln wird. „Derzeit arbeite ich viel mit geometrischen Formen, aber wer weiß, vielleicht ändert es sich auch irgendwann“, gibt er einen Ausblick auf seine künstlerische Arbeit. Zurzeit probiert Dorka auch mit anderen Techniken herum, erzählt er und zeigt ein silbernes Bild in 3D-Optik. Mithilfe von Bauschaum hat er der Leinwand die tropfenartige Struktur verliehen. Silber bleibt es aber nicht, sondern wird natürlich auch noch farbiger. Das Malen, da ist er sich sicher, soll ein Bestandteil seines Lebens bleiben, egal ob als Hobby oder vielleicht sogar als Beruf. „Aber das ist nicht so einfach“, weiß Dorka.

Dabei hat er schon nach nichtmal einem Jahr, seitdem er angefangen hat zu malen, seine Kunst beworben – und das mit Erfolg. Seine Instagram-Seite habe ihm vor allem dabei geholfen. Mehr als 1 500 Abonnenten hat er dort schon, und mindestens einer kommt aus Schottland. Dem hat er nämlich zwei Bilder verkauft. Instagram helfe ihm schon sehr weiter, um die Kunst bekannter zu machen. Aber auch einen eigenen Internetauftritt hat er. Dank den erlernten Fähigkeiten aus dem Studium hat Dorka diese selbst erstellt. Auch Auftragarbeiten nimmt der Rotenburger an. Kunden können Farbwünsche äußern, bekämen aber auf jeden Fall ein einzigartiges Bild. Seine Kunst ist „durchaus massentauglich“, findet er. Sein Kunststil gebe es in der Region aber nicht oft, weshalb er hofft, viele damit begeistern zu können. Dafür möchte er auch die Ausstellung nutzen, die ab Freitag im Rotenburger Rathaus zu sehen ist. Ab 19 Uhr wird sie mit einer kleinen Vernissage eröffnet. Bis zum 30. November hängen die Bilder aus.