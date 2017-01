Krankentransport: Wer zahlt die Zeche?

Rotenburg - Von Heinz Goldstein. Längst nicht alle niedergelassenen Ärzte in Rotenburg machen Hausbesuche. Oft kommt bei Menschen, die plötzlich krank werden und nicht mobil sind oder sich zu Hause verletzt haben, die Sorge hinzu, wie komme ich zum Arzt oder zur Notaufnahme ins Diakonieklinikum?

Der sonst so hilfreiche Nachbar ist nicht erreichbar, die Kinder wohnen in einer anderen Stadt, und man selbst fühlt sich nicht mehr in der Lage, sich ins Auto zu setzen oder aufs Fahrrad zu steigen. Wie das Pech es will, fährt auch kein öffentliches Verkehrsmittel mehr. Da kommt unweigerlich die Frage auf: Ist ein kostenloser Transport mit einem Taxi oder Krankentransportwagen in meinem Fall möglich?

Klare gesetzliche Regeln

Da gibt es eine eindeutige Antwort: „Es gibt klare gesetzliche Regeln, die im § 60 Sozialgesetzbuch festgehalten sind“, wissen die Experten der Krankenkassen. In einem Gespräch mit einer Beraterin der Service-Abteilung einer großen Gesundheitskasse ist die Rotenburger Kreiszeitung der Sache auf dem Grund gegangen.

Um keine bösen Überraschungen zu erleben und nachher nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben, sind einige Dinge zu beachten: Grundsätzlich übernehmen Krankenversicherer die Kosten nur, wenn die Fahrten unbedingt notwendig sind. Dazu zählen beispielsweise Rettungsfahrten zum Krankenhaus nach Unfällen.

Fahrten zum Arzt im Vorfeld genehmigen

Bei ambulanten Fahrten zum Arzt gibt es nur in den wenigsten Fällen eine Kostenübernahme, diese Fahrten sind im Vorfeld durch die jeweilige Krankenkasse des Patienten zu genehmigen. Auf jedem Fall müssen immer Fahrscheine, Quittungen und Bescheinigungen aufbewahrt werden.

Aber auch in diesem Fall gilt: Keine Regel ohne Ausnahme – denn fährt ein Patient zum Krankenhaus und muss dort stationär aufgenommen werden, ist die Fahrt dorthin genehmigungsfrei. „Wenn derjenige ein Taxi nutzt, muss aber eine Verordnung des Arztes vorliegen, und die kann direkt mit dem Beförderungsunternehmen abgerechnet werden“, erklärt die Kundenberaterin der Gesundheitskasse in Rotenburg.

+ Für Fahrten zum Arzt oder ins Krankenhaus haben die Patienten bestimmte Vorgaben der Krankenversicherer einzuhalten. Bei akuten Notsituationen muss für den Transport keine Genehmigung der Krankenkassen vorliegen. © Goldstein

Anders ist es, wenn der Hausarzt eine Verordnung für einen Transport zu einer weiteren Untersuchung zum Facharzt ausstellt, dann muss die Fahrt vorher von der Krankenkasse genehmigt werden. „Die wird von uns aber nur erteilt, wenn die Pflegestufe II oder III vorliegt oder ein Schwerbehindertenausweis mit einem der drei Vermerke außergewöhnlich gehbehindert, hilflos oder blind versehen ist“, so der Kundenservice der Kasse.

Ist ein Patient aufgrund einer akuten Erkrankung in gleicher Weise in seiner Mobilität eingeschränkt wie ein eben geschilderter Schwerbehinderter, und es liegt zusätzlich noch ein Attest des Arztes vor, dann werden die Fahrten zum Arzt nach Überprüfung durch die Krankenkasse grundsätzlich auch genehmigt, teilt die Expertin weiter mit. Übrigens, die Kasse verzichte auf die Genehmigungspflicht bei akuten Notsituationen zum Beispiel bei dem Verdacht auf einen Herzinfarkt. In einem solchen Fall könne der Hausarzt den Krankentransport sofort anfordern.

Bei hochfrequentierten Behandlungen (langfristig angesetzte Therapien unter anderem bei Bestrahlungen), das heißt, wenn ein Patient über einen Zeitraum von sechs Monaten zwei Mal die Woche behandelt wird, kann sich dieser von der Krankenkasse eine Dauergenehmigung erteilen lassen. Fahrten zur Krankengymnastik müssen hingegen selbst bezahlt werden. Das zähle als Heilmittel und nicht als ärztliche Behandlung.

Rangfolge bei Wahl des Verkehrsmittels

Das Fazit: Für den betroffenen Patienten muss alles, was bei der stationären Aufnahme in einer Klinik anfängt und darüber hinausgeht, nicht genehmigt werden. Egal welche Verkehrsmittel der Patient benutzt habe, um ins Krankenhaus zu gelangen, das Geld bekomme er ersetzt. Dabei müsse aber in den meisten Fälle folgende Rangfolge eingehalten werden: öffentliche Verkehrsmittel, Taxi oder Mietwagen, Kranken- oder Rettungsfahrzeug. Die Kosten für die Nutzung eines Privatautos werden mit 20 Cent pro Kilometer bis maximal 130 Euro vergütet.

Bei einer nicht stationären Aufnahme sollte der Krankenversicherte immer kurz bei seiner Kasse anrufen und sich den Transport genehmigen lassen.